एसी सुरू करताना 'हे' बदल करा, चक्क अर्धे वीज बिल येणार!

घरगुती बजेटमधील सर्वात मोठी चिंता वीजबिलाची असते. याच कारणामुळे तुम्ही वीज बिल वाचवण्यासाठी अनेक उपाय करता, पण आज आम्ही तुम्हाला असा उपाय सांगणार आहोत. असे केल्याने तुमचे वीज बिल निम्म्याहून कमी होणार आहे. त्याआधी तुम्हाला हे जाणून घेणे आवश्यक आहे की, तुमच्या घराचे वीज बिल कोणत्या कारणामुळे येते.

घरामध्ये सर्वात जास्त वीज बिल एसीमुळे येते, जर तुम्ही त्यात काही बदल केले तर तुमचे वीज बिल कमी निघेल. तसेच, तुम्हाला कोणतीही अडचण येणार नाही, जर तुमचा वीज कंपन्यांवर विश्वास असेल, जर तुम्ही 24 डिग्री सेल्सिअस तापमानात एसी चालवलात तर तुमच्या विजेची खूप बचत होते. त्याच वेळी, ते कूलिंग देखील करते जे तुमच्या शरीरासाठी हानिकारक नाही. (do changes while keeping ac on electricity bill reduce 50 percent)

एसीच्या कूलिंग व्यतिरिक्त, आपण वीज बिलाकडे देखील लक्ष दिले पाहिजे, नंतर आपण करू शकता अशी दुसरी गोष्ट अशी आहे की आपण अशी सेवा केली पाहिजे. जर तुम्ही वेळोवेळी त्याची सेवा केली तर कूलिंग चांगले होते आणि त्याच वेळी ते विजेचा वापर देखील कमी करते. सामान्यतः इंजिनीअर एसी सेवेसाठी खूप पैसे मागतात, त्यामुळे तुम्ही ते घरीही सहज स्वच्छ करू शकता.

जर तुम्हाला घरच्या घरी एसीची सेवा करायची असेल तर तुम्हाला फक्त एअर फिल्टर काढून तो साफ करावा लागेल, तसेच एअर कूलिंग कंडेन्सर टूथब्रशने साफ करता येईल. असे केल्याने तुमच्या एसी मुलाला हवा येऊ लागते. ती सतत चालवली नाही तर वीज बिलही खूप कमी होईल. तुम्हाला तुमच्या AC मध्ये हे काही छोटे बदल करावे लागतील, ते खूप मदत करू शकतात.