लाइफस्टाइल

DMart Shopping Tips : तुम्ही डिमार्टला जाता अन् बिल तुमच्या अपेक्षेपेक्षा जास्त येतं का? तर या टीप्स नक्की फॉलो करा

DMart Shopping Tips in Marathi: Save Money, Avoid Overspending & Smart Grocery Buying | डिमार्टमध्ये खरेदी करताना या टिप्स फॉलो करा आणि बिलात बचत करा
DMart Shopping

DMart Shopping

esakal

Sandip Kapde
Updated on

डीमार्टमध्ये तुम्ही नेहमी खरेदीसाठी जात असाल, पण घरून ठरवलेले खरेदीपेक्षा जास्तच सामान घेऊन येता. खरेदी जास्त झाली की बिलही जास्त येतं. काही वेळा बिल बघून चकित व्हायला होते! आपलं महिनाभराचं बजेट ओलांडून खर्च होतो. त्यामुळे “डिमार्ट नको रे बाबा” असं अनेक ग्राहक म्हणतात. मात्र, जर डिमार्टमध्ये खरेदी करताना काही टिप्स फॉलो केल्या तर बिल कमी येऊ शकते आणि केवळ आवश्यक सामान खरेदी करता येईल.

Loading content, please wait...
Dmart

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com