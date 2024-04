Mental Health : मानसिकदृष्ट्या मजबूत व्हायचंय? मग, 'या' सवयींचा तुमच्या डेली रूटीनमध्ये करा समावेश

कम्फर्ट झोनमधून बाहेर पडा

अनेकदा आपण आपल्या कम्फर्ट झोनमध्येच काम करणे पसंत करतो. त्याबाहेर पडायला आपण घाबरतो. खरं तर जेव्हा आपण आपल्या कम्फर्ट झोनमधून बाहेर पडून, काम करतो तेव्हा आपण काहीतरी नवे शिकतो. त्यामुळे, कम्फर्ट झोनमधून बाहेर पडा, स्वत:वर विश्वास ठेवा आणि काहीतरी नवीन करून पाहा. यामुळे, तुमचा आत्मविश्वास वाढेल. यामुळे, तुम्हाला मानसिक समाधान मिळू शकेल. (Get out from comfort zone)