Hot Showers For Hairwash: गरम पाण्याने केस धुणं चांगलं की वाईट? सेलिब्रिटी हेअरस्टाइलिस्टने सांगितलं खरं उत्तर

काहीच दिवसांपूर्वी पाऊस पडायला सुरुवात झाली आहे. आणि सगळीकडे वातावरणातही बदल झाला आहे. त्यामुळे सगळ्यांनाच गरम पाण्याने आंघोळ करायला किंवा गरम वातावरणात राहायला आवडतं. इतकंच नाही, तर दिवसभर काम करून थकवा आला असेल, तरीसुद्धा बरेचजण गरम पाण्याने आंघोळ करतात. मात्र केस धुतानाही तुम्ही गरम पाणी वापरत असाल तर थांबा. कारण गरम पाण्याने केस धुतले तर त्याचा केसांच्या आरोग्यावर वाईट परिणाम होऊ शकतो, असं एका प्रसिद्ध हेअरस्टायलिस्टने सांगितलं आहे. .गरम पाण्याने केस का धुवू नये?गरम पाण्याने अंघोळ केल्याने आराम मिळतो, पण ते तुमच्या केसांसाठी नुकसानकारक ठरू शकते. तज्ज्ञांच्या मते, खूप गरम पाणी केसांमधील नैसर्गिक ओलावा आणि तेल कमी करते, त्यामुळे केस कोरडे, निस्तेज आणि फ्रिझी होऊ शकतात..तुम्ही रोज झोपता त्या उशीमुळे सुद्धा खरंच कॅन्सर होऊ शकतो का? वाचा तज्ज्ञ काय सांगतात या viral दाव्याबद्दल.गरम पाण्यामुळे केसांचे नुकसान कसे होते?खूप गरम पाण्याने केस धुतले तर टाळूवरचं नैसर्गिक तेल निघून जातं. त्यामुळे केसांचा ओलावा कमी होतो आणि केस कोरडे, राठ व गुंतणारे होतात. यामुळे केस तुटण्याची शक्यताही वाढते. तसंच केस फुगल्यासारखे (फ्रिझी) दिसू लागतात..केस धुण्यासाठी कोणते पाणी योग्य?तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की साधारण 38°C तापमानाचं कोमट पाणी केस धुण्यासाठी सर्वात योग्य मानलं जातं. अशा पाण्यानं केसांमधली घाण आणि जास्तीचं तेल प्रभावीपणे निघून जातं, पण केसांचा नैसर्गिक ओलावा कायम राहतो. शेवटी थंड पाण्यानं केस धुतले तर केस अधिक मऊ, गुळगुळीत आणि चमकदार दिसतात.थंड पाणी खरंच फायदेशीर आहे का?थंड पाणी केसांच्या बाहेरच्या थराला गुळगुळीत ठेवायला मदत करतं. त्यामुळे कंडिशनरचा परिणाम अधिक काळ टिकून राहतो आणि केसांना अधिक चकाकी मिळते..पुढे दिलेल्या पद्धतीने केस धुणं योग्य!- केस धुताना सर्वात आधी टाळू स्वच्छ करा- नंतर केसांच्या मधल्या भागापासून टोकांपर्यंत हेअर मास्क लावा.- बोटांच्या टोकांनी हलक्या हाताने मसाज करत तेल, घाम आणि घाण काढून टाका.- शेवटी कंडिशनर वापरा.- मानेजवळचा भागही नीट स्वच्छ करा, कारण हा भाग अनेकदा दुर्लक्षित राहतो.- केस पुसताना टॉवेलने जोरात घासू नका; हलक्या हाताने पाणी शोषून घ्या..Weight Loss and Constant Fatigue: वजन कमी करण्याच्या नादात अशक्तपणा वाढतोय का? तज्ज्ञांनी सांगितले वॉर्निंग सिग्नल्स.केसांच्या प्रकारानुसार काळजी घ्याकेसांना कलर केलेले असेल, ते कुरळे असतील किंवा त्यांच्यावर केमिकल ट्रीटमेंट केलेली असेल, तर केस धुताना कोमट पाणी वापरून शेवटी थंड पाण्याने धुणे अधिक लाभदायक ठरते. सरळ किंवा बारीक केसांसाठी हलके गरम पाणी वापरले तरी चालते, मात्र अतिशय गरम पाण्याचा वापर टाळणेच सुरक्षित आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.