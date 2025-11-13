DMart : डीमार्टमधली चोरी थांबवण्यासाठी कंपनीने केली भन्नाट आयडिया; तुम्ही चुकूनही या ट्रॅपमध्ये अडकू नका..खरेदीला जाण्यापूर्वी हे बघाच

DMart Theft Control News: देशभरातील डीमार्ट सुपरमार्केट्समध्ये चोरीच्या घटना वाढल्याने कंपनीने एक अनोखी आणि प्रभावी योजना आखली आहे. ही भन्नाट आयडियाआली आहे..त्यामुळे ग्राहकांनो शॉपिंगला जाताना या ट्रिकमध्ये अडकू नका, नाहीतर तुमची किराणा बॅगच पकडली जाईल.ही आयडिया आहे म्हणजे स्टोअरमध्ये लपवलेले स्मार्ट सेन्सर्स आणि एआयआधारित कॅमेरे. डीमार्टमध्ये गेल्या वर्षभरात चोरीच्या १५ टक्के वाढीमुळे कंपनीने तंत्रज्ञानाचा आधार घेतला जाऊ शकतो. काही बहुतांशी मोठ्या प्रायवेट स्टोअरवर असे कॅमेरे वापरले जात आहेत..मग डीमार्ट कसे मागे पडेल पुढच्या काही वर्षात स्टोअरच्या प्रत्येक शेल्फवर RFID टॅग्स लावले जातील, जे उत्पादनांच्या हालचाली ट्रॅक करतात. एआय कॅमेरे ग्राहकांच्या हातांच्या हालचाली ओळखतात आणि संशयास्पद वर्तन आढळल्यास त्वरित अलर्ट पाठवतात. उदाहरणार्थ, एखाद्या ग्राहकाने पॅकेट बिल न देता बॅगमध्ये टाकले, तर एक्झिट गेटवर ऑटोमॅटिक लॉक होईल आणि सिक्युरिटी अलार्म वाजेल.Zudio : आठवडा संपायला येताच झुडिओमध्ये खास सेल सुरू! कधीच आली नाही अशी ऑफर, वीकेंड स्टॉक क्लियर डिस्काउंट..खरेदीपूर्वी हे एकदा बघाच.तसेच एआयआधारित कॅमेरेही बसवले जाऊ शकतात. ही योजना मुंबई दिल्ली सारख्या मोठ्या शहरांमध्ये सुरुवातीला लागू होऊ शकते. परिणामी चोरीच्या घटना कमी होतील. ग्राहकांची सुरक्षितता आणि विश्वास डीमार्टसाठी प्राधान्य आहे. ही ट्रिक चोरट्यांना थांबवते, पण प्रामाणिक ग्राहकांना त्रास होणार नाही.पण सावध रहा कारण असे होऊ शकते की काहीचुकीच्या हालचालीमुळे (जसे की मुलाने खेळता खेळता पॅकेट हातात घेतले) अलार्म वाजला आणि त्यांना स्पष्टीकरण द्यावे लागू शकते.बर्फ ही बर्फ! Snow AI ट्रेंडमध्ये बनवा स्वतःचे भारी फोटो..एका क्लिकवर.जर भविष्यात ही सुविधा लागू झाली तर त्यामुळे शॉपिंगला जाताना काही गोष्टी नक्की लक्षात ठेवाउत्पादने बिलिंग काउंटरवरच उघडा.बॅगमध्ये ठेवण्यापूर्वी स्कॅन करा.मुलांना शेल्फजवळ फार वेळ एकट्याला सोडू नका.डीमार्टने ग्राहकांसाठी DMart ready अॅपही लाँच केले आहे.. ज्यात शॉपिंग रिअल टाइम ट्रॅकिंग आणि टिप्स उपलब्ध आहेत. चला तर मग शॉपिंग एन्जॉय करा, पण स्मार्ट राहा. चुकूनही या ट्रॅपमध्ये अडकू नका.नोट : ही केवळ सामान्य माहिती आहे. जी वाचकांनी अशा घटनेपासून लांब राहण्यासाठी दिली आहे. याबाबतची कोणतीही अधिकृत माहिती अद्याप डीमार्टने दिली नाहीये..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.