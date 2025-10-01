Dussehra Rangoli 2025: दसऱ्याला फक्त १५ मिनिटात काढा सुंदर डिझाईन्स, पाहताच लोक करतील नक्की कौतुक!

Dussehra Rangoli Designs: यंदा दसरा २ ऑक्टोबर रोजी साजरा केला जाणार आहे. हा सण साडे तीन मुहूर्तांपैकी एक पूर्ण मुहूर्त मानला जातो. या दिवशी शास्त्र पूजा, या दिवशी शस्त्रपूजन, रावण दहन, सोनं ( आपट्याची पानं) देणं- घेणं यासारख्या पारंपरिक गोष्टी केल्या जातात. .तसंच घराची झेंडीच्या फुलानांनी सजावट केली जाते. घरच्या अंगणात रांगोळी काढून या सणाचा आनंद द्विगुणित करू शकता. पण तुम्हाला कमी वेळेत रांगोळी काढायची असेल तर पुढील रांगोळीच्या डिझाइन्स पाहून तुम्ही सहज काढू शकता..October 2025 Calendar: दसरा ते दिवाळी, यंदा ऑक्टोबर महिन्यात कोणते महत्त्वाचे सण आहेत? वाचा एका क्लिकवर.दसऱ्या दिवशी घरासमोर सुंदर रांगोळी काढायची असेल तर लाल, केसरी, पिवळा या रंगांच्या रंगोळ्यांचा वापर करून आकर्षक रांगोळी तयार करू शकता. सुरुवातीला एक गोल आकृती काढा आणि त्यात पिवळा रंग भरावा. त्यामध्ये हिरव्या रंगाने आपट्याचं पान काढा आणि त्याच्या बाजूला केशरी रंगाने झेंडूचं फूल काढा. ही रांगोळी दिसायला सुंदर असून काढायला सोपी आहे, त्यामुळे अगदी कमी वेळातही तुम्ही सणाची सजावट उत्तम करू शकता..दसऱ्याच्या दिवशी घरच्या अंगणाची शोभा वाढवायचे असेल तर पांढरा, हिरवा, केसरी, चॉकलेटी या रंगांच्या रंगोळ्यांचा वापर करून सुंदर रांगोळी काढू शकतात. सुरुवातीला चौकोन आकृती काढा आणि त्यात मध्य भागी धनुष्य काढा. त्यामध्ये पंढरा रंग भरा. आणि आपट्याचं पानांनी सजवा. ही रांगोळी अगदी कमी वेळातही तुम्ही सणाची सजावट उत्तम करू शकता. .NSG Commando Salary: ८व्या वेतन आयोगानुसार NSG कमांडोचा पगार किती वाढणार? कोणत्या सुविधा मिळतात?.तुम्हाला जर दसऱ्याला पारंपरिक टंचची रांगोळी हवी असेल तर या फोटोमध्ये दाखवल्याप्रमाणे काढू शकता. यासाठी नीला, लाल, जांभळा, हिरवा, पोपटी रंगांच्या रांगोळीचा वापर करा. सुरुवातीला गोल आकृति काढून घ्या.त्यात हे सर्व रंग भरून, पांढऱ्या रंगाने सुबक डिझाईन तयार करा. मध्यभागी 'शुभ विजयादशमी' असे लिहा.अशा रांगोळीमुळे तुमच्या अंगणाचे सौंदर्य अधिकच खुलून दिसेल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.