Mistakes is the key to success : चुकांमधून शिकून व्यक्तिमत्त्व कसे सुधारावे? जाणून घ्या एका क्लिक वर

Key to success : इंग्रजीमध्ये एक म्हण आहे - 'रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे'' म्हणजेच 'रोम शहर एका दिवसात वसलं नव्हतं' याचाम अर्थ कुठलाही मोठं काम यश किंवा प्रगती साध्य करण्यासाठी वेळ सातत्य आणि मेहनत लागते आयुष्यात कुठल्याही महत्त्वाच्या गोष्टी झटपट होत नाही. .त्या टप्प्याटप्प्याने संयमाने चिकाटीने घडवाव्या लागतात यशस्वी व्यक्तिमत्त्व करिअर नातेसंबंध हे सुद्धा एका दिवसात परिपूर्ण होत नाही ते अनुभव चुका शिकणं आणि प्रयत्न यांच्या पायावरती उभ राहात. आपलं व्यक्तिमत्त्व प्रतिमा किंवा यशस्वी ओळख सुद्धा एका दिवसात घडत नाही. त्यामागे वर्षानुवर्षांच्या अनुभवांचा मेहनतीचा प्रवास असतो आणि या प्रवासात चुका तर होणारच कारण चुका हा शिकण्याच्या आणि प्रगतीच्या प्रवासातला नैसर्गिक भाग आहे. खरं तर चूक करणं ही समस्या नसून त्या चुकांमधून न शिकणं ही खरी समस्या असते..आजच्या स्पर्धात्मक जगात प्रत्येकाकडून परिपूर्णतेची अपेक्षा केली जाते; पण कोणीही परिपूर्ण नसतं आणि चुकांमधूनच गोष्टी शिकल्या जातात, हे मान्य करणं हेच खरं प्रगल्भतेचं लक्षण आहे. चुकांमधून शिकण्याच्या प्रवासाचे टप्पेचुकांमधून शिकण्याच्या प्रवासामध्ये सर्वांत पहिली पायरी म्हणजे चूक मान्य करणं. स्वतःला दोष न देता, कारण न देता प्रामाणिकपणे चूक स्वीकारणं ही पहिली आणि महत्त्वाची पायरी आहे..चूक झालीये याचा स्वीकार केल्यावर ही 'चूक का झाली, पुढच्यावेळी मी काय वेगळं करू शकतो किंवा शकते -ज्यामुळे ही चूक टाळता येईल?' असे प्रश्न स्वतःला विचारणं महत्त्वाचं आहे. असे प्रश्नच तुम्हाला पुढचा मार्ग दाखवतात.तुमच्या चुकीवर इतरांची प्रतिक्रिया किंवा इतरांनी केलेली टीका सकारात्मकतेनं घ्या. कारण यातूनच आपल्या दृष्टिकोनाला नवी दिशा मिळू शकते. बदल एका दिवसात होत नाही हे लक्षात घ्या. रोज लहान पाऊल पुढे टाकणं आणि थोडं थोडं सुधारत जाणं हीच खरी प्रगती आहे..चुकांबद्दल अपराधीपणा विकास थांबवतो- त्यामुळे तुम्ही केलेल्या चुकीबद्दल स्वतःला माफ करा आणि लक्षात ठेवा चूक ही शिकवण आहे, शिक्षा नाही. एकदा झालेली चूक पुन्हा होणार नाही यासाठी ठोस कृती आखणं आणि ती काटेकोरपणे पाळणं आवश्यक आहे. चुकांमधून मिळालेल्या अनुभवाचा उपयोग करा..जी व्यक्ती स्वतःकडून झालेल्या चुकांमधून शिकते - ती अधिक परिपक्व, आत्मविश्वासू आणि इतरांना प्रेरणा देणारी ठरते. तुमचं व्यक्तिमत्व ही जणू एक इमारत आहे- जी रोजच्या छोट्या छोट्या कृतींनी बांधली जाते. आणि यात, होणाऱ्या चुका म्हणजे त्या बांधकामातील दगडांचे आकार बरोबर नसल्यासारखा आहे. या चुका योग्य वेळी आणि योग्य पद्धतीने दुरुस्त केल्या तर ही इमारत मजबूत बनते..ज्या व्यक्तीला आपल्या स्वतःच्या चुका स्वीकारता येतात आणि जी व्यक्ती स्वतःला बदलायला तयार असते. तिच्या व्यक्तिमत्त्वात एक वेगळी ताकद दिसते. म्हणून चुकांना घाबरून जाऊ नका, तर त्यातून शिकण्याचा प्रयत्न करा- कारण हाच दृष्टिकोन आपल्याला अधिक सक्षम अधिक आत्मविश्वासू आणि खऱ्या अर्थाने यशस्वी बनवतो..