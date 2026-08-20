Parenting Truth : आई-वडिलांना खरंच एखादं मूल जास्त आवडतं का? संशोधनातून समोर आली धक्कादायक माहिती

घरात दोन भावंडं असतील तर एक प्रश्न कधी ना कधी नक्कीच मनात येतो; आई-बाबांचं लाडकं मूल नेमकं कोणतं? कदाचित घरात हे उघडपणे कधी बोललं जात नसेल, पण एखाद्याला जास्त कौतुक, दुसऱ्याला जास्त ओरडा किंवा एखाद्याच्या चुका सतत माफ होणं. या छोट्या-छोट्या गोष्टी मुलांच्या मनात मात्र कायमच्या घर करून राहू शकतात. विशेष म्हणजे, आई-वडील मुलांमध्ये भेदभाव करत नाहीत असं मानत असले, तरी मुलांना तसं वाटतंय का, हे अधिक महत्त्वाचं ठरू शकतं. संशोधनातून पालकांच्या ‘फेव्हरेट चाइल्ड’बाबत काही रंजक आणि धक्कादायक गोष्टी समोर आल्या आहेत..संशोधनानुसार, ज्या मुलांना आपल्यापेक्षा आपल्या भावंडाला आई-वडिलांकडून जास्त प्रेम किंवा महत्त्व मिळतं असं वाटतं, त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. अशा मुलांमध्ये चिंता, नैराश्य, व्यसनाची शक्यता आणि कुटुंबातील नात्यांमध्ये तणाव वाढू शकतो. त्याचा परिणाम त्यांच्या अभ्यासावर आणि आत्मविश्वासावरही होऊ शकतो..लहानपणीची गोष्ट मोठेपणीही लक्षात राहतेआई-वडिलांनी लहानपणी केलेली एखादी छोटीशी तुलना किंवा एखाद्या भावंडाला दिलेली वेगळी वागणूक मुलांच्या मनावर खोल परिणाम करू शकते. विशेष म्हणजे हा परिणाम मोठं झाल्यानंतरही कायम राहू शकतो.न्यूयॉर्क टाइम्सशी बोलताना Northeastern University मधील संशोधक लॉरी क्रेमर यांनी सांगितले की, मोठ्या वयातील लोकांशी बोलल्यानंतरही त्यांना वयाच्या पाचव्या वर्षी घडलेल्या गोष्टी आठवत असल्याचं दिसून येतं.यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, लहानपणी पालकांकडून मिळालेली वागणूक मुलांच्या मनात दीर्घकाळ राहू शकते..आई-वडिलांना वाटतं एक, मुलांना वाटतं दुसरंच!या विषयातील सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पालकांना आपल्या वागण्यात पक्षपात आहे असं वाटत नसलं तरी मुलांना तसं जाणवू शकतं.एका संशोधनात पालक आणि मुलांना त्यांच्या कुटुंबातील पक्षपाताबद्दल वेगवेगळे प्रश्न विचारण्यात आले. त्यावेळी अर्ध्याहून अधिक वेळा पालक आणि मुलांची मतं वेगळी असल्याचं दिसून आलं.म्हणजेच, आई-वडिलांना आपण सर्व मुलांशी सारखंच वागतो असं वाटत असलं, तरी एखाद्या मुलाला मात्र आपल्याला कमी प्रेम मिळतंय असं वाटू शकतं..कोणतं मूल पालकांचं लाडकं असतं?Purdue University मधील प्राध्यापक जे. जिल स्युटर यांनी अनेक वर्षे पालकांच्या या वागणुकीचा अभ्यास केला. त्यांनी 2001 पासून 500 हून अधिक मातांचा आणि त्यांच्या दोन किंवा त्याहून अधिक मुलांचा अभ्यास केला.या अभ्यासात अनेक पालक एखाद्या मुलाच्या अधिक जवळ असल्याचं दिसून आलं. काही वेळा हे आवडणं अनेक वर्षे किंवा अगदी अनेक दशकेही बदलत नाही.संशोधनात मुली आणि धाकटी मुलं यांना काही वेळा अधिक पसंती मिळत असल्याचं दिसून आलं. मुलाचा स्वभावही महत्त्वाचा ठरतो. शांत, समजूतदार आणि जबाबदार मुलं पालकांना अधिक जवळची वाटण्याची शक्यता असते..मोठं झाल्यानंतरही पालकांची पसंती बदलतेच असं नाहीमुलं मोठी झाल्यानंतर त्यांची नोकरी, करिअर किंवा आर्थिक परिस्थिती यामुळे पालकांची पसंती बदलेल असं अनेकांना वाटतं. मात्र संशोधनात वेगळं चित्र दिसून आलं.मोठ्या वयात समान विचार आणि मूल्यं यांचा पालक-मुलांच्या जवळिकीवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. विशेषतः धर्म आणि राजकारणासारख्या विषयांवर समान विचार असणारी मुलं पालकांना अधिक जवळची वाटू शकतात.मात्र एखादं मूल अभ्यासात किंवा करिअरमध्ये यशस्वी आहे की नाही, किंवा त्याच्याकडून काही चुका झाल्या आहेत का, याचा परिणाम नेहमीच पालकांच्या पसंतीवर होतो असं नाही..‘फेव्हरेट’ मुलांनाही याचा त्रास होऊ शकतोपालकांचं जास्त प्रेम मिळणाऱ्या मुलाला सर्व काही चांगलंच मिळतं असं नाही. अशा मुलांवरही वेगळ्या प्रकारचा मानसिक दबाव असू शकतो.आपल्याला मिळालेल्या जास्त महत्त्वामुळे त्यांना अपराधी वाटू शकतं. भावंडापेक्षा आपल्याला जास्त सुविधा किंवा प्रेम मिळतंय याची जाणीव त्यांना असू शकते. त्यामुळे भावंडांमधील नात्यावरही परिणाम होऊ शकतो..या जखमा वय वाढल्यानंतरही राहतातपालकांचा पक्षपात मुलांच्या आयुष्यावर किती खोल परिणाम करू शकतो, हे संशोधनातून दिसून आलं आहे. विशेष म्हणजे हा परिणाम फक्त बालपणापुरता मर्यादित राहत नाही.स्युटर यांच्या अभ्यासानुसार, 60 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांमध्येही लहानपणी पालकांकडून मिळालेल्या वेगळ्या वागणुकीचा परिणाम दिसून आला..याचं कारणही स्पष्ट आहे. आई-वडिलांकडून मिळणारं प्रेम आणि स्वीकार मुलांसाठी खूप महत्त्वाचा असतो. त्यामुळे भावंडाच्या तुलनेत आपल्याला कमी प्रेम मिळालं असं वाटणं ही भावना मनात खूप खोलवर रुजू शकते.म्हणूनच पालकांनी मुलांमध्ये तुलना करण्याऐवजी प्रत्येक मुलाच्या गरजा समजून घेणं महत्त्वाचं आहे. कारण आई-वडिलांची छोटीशी कृतीही मुलांच्या मनात वर्षानुवर्षे राहू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.