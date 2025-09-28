लाइफस्टाइल

Mistakes is the key to success : चुकांमधून शिकून व्यक्तिमत्त्व कसे सुधारावे? जाणून घ्या एका क्लिक वर

Self-Improvement : चुका मान्य करणे आणि त्यातून शिकणे हेच यशाचे रहस्य आहे. तुमच्या चुका स्वीकारून एक परिपक्व आणि आत्मविश्वासू व्यक्तिमत्त्व कसे घडवायचे, हे जाणून घ्या.
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Key to success : इंग्रजीमध्ये एक म्हण आहे - ‘रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे'' म्हणजेच ‘रोम शहर एका दिवसात वसलं नव्हतं’ याचाच अर्थ कुठलाही मोठं काम यश किंवा प्रगती साध्य करण्यासाठी वेळ सातत्य आणि मेहनत लागते आयुष्यात कुठल्याही महत्त्वाच्या गोष्टी झटपट होत नाही.

