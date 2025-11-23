लाइफस्टाइल

DMart Sale : डीमार्टचा Sunday Special स्वस्त सेल सुरू; पुढचे 2 दिवस कशावर मिळणार जास्त डिस्काउंट? सर्व ऑफर्स पाहा एका क्लिकवर

DMart Special Offers : आजपासून डीमार्टचा संडे स्पेशल सेल सुरू होत आहे. यामध्ये कोणत्या खास ऑफर्स आहेत जाणून घ्या
DMart Sunday Special Sale 50 to 70 Percent Discount November 2025

Saisimran Ghashi
DMart Offers : शनिवारची धावपळ संपली आणि आता रविवारी डीमार्टमध्ये शॉपिंगचा मजा येणार आहे. कारण डीमार्टच्या 'संडे स्पेशल सेल'मध्ये आज 50 ते 70 टक्के पर्यंत जबरदस्त सूट मिळत आहेत. गृहिणींपासून तरुणांपर्यंत सर्वांसाठी हा सेल खास आहे. आठवडाभराच्या थकव्याला रामराम करून, कुटुंबासोबत मार्केटमध्ये स्वस्तात मस्त खरेदीसाठी खास ऑफर आहे. डीमार्टने नोव्हेंबर महिन्यातील या वीकेंड सेलमध्ये ग्रॉसरी, घरगुती वस्तू, पर्सनल केअर आणि बेबी प्रॉडक्ट्सवर अविश्वसनीय ऑफर्स आणले आहेत. एका क्लिकवर डीमार्ट रेडी अॅपवर सर्व डील्स पाहा आणि घरबसल्या ऑर्डर करा.

