DMart Shopping Tips : तुम्ही डिमार्टला जाता अन् बिल तुमच्या अपेक्षेपेक्षा जास्त येतं का? तर या टीप्स नक्की फॉलो करा

डीमार्टमध्ये तुम्ही नेहमी खरेदीसाठी जात असाल, पण घरून ठरवलेले खरेदीपेक्षा जास्तच सामान घेऊन येता. खरेदी जास्त झाली की बिलही जास्त येतं. काही वेळा बिल बघून चकित व्हायला होते! आपलं महिनाभराचं बजेट ओलांडून खर्च होतो. त्यामुळे "डिमार्ट नको रे बाबा" असं अनेक ग्राहक म्हणतात. मात्र, जर डिमार्टमध्ये खरेदी करताना काही टिप्स फॉलो केल्या तर बिल कमी येऊ शकते आणि केवळ आवश्यक सामान खरेदी करता येईल..कारण स्टोअरमध्ये ऑफर्स भरपूर असतात आणि आपल्या हातात येणाऱ्या प्रत्येक आकर्षक आयटममुळे आपण थोडे जास्तच खरेदी करतो. मी काही टिप्स सांगतो, ज्याने तुमचं बिल १०–२०% पर्यंत कमी येऊ शकतं..घरून शॉपिंग लिस्ट तयार कराजे घ्यायचं आहे ते आधीच ठरवा. एका ग्राहकाने सांगितले की तो फोनमध्ये नोट्समध्ये लिस्ट तयार करतो आणि स्टोअरमध्ये ती पाहत राहतो. याने अनावश्यक वस्तूंचा खरेदीचा धोका कमी होतो.ऑफर्स आणि डिस्काउंट्स काळजीपूर्वक तपासाडीमार्टमध्ये वीकेंड किंवा फेस्टिव्हल ऑफर्स बऱ्याच असतात. परंतु काही वेळा जुना स्टॉक किंवा कमी प्रतीची वस्तू डिस्काउंटमध्ये असतो. तारीख आणि किंमत तपासून खरेदी करा, अन्यथा फायदा न होता नुकसान होऊ शकतं..गोंधळ होतोय? GST लागू झाल्यावर DMart ने थेट यादीच दिली, खरेदीपूर्वी ही बातमी नक्की वाचा, नाहीतर....गरजेनुसार बल्क खरेदी करादाळ, तांदूळ, तेल यासारख्या स्टेपल आयटम्सवर बल्कमध्ये खरेदी केल्यास पैसे वाचतात. पण गरजेनुसारच घेणं फायदेशीर आहे.कार्ड किंवा UPI पेमेंट वापराक्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किंवा UPI वापरल्यास काही आयटम्सवर २–५% कॅशबॅक मिळतो. तुम्ही DMart Ready अॅप वापरून ऑनलाइन पेमेंट केले तर, ७% पर्यंत सूट मिळते आणि बिल कमी येतं. पण आधी ऑफर चेक कराऑफपीक आवर्समध्ये जावीकेंडची गर्दी टाळण्यासाठी सकाळी लवकर किंवा संध्याकाळी ८–९ वाजता जा. याने फास्ट बिलिंग आणि शांत वातावरणात खरेदी करता येते..DMart Ready अॅप वापरास्टोअरला न जाता, घरबसल्या ऑर्डर करा. पिक-अप पॉइंट्स किंवा होम डिलिव्हरी मिळते. ज्याने गरजेपेक्षा जास्त खरेदी होण्याचा धोका कमी होतो.प्रायव्हेट लेबल आणि अनब्रँडेड आयटम्स निवडाDMart Choice किंवा स्टोअरचे स्वतःचे ब्रँड स्वस्त आणि योग्य गुणवत्तेचे असतात. ब्रँडेड वस्तूंच्या तुलनेत २०–३०% बचत होते, विशेषत: बिस्किट्स, डिटर्जंट्स आणि कॅन फूडवर..रिटर्न पॉलिसी लक्षात ठेवालंड्री, ब्युटी किंवा पर्सनल केअर आयटम्स रिटर्न करता येत नाहीत. त्यामुळे खरेदीपूर्वी नियम जाणून घ्या, अनावश्यक खर्च टाळता येईल.हे टिप्स फॉलो केल्यावर तुमच्या बिलात बराच फरक दिसेल. तुम्हीही लिस्ट बनवा, ऑफर्स काळजीपूर्वक तपासा आणि DMart Ready अॅप वापरून खरेदी करा..DMart कोणत्या सेक्शनमधून सर्वाधिक पैसे कमावतो? किराणा, कपडे की इतर....