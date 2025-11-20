Face Yoga Exercises: हिवाळ्यात चमकदार त्वचा हवी? मग रोज 'फेस योगा' करा!

सायली शिंदे, योगतज्ज्ञGlowing Skin This Winter With Simple Face Yoga Exercises: हिवाळा आला की, हवेतला ओलावा कमी होतो, त्वचेतील नैसर्गिक तेलं घटतात आणि चेहरा कोरडा, निर्जीव दिसू लागतो. त्यामुळे बाहेरून क्रीम लावण्याबरोबरच आतून स्निग्ध आणि पोषक आहार घेणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. त्याचबरोबर 'फेस योगा' केल्यावर चेहऱ्याचे स्नायू सक्रिय होतात आणि चेहरा उजळ दिसू लागतो..फेस योगा1. सिंहासनपद्धत खोल श्वास सोडताना जिभेला बाहेर काढा, डोळे मोठे उघडा.फायदे: हिवाळ्यात सुस्त होणारे चेहऱ्याचे स्नायू जागृत होतात आणि त्वचेला रक्तपुरवठा वाढतो.2. जॉ लिफ्टपद्धत : मान वर करून ओठ पुढे करा आणि १० सेकंद त्या स्थितीत राहा.फायदे : चेहऱ्याची रेखीवता वाढते,.Winter Fashion: हिवाळ्यात 'कम्फर्ट' आणि 'स्टायलिश' राहायचंय? मग स्मिता शेवाळेच्या खास टिप्स फॉलो करा!.3. फिश फेसपद्धत : गाल आत ओढून हसण्याचा प्रयत्न.फायदे : गालाच्या स्नायूंना चांगला 'टोन' येतो.4. चीक लिफ्टपद्धत : दोन्ही हातांनी गाल वर उचलत हसा व १० सेकंद तसेच थांबा.फायदे : गालांना नैसर्गिक लिफ्ट मिळते आणि चेहऱ्यावर फ्रेश लूक येतो.5. प्राणायामअनुलोम-विलोम केल्याने ऑक्सिजन वाढतो, त्वचा उजळते. रक्तातील उद्गीत: मन शांत होतं, चेहऱ्यावर तेज दिसतं..आहारनैसर्गिक स्निग्ध पदार्थसाजूक तूप दिवसातून १ चमचा घ्यावे. त्वचेला आतून पोषण मिळते.बदाम, अक्रोड, काजू व्हिटॅमिन ईआणि ओमेगा-३ मुळे त्वचा मऊ, चमकदार राहते.शेंगदाणे / पीनट बटर चेहरा -गुळगुळीत होतो.'हायड्रेशन' वाढवणारा आहार.Maharashtra CET Exam: विद्यार्थ्यांसाठी आनंदाची बातमी! आता CET परीक्षा वर्षातून तीनदा होणार, वाचा नवीन नियम.नारळपाणीशरीरातील हायड्रेशनटिकवतो.ताजी फळे'व्हिटॅमिन सी'ने युक्त असलेली फळे त्वचा उजळतात.सॅलड - फायबरमुळे गट हेल्थ सुधारते. त्वचा तेजस्वी दिसते.हळदीचं दूधगुणामुळे चेहरा उजळ होतो. अँटी-इन्फ्लेमेटरीग्रीन टी चेहऱ्यावर चमक येते.टाळातळकट पदार्थ, जास्त साखर, जंक फूड, रात्री उशिरा जड खाणं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.