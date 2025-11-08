लाइफस्टाइल

DMart Sale : डीमार्टमध्ये कधीच नाही आली अशी ऑफर! या वीकेंड सेलमध्ये Buy 1-Get 1 सह मोठा डिस्काउंट, कोणत्या वस्तू मिळतायत स्वस्त? पाहा

DMart Weekend Discount Offers : डीमार्टच्या 8 ते 10 नोव्हेंबर वीकेंड सेलमध्ये काय ऑफर्स आहेत.. जाणून घ्या सविस्तर
DMart Weekend Discount Offers november&nbsp;first weekend

DMart Weekend Discount Offers november first weekend

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

DMart Discount Sale : शॉपिंगप्रेमींसाठी डीमार्टने एक अविश्वसनीय वीकेंड सेल आणला आहे, जी ऑफर सतत आली नाहीये. या सेलमध्ये 'बाय 1 गेट 1' ऑफरसह 70% पर्यंत डिस्काउंट मिळत आहे. ग्रोसरी, घरगुटी वस्तू, स्नॅक्स, पेये, देखील इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कपडे यासारख्या विविध उत्पादनांवर ऑफर्स लागू आहेत. डीमार्टच्या अधिकृत वेबसाइटवरून (www.dmart.in) जाहीर झालेल्या या सेलमुळे लाखो ग्राहक उत्साहित झाले आहेत. ही सेल फक्त या वीकेंडसाठी सुरू असेल. स्टोअरमध्ये जाऊन किंवा ऑनलाइन ऑर्डर करून तुम्ही या संधीचा फायदा घेऊ शकता.

