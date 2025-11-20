लाइफस्टाइल

Face Yoga Exercises: हिवाळ्यात चमकदार त्वचा हवी? मग रोज 'फेस योगा' करा!

Face Yoga Works for Winter Skin: हिवाळ्यात त्वचा कोरडी आणि सुस्त वाटू लागते. फक्त क्रीमवर अवलंबून राहू नका, रोज थोडा ‘फेस योगा’ आणि योग्य आहार वापरून नैसर्गिक चमक कायम ठेवा, असा सल्ला योगतज्ज्ञ सायली शिंदे देते
Face Yoga Works for Winter Skin

Face Yoga Works for Winter Skin

Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सायली शिंदे, योगतज्ज्ञ

Glowing Skin This Winter With Simple Face Yoga Exercises: हिवाळा आला की, हवेतला ओलावा कमी होतो, त्वचेतील नैसर्गिक तेलं घटतात आणि चेहरा कोरडा, निर्जीव दिसू लागतो. त्यामुळे बाहेरून क्रीम लावण्याबरोबरच आतून स्निग्ध आणि पोषक आहार घेणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. त्याचबरोबर 'फेस योगा' केल्यावर चेहऱ्याचे स्नायू सक्रिय होतात आणि चेहरा उजळ दिसू लागतो.

Loading content, please wait...
yoga
Face Beauty
Yoga Lifestyle
Face Yoga
Balayam Yoga
Balancing Kriya Yoga

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com