प्रत्येक मुलीकडे या अकरा वस्तू असल्याच पाहिजे 

अहमदनगर ः पूर्वी शाळेत असताना एक ड्रेस असायचा. कॉलेजात गेल्यावर फार फार त दोन ड्रेस दिले जायचे. नोकरी लागल्यावरही फार परिस्थिती काही बदलेली नसायची. परंतु प्रत्येकाकडे ड्रेसच ड्रेस असतात. त्यामुळे आज नेमका कोणता घालायचा ही समस्या असते. परंतु आम्ही तु्म्हाला काही टिप्स देतो, ते ड्रेस तुमच्याकडे हवेच हवे. ते ड्रेस तुमचा लूक बदलून टाकतील. पांढरा शर्ट

वॉर्डरोबमध्ये पांढरा शर्ट पांढरा शर्ट ठेवा. आपण प्रत्येक वेळी भिन्न तळाच्या कपड्यांसह भिन्न दिसता. उदाहरणार्थ जीन्स, पॅलाझो, अर्धी चड्डी, लेगिंग्ज किंवा स्कर्ट कोणाबरोबरही घातले जाऊ शकतात. आपण ब्लॅक स्कर्टसह पांढरा शर्टदेखील घालू शकता. हे आपल्याला पूर्णपणे भिन्न रूप देईल. निळी आणि काळी जीन्स

निळ्या जीन्सची फॅशन कधीही जुनी नसते. आपण या कलर जीन्सला कोणत्याही टी-शर्ट, शर्ट किंवा कुर्तीसह परिधान करू शकता. निळ्या सुती कापड्याच्या विजारी खरेदी करताना हे लक्षात ठेवावे की जीन्सचे फिनेटिंग आणि फॅब्रिक चांगले आहे. निळ्या आणि काळ्या जीन्स प्रत्येक मुलीच्या अलमारीमध्ये असणे अनिवार्य आहेत. कारण ते कधीही फॅशनच्या बाहेर जात नाही. जेव्हा जेव्हा आपणास काही समजत नाही, तेव्हा आपण त्यास टी-शर्ट, शर्ट किंवा कुर्तीसह एकत्र करू शकता. आज-काल बूट कट जीन्स पुन्हा एकदा ट्रेंडमध्ये आहे. काळा आणि पांढरा लेगिंग्ज

आपल्या वॉर्डरोबमध्ये काळ्या आणि पांढर्‍या लेगिंग्ज ठेवण्याची खात्री करा. कारण आपण ते कोणत्याही कुर्ती, लाँग टॉप, लाँग टी शर्ट आणि स्कर्ट टॉपसह परिधान करू शकता. आम्ही नेहमी आराम शोधत असतो आणि यासाठी लेगिंग्ज हा एक उत्तम पर्याय आहे. आपण प्रवासाच्या वेळी किंवा चालताना हे देखील घालू शकता. आपण हे परिधान केले असल्यास, नंतर एका गोष्टीची विशेष काळजी घ्या. ती हिप कव्हरिंग टॉपसह परिधान करा. तरच ते सर्वोत्तम दिसतील. सरळ कट कुर्ता

सरळ कापलेल्या कुर्त्यांची फॅशन नवीन नाही. लांब आणि सरळ कुर्त्या बर्‍यापैकी स्टायलिश दिसतात. ते डेनिम, चुडीदार लेगिंग्ज आणि प्लाझो पेंटसह परिधान केले जाऊ शकतात. मलमल किंवा चिकनकारी फॅब्रिक नेहमीच फॅशनमध्ये असते आणि ती भारतीय स्त्रीवर चांगली दिसते. म्हणूनच, आपल्या वॉर्डरोबमध्ये एक सरळ कुर्ता ठेवा. कारण ती कुर्ती आरामदायक असल्यामुळे बर्‍याच प्रकारे स्टाईल केले जाऊ शकते. आपण हाफ जॅकेटसह परिधान करू शकता. फुलांचा मॅक्सी ड्रेस

स्टाईल स्टेटमेंट म्हणून आपण वॉर्डरोबमध्ये फुलांचा मॅक्सी ड्रेसदेखील ठेवू शकता. हेही आजकाल खूपच पसंत केले जात आहे. हे दोन्ही प्रासंगिक ड्रेसिंग आणि अर्ध-औपचारिक प्रसंगांसाठी उपयुक्त आहे. फुलांचा हेरेम पॅंट

लुक बदलण्यासाठी आपण आपल्या वॉर्डरोबमध्ये फुलांचा हॅरेम पॅंट देखील जोडू शकता. यासह, आपण स्पेगेटी किंवा टी शर्ट घालून विशेष शैली मिळवू शकता. फुलांची प्रिंट साडी

भारतीय पोशाखांविषयी बोलताना तुम्ही फुलांच्या प्रिंट साडीला तुमच्या कलेक्शनमध्ये ठेवू शकता आणि ती बर्‍यापैकी ट्रेंडमध्ये आहे. डिझायनर साड्यांमध्येही तुम्हाला हा पॅटर्न, प्रिंट किंवा भरतकाम म्हणून दिसेल. आपण कधीही देखावा बदलू इच्छित असल्यास, ते घाला. हे आपल्याला परिपूर्ण स्वरूप देईल. डेनिम जॅकेट

जॅकेटचा ट्रेंड बदलतो, परंतु डेनिम जॅकेट्स कधीही फॅशनच्या बाहेर नसतात. प्रत्येक मुलीच्या अलमारीमध्ये डेनिम जॅकेट असणे आवश्यक आहे. आपण याला नियमित टीशर्ट, प्लेन टॉप, मॅक्सी ड्रेस आणि शॉर्ट ड्रेस, स्पेगेटीदेखील ठेवू शकता. हे आपल्याला एक परिपूर्ण, कॅज्युअल आणि स्मार्ट लूक देते.

आजच्या ट्रेंडनुसार आपण आपल्या वॉर्डरोबमध्ये श्रीग ड्रेस घालणे आवश्यक आहे. मार्केटमध्ये आपल्याला जाकीट स्टाईल, केप स्टाईल आणि इतर अनेक अनोख्या स्टाईलसारख्या अनेक डिझाईन्स आढळतील. लांब बाही असलेल्या कॉटन आस्तीन कोणत्याही कपड्यांसारख्या टॉप किंवा कुर्ती इत्यादीसह परिधान करता येतात. ट्राउझर्स, जीन्स वगैरेसह ते आपल्याला स्टायलिश लुक देते. काळा किंवा पांढरा ड्रेस

आपल्या अलमारीमध्ये काळा किंवा पांढरा चांगला फिटिंग ड्रेस असणे आवश्यक आहे. ड्रेस गुडघ्याखाली असू नये. ड्रेस खरेदी करताना, फिटिंग योग्य आहे याची खात्री करा. आपला पोशाख किती चांगला आहे हे महत्त्वाचे नाही, परंतु जर आपल्याकडे चांगली बॅग न ठेवल्यास संपूर्ण दृष्टीकोन निरुपयोगी होईल, म्हणून आपल्या वॉर्डरोबमध्ये चांगल्या प्रतीची लेदर बॅग ठेवा.

