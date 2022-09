जेवतांना पाणी पिण्याची सवय तुम्हालाही आहे? जाणून घ्या एक्स्पर्ट काय म्हणतात...

खरंतर लहानपणी सामान्य विज्ञानाच्या पुस्तकात आपण अनेकदा हे वाचलेलं असतं, पण मुळात कोणी पाळत नाही, असे केल्याने आपल्याच शरीराला त्रास होणार आहे हे पण शाळेत आपण शिकलो आहोत पण तो नक्की काय? आठवत नाही? हरकत नाही. चला तर आज सविस्तपणे जाणून घेऊया.

आपण जेवताना पाणी का पिऊ नये?

आपले आरोग्य कसे राहील, हे देखील आपण अन्न कसे खातो यावर अवलंबून असते. काही लोकांना जेवताना पाणी पिण्याची सवय असते कारण ते गिळण्यास सोपे जाते. तुम्हाला वाटते की ते तुमच्या आरोग्यासाठी चांगले आहे पण कुठेतरी तुम्ही स्वतःचे नुकसान करत आहात. भारतातील प्रसिद्ध पोषण तज्ञ निखिल वत्स यांनी सांगितले की आपण कोणत्याही जेवणादरम्यान पाणी पिणे का टाळावे. (do you have habit of drinking water with meals read what expert said)

आपली पचन प्रक्रिया अशी काम करते

जेवताना पाणी का पिऊ नये, यासाठी आधी आहाराची प्रक्रिया समजून घेतली पाहिजे. खरं तर, अन्न तोंडात येताच तुम्ही ते चघळायला सुरुवात करता आणि मग तुमच्या ग्रंथी लाळ तयार करू लागतात. आपल्या लाळेमध्ये एंजाइम असतात जे अन्न तोडतात. यानंतर हे एन्झाइम पोटातील आम्लयुक्त जठरासंबंधी रसात मिसळतात आणि एक जाड द्रव तयार करण्यास सुरवात करतात. हे द्रव लहान आतड्यातून जातात आणि पोषक द्रव्ये शोषण्यास सुरवात करतात.

पाणी प्यायल्याने पचनसंस्थेवर असा परिणाम होतो

जर तुम्ही नियमितपणे पाणी प्यायले तर ते तुमचे शरीर हायड्रेट ठेवतेच, शिवाय पचनक्रिया सुधारते, पण जेवताना पाणी पिणे चांगले नाही कारण अन्नासोबत असलेले द्रव आपल्या पचनाला हानी पोहोचवते.

हा समज अनेक लोकांमध्ये पसरला आहे की पाणी प्यायल्याने पोटातील आम्ल आणि पाचक एंजाइम पातळ होतात, ज्यामुळे पचन सोपे होते, परंतु ही गोष्ट पूर्णपणे चुकीची आहे. याउलट जेवताना पाणी प्यायल्याने पचनक्रियेत समस्या निर्माण होतात. याचा आणखी एक तोटा म्हणजे तुमचे पोट बाहेर येऊ लागते आणि हळूहळू तुम्हाला चरबी मिळू लागते, ज्यामुळे शरीराचा आकार पूर्णपणे बिघडतो.

जेवल्यानंतर किती वेळाने पाणी प्यावे?

साधारणपणे, बहुतेक आरोग्य तज्ञ शिफारस करतात की अन्न खाल्ल्यानंतर लगेच पाणी पिणे टाळावे. जेवल्यानंतर अर्ध्या तासानंतरच पाणी पिणे चांगले आहे, यामुळे तुमचे आरोग्य सुधारेल आणि पचन देखील चांगले होईल.