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फ्युजन रेसिपी : शेवग्याच्या पानाची वडी

शेवग्याच्या पानांच्या पौष्टिकतेला चणाडाळीच्या पीठाची साथ; वाफवून, कापून आणि मसाल्याच्या फोडणीत तयार होणारी हटके फ्युजन वडी
This easy steamed recipe is perfect for breakfast or evening snacks and can be prepared with simple ingredients at home.

This easy steamed recipe is perfect for breakfast or evening snacks and can be prepared with simple ingredients at home.

Sakal

मीनाक्षी काटकर
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साहित्य : दोन वाट्या शेवग्याची पाने, एक पाव चणाडाळीचे पीठ; लसूण, हिरवी मिरची पेस्ट, कढीलिंब, हळद.

फोडणीसाठी एक चिरलेला कांदा, धनेजिऱ्याची पूड, मोहरी, चिरलेली कोथिंबीर एक वाटी, पाच ते सहा चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या, लसूण पेस्ट.

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