Dussehra Decoration Tips: दसऱ्याला 'अशा' प्रकारे सजवा घर आणि कार्यालय, सर्वजण करतील कौतुक!

थोडक्यात:दसऱ्याच्या दिवशी घर आणि कार्यालय सजवण्यासाठी पारंपरिक आणि आधुनिक सजावटीच्या कल्पनांचा समावेश करावा.रांगोळी, तोरण, एलईडी लाइट्स व आर्ट डेकोर वापरून घरात आनंददायी आणि शुभ वातावरण निर्माण करता येते.ऑफिसमध्ये वर्क डेस्क सजावट, शस्त्रपूजा कोपरा आणि 'वॉल ऑफ विशेस' सारख्या कल्पना कर्मचारी एकतेसाठी उपयुक्त ठरतात..Dussehra Home and Office Decoration Idea: दसरा हा सण साडे तीन मुहूर्तापैकी एक मुहूर्त मानला जातो. हिंदू धर्मात याला खूप महत्व आहे. यंदा २ ऑक्टोबरला जगभरात दसरा साजरा केला जाणार आहे. या दिवशी माता दुर्गेने महिषासुराचा वध केला होता..तर या दिवशी श्रीरामांनी रावणाचा देखील वध केला होता. यामुळे हा दिवस शुभ मानला जातो. हा दिवश केवळ रावण दहनाचा नाही तर चांगल्यावर वाईटाचा विजय साजरा करण्याचा दिवस आहे. .त्यामुळेच या शुभ दिवशी घर आणि ऑफिस साजरे सकारात्मक आणि आनंददायी वातावरणाने भरलेले असावे असे मानले जाते. यंदा तुम्हीहि काही खर्चात सुंदर पद्धतीने सजावट करण्याचा विचार करत असाल, तर पुढी पद्धतीचा वापर करू शकता..घर सजवण्यासाठी खास टिप्सरांगोळी काढाघरात कोणत्याही शुभ कार्यात रांगोळी काढणे शुभ मानले जाते. या दिवशी दरवाज्यासमोर सुंदर अशी रंगीत रांगोळी काढा. शक्य असल्यास फुलांची रांगोळी वापरा ती पर्यावरणपूरक आणि सौंदर्यवर्धक असते.तोरण लावाफुलांचे आणि आंब्याच्या पानांचे तोरण दरवाज्यावर बांधा. झेंडीच्या फुलांनी सजवा यामुळे घरात सकारात्मक ऊर्जा येते.एलईडी लाइट्स व आर्टिफिशियल डेकोरपारंपरिक सजावटीसोबत एलईडी लाइट्सचा वापर केल्यास घर आधुनिक आणि चमकदार दिसते. दिव्यांच्या माळा किंवा वॉल हँगिंग वापरू शकता..कार्यालय सजवण्यासाठी टिप्समुख्य प्रवेशद्वार व रिसेप्शन डेकोरेशनऑफिसच्या मुख्य दारावर फुलांचे तोरण, छोट्या दिव्यांची माळ किंवा शुभेच्छा बोर्ड लावा. "शुभ विजयादशमी" असे आकर्षक पोस्टर किंवा बोर्ड लावल्यास चांगला प्रभाव पडतो.वर्क डेस्क व केबिन सजावटदर कर्मचाऱ्याच्या टेबलवर एक छोटा दिवा किंवा छोटं फुलांचं गुलदस्ता ठेवा. हे फारसा खर्च न करता सौंदर्य वाढवतं आणि उत्सवाची भावना वाढवते.एक कोपरा पूजेसाठीकार्यालयात एक छोटा कोपरा विजयादशमी पूजेसाठी राखून ठेवा. तेथे शस्त्रपूजा किंवा लॅपटॉप/फाईल्सची पूजन विधी करता येते. कर्मचाऱ्यांनाही सहभागी करून घेता येईल.कर्मचाऱ्यांसाठी "वॉल ऑफ विशेस"एक मोठा बोर्ड ठेवा जिथे प्रत्येक कर्मचारी आपल्या शुभेच्छा लिहू शकतो. यामुळे एकता आणि सकारात्मक भावना वाढते..FAQs1. दसऱ्याला घराची सजावट कशी करावी? (How to decorate the house on Dussehra?)घरासाठी रांगोळी, फुलांचे तोरण, एलईडी लाइट्स, आणि आर्टिफिशियल डेकोर वापरून आकर्षक सजावट करता येते.2. ऑफिससाठी खास कोणत्या सजावटीच्या कल्पना आहेत? (What are some special decoration ideas for the office?)रिसेप्शन डेकोरेशन, वर्क डेस्कवर दिवे किंवा फुले, पूजेसाठी एक कोपरा आणि 'वॉल ऑफ विशेस' या कल्पना उपयोगी ठरतात.3. दसऱ्याला शस्त्रपूजेचा काय महत्त्व आहे? (What is the significance of Shastra Pooja on Dussehra?)दसऱ्याला शस्त्रपूजा ही परंपरा आहे जी विजय आणि शक्तीचे प्रतीक मानली जाते.4. कमी खर्चात ऑफिस डेकोरेशन कसे करता येईल? (How to decorate the office on a low budget?)फुलांचे तोरण, हस्तनिर्मित शुभेच्छा बोर्ड, लहान दिवे व सामूहिक भागीदारीने सजावट केल्यास कमी खर्चातही उत्तम परिणाम मिळतो..