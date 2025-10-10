Dmart Sale : डीमार्टमध्ये लागलाय वीकेंड सेल; जास्त स्वस्तात मिळत आहेत 'या' वस्तू..सर्व डिस्काउंट ऑफर्स पाहा एका क्लिकवर

Dmart Weekend Offers : स्वस्तात मस्त शॉपिंगच्या शौकीनांसाठी डीमार्टकडून आणखी एक धमाकेदार बातमी आहे.कारण वीकेंड सेलमध्ये घरगुती वस्तू, किराणा, पर्सनल केअर प्रॉडक्ट्स आणि इतर अनेक आयटम्सवर जबरदस्त सूट मिळत आहेत. हा सेल शनिवार आणि रविवारसाठी खास आहे, ज्यात ५०% पर्यंत डिस्काउंट आणि 'बाय वन गेट वन फ्री' सारख्या ऑफर्समुळे तुमची खरेदीची पिशवीही भरली जाईल, ते ही कमी खर्चात. डीमार्ट रेडी अॅप किंवा स्टोअरमध्ये एका क्लिकवर हे सर्व ऑफर्स पाहा आणि घरी पोहोचताच डिलिव्हरी घ्या. चला, जाणून घेऊया या सेलच्या ऑफर्स...सर्वांत आकर्षक ऑफर आहे किराणा आयटम्सवर. डाळी आणि पूर्सवर १०% ते ३३% पर्यंत सूट मिळतेय. उदाहरणार्थ, तूर डाळीचा एक किलो केवळ १०० रुपयांत मिळेल, तर चणा डाळीवर २०% सूट. सोफ्ट ड्रिंक्ससाठी स्टार्टिंग प्राईस फक्त १४ रुपये..कोल्ड ड्रिंक्सची बॉटल घ्या आणि दुसरी फ्री मिळवा. त्यामुळे वीकेंड प्लॅनिंग करा आणि स्टोअरमध्ये गर्दी टाळण्यासाठी सकाळी लवकर जा..दिवाळीपूर्वीच Samsung ने दिलं मोठं गिफ्ट! आला पॉवरफूल 5G मोबाईल; 5000mAh बॅटरी..50MP कॅमेरा कॉम्बो, किंमत फक्त 12499.दुसरीकडे बेबी केअर प्रॉडक्ट्सवर ३३% पर्यंत सूट आहे. डायपर पॅक्स सुरू होतात १५० रुपयांतून आणि बेबी ऑइल, पावडर यांच्यावर अतिरिक्त १०% सूट मिळेल. पेट फूड खरेदी करणाऱ्यांसाठी पेडिग्री आणि व्हिस्कास ब्रँड्सवर १५% डिस्काउंट, मिनिमम कार्ट व्हॅल्यूशिवाय मिळणार आहे. कुत्रा किंवा मांजराच्या फूड पॅकवर हे लागू असेल..Grok AI Photo To Video : प्रॉम्प्ट न टाकता फोटोपासून बनेल हवा तसा व्हिडिओ..इलॉन मस्कने आणलं जबरदस्त फीचर, वापरा एका क्लिकवर...पर्सनल केअर सेक्शनमध्येही मोठ्या ऑफर्स आहे. सॅनिटरी पॅड्स, रेझर, डिओडरंट्स १६० रुपयांतून सुरू आहेत. साबण, शॅम्पू आणि लोशन पॅक्सवर २०% ते ७०% सूट मिळत आहे..उदाहरणार्थ, सॅनिटरी पॅड्सचा पॅक ९९ रुपयांत मिळेल. होम केअरसाठी आयर्न, फॅन, लाइट्ससारखे अप्लायन्सेस ३०% स्वस्त असतील. किचनवेअर आयटम्सवर बाय वन गेट वन फ्री, जसे की प्लेट्स किंवा कडई..होम डेकोर आणि गारमेंट्सवरही २०% सूट असेल. बेडशीट्स ३०० रुपयांतून तर कपडे १०० रुपयांतून. ड्राय फ्रूट्सवर ३०% पर्यंत सूट मिळेल. डेरी प्रॉडक्ट्स सुरू होतात १५ रुपयांतून – दूध पाउडर, चीज, बटर सर्व स्वस्त. या सेलमुळे डीमार्ट स्टोअर्समध्ये विशेष गर्दी अपेक्षित आहे. ऑनलाइन डीमार्ट रेडी अॅप डाउनलोड करा, पिनकोड एंटर करा आणि डिलिव्हरी स्लॉट बुक करा. फर्स्ट-टाईम यूजर्ससाठी १०० रुपयांचा CRED कूपनही उपलब्ध. सोमवारला क्लिनअप सेलमध्ये उरलेल्या स्टॉकवर अतिरिक्त मार्कडाउन मिळेल.शॉपिंग प्रेमींसाठी हा सेल खरा खजिना आहे. वेळ वाचवण्यासाठी अॅप वापरा, कूपन्स लावा आणि महिन्याभरासाठी शॉपिंग करा. जरा घाईच करा, स्टॉक लिमिटेड आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.