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Parenting Truth : आई-वडिलांना खरंच एखादं मूल जास्त आवडतं का? संशोधनातून समोर आली धक्कादायक माहिती

आई-वडिलांना खरंच एखादं मूल जास्त आवडतं का, कोणतं मूल पालकांचं लाडकं ठरतं आणि त्याचा मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर काय परिणाम होतो, जाणून घ्या संशोधनातून समोर आलेलं सत्य.
Do Parents Secretly Favour One Child? What Research Says About Favourite Children

Do Parents Secretly Favour One Child? What Research Says About Favourite Children

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

घरात दोन भावंडं असतील तर एक प्रश्न कधी ना कधी नक्कीच मनात येतो; आई-बाबांचं लाडकं मूल नेमकं कोणतं? कदाचित घरात हे उघडपणे कधी बोललं जात नसेल, पण एखाद्याला जास्त कौतुक, दुसऱ्याला जास्त ओरडा किंवा एखाद्याच्या चुका सतत माफ होणं. या छोट्या-छोट्या गोष्टी मुलांच्या मनात मात्र कायमच्या घर करून राहू शकतात. विशेष म्हणजे, आई-वडील मुलांमध्ये भेदभाव करत नाहीत असं मानत असले, तरी मुलांना तसं वाटतंय का, हे अधिक महत्त्वाचं ठरू शकतं. संशोधनातून पालकांच्या ‘फेव्हरेट चाइल्ड’बाबत काही रंजक आणि धक्कादायक गोष्टी समोर आल्या आहेत.

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