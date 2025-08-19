Emotional Baggage Detox: मनातील ड्राफ्ट भावनांना करा डिलिट! वाचा गोंधळ दूर करणं का आहे महत्त्वाचं?

Steps to Declutter Mind and Reduce Stress: माझी पर्स म्हणजे एक छोटंसं म्युझियम आहे. जुन्या बिलांच्या पावत्या, दोन औषधांच्या स्ट्रिप्स, कंगवा, रुमाल, अर्धवट संपलेली लिपस्टिक, एक रिकामी सॅनिटायझरची बाटली, आणि सर्वांत महत्त्वाचं अर्धवट भावना!हो, खरंच. त्या पर्समध्ये कुठेतरी एक ‘काल मी जरा जास्त बोलले का?’ लपलेलं आहे. एका झिपमध्ये ‘ती माझ्यावर अजूनही रागावली असेल का?’ पडून आहे. साईडच्या खिशात ‘मी नीट केलं का?’ असा शंकेचा कागद दुमडून ठेवलेला आहे. आणि अजून एक मोठ्ठा कप्पा - ‘मी सगळ्यांसाठी करते; पण माझ्यासाठी कोण?’ या प्रश्नानं भरलेलं..आपल्याकडे पर्समध्ये नसलं, तरी मनात नेहमी असतं - अर्धवट झालेल्या गप्पा, न बोललेली वाक्यं, न संपलेले वाद, अर्धवट मिटलेले गैरसमज. हे सगळं आपण रोज बरोबर घेऊन फिरतो. कामावर जाताना, बाजारात जाताना, लग्न किंवा इतर समारंभांना जाताना... कुठेही सोडत नाही.समस्या एवढी की, या अर्धवट भावना म्हणजे emotional clutter आहे. जसं पर्समध्ये खूप गोष्टी ठेवल्या, तर हवी ती गोष्ट वेळेवर सापडत नाही, तसंच मनात खूप गोंधळ ठेवला, तर आनंद, उत्साह, मोकळेपणा - काहीच वेळेवर सापडत नाही!.मग काय करायचं? जसं आपण कधी कधी पर्स रिकामी करून आतली धूळ झटकतो, तसंच मनाला रिकामं करून बघायला हवं. एखाद्या रविवारी, एकटीने फेरफटका मारा. स्वतःशी म्हणा - ‘हे झालं, आता मी सोडलं.’ ज्याच्याशी बोलायचं आहे, त्याच्याशी बोला. ज्याला माफ करायचं आहे, त्याला मनातल्या मनात तरी माफ करा. ज्याच्याकडून माफी घ्यायची आहे, त्याला फोन करा... शक्य नसल्यास, मनातल्या मनात त्या व्यक्तीला माफी मागा. आणि हो, सगळ्या भावना व्यवस्थित फोल्ड करून कपाटात जपून ठेवायच्या नसतात. काहींना शांतपणे निरोप द्यायचा असतो - अगदी जुन्या, न वापरलेल्या कपड्यांसारखं..‘ती मला कधी आवडणार नाही’, ‘तो माझ्याशी नेहमी असाच वागेल’ - या जुन्या, घट्ट बसलेल्या समजुतींना आपण साठवत बसलो, तर त्या जागा व्यापतात आणि नवीन आनंददायी अनुभवांना आत शिरायला जागाच मिळत नाही. म्हणून अशा भावनांचं ‘विसर्जन’ करणं म्हणजे स्वतःला हलकं करणं! जसं कपाट मोकळं झालं, की नवे कपडे ठेवायला जागा मिळते, तसंच मनही नव्या आठवणींसाठी तयार होतं.तर मग पुढच्या वेळी पर्स साफ करताना, थोडंसं मनही साफ करा. कदाचित पर्सच्या तळाशी एखादं चकाकणारं पाच रुपयांचा नाणं, आणि मनाच्या तळाशी एखादं जुनं हसूही सापडेल!.भावनिक गोंधळ तपासामनात अजूनही कालच्या वादाचा ‘Repeat Mode’ चालू आहे का?कुणाच्या एका वाक्याने अजूनही मन दुखरं आहे का?‘मी नीट केलं का?’ हा प्रश्न अजूनही डोक्यात फिरतोय का?पाच दिवसांपूर्वीचा व्हॉट्सॲप मेसेज अजूनही ‘रिप्लाय’ होण्याची वाट पाहतोय का?तुम्ही स्वतःला ‘ब्रेक’ दिला होता का, की फक्त इतरांनाच दिला?राग, खंत, गैरसमज - यापैकी काहीतरी अजून ‘Draft’मध्ये पडलंय का?आज तुम्ही स्वतःला एकदातरी म्हटलं का, ‘मला चांगलं राहण्याचा पूर्ण हक्क आहे’?.टीप: यापैकी तीन किंवा त्यापेक्षा जास्त बरोबरच्या खुणा असल्या, तर आज संध्याकाळी पर्ससोबत मनाचंही ‘क्लिनिंग’ करा!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.