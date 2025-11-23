DMart Sale : डीमार्टचा Sunday Special स्वस्त सेल सुरू; पुढचे 2 दिवस कशावर मिळणार जास्त डिस्काउंट? सर्व ऑफर्स पाहा एका क्लिकवर

DMart Offers : शनिवारची धावपळ संपली आणि आता रविवारी डीमार्टमध्ये शॉपिंगचा मजा येणार आहे. कारण डीमार्टच्या 'संडे स्पेशल सेल'मध्ये आज 50 ते 70 टक्के पर्यंत जबरदस्त सूट मिळत आहेत. गृहिणींपासून तरुणांपर्यंत सर्वांसाठी हा सेल खास आहे. आठवडाभराच्या थकव्याला रामराम करून, कुटुंबासोबत मार्केटमध्ये स्वस्तात मस्त खरेदीसाठी खास ऑफर आहे. डीमार्टने नोव्हेंबर महिन्यातील या वीकेंड सेलमध्ये ग्रॉसरी, घरगुती वस्तू, पर्सनल केअर आणि बेबी प्रॉडक्ट्सवर अविश्वसनीय ऑफर्स आणले आहेत. एका क्लिकवर डीमार्ट रेडी अॅपवर सर्व डील्स पाहा आणि घरबसल्या ऑर्डर करा..या सेलचा मुख्य आकर्षण आहे 'वीकेंड सेव्हर सेल'..शुक्रवारपासून रविवारपर्यंत टॉप ब्रँड्सवर 'बाय टू गेट वन फ्री' ऑफर सुरू आहे. उदाहरणार्थ, कोलगेट टूथपेस्टच्या पॅक ऑफ थ्रीवर ५० टक्के सूट म्हणजे केवळ १५० रुपयांत तीन पॅक मिळतील. ब्रिटानिया गुड डे कुकीज १ किलो केवळ १८० रुपयांत (४० टक्के सूट) तर डेटॉल आणि ब्रिटानियाच्या इतर प्रॉडक्ट्सवरही बाय वन गेट वन फ्री. ग्रॉसरी विभागात वीकली प्राईस ड्रॉप सेलमध्ये ५० टक्क्यांपर्यंत सूट मिळेल. फॉर्च्यून राईस ब्रान ऑईल ३० टक्के कमी, आशिरवाद आट्यावर २५ टक्के, तत्कालीन मीठ २० टक्के स्वस्त. स्नॅक्स आणि बेव्हरेजेसमध्ये लेज, कुरकुरे, ट्रोपिकाना ज्यूसवर २५ टक्के पर्यंत सूट पार्टी प्लॅनर्ससाठी परफेक्ट आहे.Zudio Sale : झुडिओचा पुढचा महा सेल 'या' तारखेपासून होणार सुरू! मिळेल 80%पेक्षा जास्त डिस्काउंट; स्वस्त खरेदीसाठी ही बातमी पाहाच.घर साफसफाईच्या वस्तूंवरही धमोठ्या ऑफर्स आहेत. सर्फ एक्सेल मॅटिक ४ किलो केवळ ४९९ रुपयांत (३५ टक्के सूट), विम जेल आणि लिझॉलवर ५० टक्के पर्यंत. पर्सनल केअरमध्ये डोव्ह, कोलगेट, निव्हिया बॉडी लोशन ४०० एमएल केवळ २२० रुपयांत (३० टक्के सूट). बेबी प्रॉडक्ट्ससाठी हगिज, जॉन्सन्स बेबी, हिमालयवर ३० टक्के सूट मिळेल. . स्टेशनरी आणि स्कूल आयटम्सवर २० टक्के कमी, जसे क्लासमेट नोटबुक आणि रेनॉल्ड्स पेन. ड्राय फ्रूट्स आणि स्वीट्सवर ६० टक्क्यांपर्यंत सूट मिळेल.DMart Sale : डीमार्टमध्ये कोणत्या दिवशी वस्तू खरेदी करणे जास्त स्वस्त आणि फायद्याचे ठरते? जाणून घ्या एका क्लिकवर.पेमेंट ऑफर्सनेही खरेदीची मजा दुप्पट होईल. पेटीएम, फोनपे किंवा icici कार्डवर १४९९ रुपयांवर २०० रुपयांचे कॅशबॅक मिळेल. Phonepe यूपीआयवर ७९९ रुपयांवर १० टक्के रिटर्न, एचडीएफसी डेबिट कार्डवर १२०० रुपयांवर ५० रुपयांचे सूट मिळेल. पहिल्या ऑर्डरवर डीमार्ट new 5 कोडने ५ टक्के अतिरिक्त सूट मिळेल. डीमार्ट रेडी अॅपवरून घरपोच डिलिव्हरी, स्टोअरमध्ये जाऊनही घ्या. नोव्हेंबर २०२५ च्या या सेलमध्ये एकूण ७० टक्क्यांपर्यंत सूटसह कॉम्बो डील्समुळे लाखो ग्राहकांची गर्दी अपेक्षित आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.