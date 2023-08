Eye Care Tips : सतत डोळे चोळणे ठरू शकतं घातक; घरातल्या या वस्तू कमी करतील डोळ्यांची आग

Eye Care Tips : डोळ्यांना खाज येणे ही एक सामान्य गोष्ट आहे. यामागे प्रदूषण, धूळ, धूर आणि संसर्ग अशी अनेक कारणे असू शकतात. यामुळे डोळ्यांमध्ये जळजळ सुरू होते, जी खाज येण्याचे कारण बनते. अशा स्थितीत डोळ्यांना वारंवार खाज येत असेल तर जळजळ आणि संसर्ग होण्याचा धोका अधिक वाढतो.

गेल्या काही दिवसांपासून दिवसभर वातावरणातील बदलामुळे हा आजार फोफावला आहे. त्यामुळे सध्या लोकांमध्ये डोळे येण्याबरोबर डोळे चुरचुरणे, डोळे लाल होणे, सतत पाणी येणे अशा तक्रारी असून उन्हामुळे डोळ्यातील पाणी कमी होऊन डोळे कोरडे होतात. त्यामुळे डोळे येण्याचा आजार वाढण्याची जास्त शक्यता असल्याचे डॉक्टर सांगतात.

सध्या लेन्स लावण्याची फॅशनही आहे. मात्र एकमेकांची कॉन्टॅक्ट लेन्स किंवा सोल्यूशन्स वापरणेही टाळले पाहिजे. याचबरोबर तरुण- तरुणी लॅपटॉप, मोबाइल, कम्प्युटरचा वापर जास्त प्रमाणात करतात. त्याचा परिणामही डोळ्यावर होत असल्याचे जाणवत आहे.

अशा परिस्थितीत काळजी करण्याऐवजी काही खास घरगुती उपायांचा अवलंब करावा. ज्या प्राचिन काळापासून चालत आलेले उपाय आहेत. (Eye Care Tips : It is harmful to scratch the eyes again and again, itching will go away from household things)

डोळ्यांना खाज सुटण्यासाठी उपाय

स्वच्छ पाण्याने डोळे धुवा

डोळ्यांना खाज येत असेल तर घाबरू नका. डोळ्यांवर स्वच्छ आणि थंड पाणी शिंपडावे. असे केल्याने तुम्हाला डोळ्यांच्या जळजळीपासून त्वरित आराम मिळेल, ज्यामुळे तुम्हाला वारंवार खाज सुटणार नाही.

गुलाब पाणी

रसायनमुक्त गुलाबपाणी वापरल्यास ते डोळ्यांसाठी औषधापेक्षा कमी नाही. यासाठी कॉटन बॉलच्या मदतीने डोळ्यात गुलाबपाणी लावा आणि काही वेळाने स्वच्छ पाण्याने धुवा.

कोरफड जेल

त्वचेचे सौंदर्य वाढवण्यासाठी आपण सामान्यतः कोरफड वेरा जेल वापरतो, परंतु त्यात दाहक-विरोधी आणि अँटीऑक्सिडंट गुणधर्म असल्यामुळे ते डोळ्यांच्या खाज सुटण्यापासून देखील मुक्त होऊ शकते. यासाठी तुमच्या घराच्या कुंडीत लावलेल्या कोरफडीच्या झाडाची पाने घ्या आणि त्यातून जेल काढा. आता कापसाच्या साहाय्याने डोळ्याभोवती लावा. काही वेळाने डोळे स्वच्छ पाण्याने धुवा.(Eyes Care)

दूध वापरा

जेव्हा डोळ्यांमध्ये अशी समस्या उद्भवते तेव्हा दुधाचा वापर केला जाऊ शकतो, कारण ते डोळ्यांसाठी खूप फायदेशीर आहे. डोळ्यांना खाज येत असल्यास कॉटन बॉलच्या मदतीने थंड दूध डोळ्यात मिसळा. असे केल्याने जळजळ लवकरच निघून जाईल.

काकडीचे काप डोळ्यावर ठेवावे

डोळ्यात आग होत असल्यास काकडीचे काप करून ते काहीवेळ डोळ्यावर ठेवावे. यामुळे डोळ्यांना आराम मिळून डोळ्यातील आग कमी होते. काकडी खाण्याचे फायदे जाणून घ्या..

तळपायांना तेल मालिश करावी

रोज रात्री झोपण्यापूर्वी आपल्या डोक्याला व तळपायांना खोबरेल तेलाने चांगली मालिश करावी. यामुळे शांत झोप लागून डोळ्यात आग होणे कमी होते.

डोळे स्वच्छ पाण्याने डोळे धुवावेत

दिवसातून दोन ते वेळा स्वच्छ थंड पाण्याने आपले डोळे धुवावेत. यांमुळे डोळ्यातील धूळ, कचरा निघून जाऊन डोळ्यांची आग कमी होते.

उन्हात फिरताना गॉगलचा वापर करा

प्रखर उन्हात घातक असे UV किरण असतात ज्यामुळे डोळ्यांची आग होत असते. यासाठी उन्हात बाहेर फिरताना गॉगल वापरावा. गॉगल्समुळे डोळ्यात धूळ, कचरा जाण्यापासूनही रक्षण होते.