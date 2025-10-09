Faral Parcel Service: आईच्या हाताची चव परदेशातही! १९२ देशांत फराळ पार्सल सेवा सुरू; जाणून घ्या पॅकिंग कसे करायचे

Faral Parcel Service Now in 192 Countries: यंदा दिवाळी १७ ऑक्टोबर पासून जगभरात साजरी केली जाणार आहे. भारतासह परदेशातही असंख्य भारतीय हा सण साजरा करतात. मात्र परदेशात राहणाऱ्यांना घरच्या स्वादिष्ट फराळाची चव मिळणे कठीण होते. .म्हणूनच भारतीय पोस्टाने एक खास सेवा सुरु केली आहे. याचं नाव आहे "फराळ पार्सल सेवा" ही सेवा तब्बल १९२ देशांमध्ये थेट सेवा देणार आहे. ज्यामुळे तुम्ही परदेशात राहणारे मुलं , नातवंड, सून, लेक, किंवा मित्र-मैत्रीणींना यांच्यासाठी फराळ पाठवू शकता. ही सेवा दरवर्षी दिवाळीच्या आधी सुरू केली जाते. आणि जगभरातील भारतीयांसाठी ती एक अनमोल भेट ठरते..MPSC Exam 2025 Update: ‘एमपीएससी’ परीक्षांचे सुधारित वेळापत्रक जाहीर; कोणती परीक्षा कधी होणार जाणून घ्या एका क्लिकवर.कोणत्या देशांमध्ये सेवा उपलब्ध आहे?भारतीय पोस्टची ही पार्सल सेवा युनायटेड स्टेट्स, कॅनडा, युके, ऑस्ट्रेलिया, दुबईसह एकूण १९२ देशांमध्ये उपलब्ध आहे. विविध देशांमध्ये पार्सल पोहोचण्याची वेळ वेगवेगळी असते. ८ ते १५ दिवसांचा कालावधी अपेक्षित धरावा..अमेरिकेतील टैरिफमुळे फराळ पाठवण्यात अडचणीभारतीय पोस्टाने १९२ देशांमध्ये फराळ पाठवण्याची सुविधा सुरू केली आहे. मात्र अमेरिकेत भारतीय उत्पादनांच्या आयातीवर ५०% टैरिफ लागू झाल्यामुळे तिथे फराळ पाठवण्यात काही अडचणी येऊ शकतात. या टैरिफमुळे भारतीय फराळ अमेरिकेतील ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्याची पारंपरिक पद्धत यंदा कमी प्रमाणात होण्याची शकतात आहे. तरीही, खासगी कुरिअर सेवांच्या माध्यमातून अमेरिकेतील ग्राहकांपर्यंत फराळ पाठवण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे..World Sight Day 2025: दृष्टी सुरक्षित ठेवायची? मग स्क्रीन टाईम मर्यादित ठेवा, नाहीतर होऊ शकतात डोळ्यांवर दुष्परिणाम.फराळ पाठवताना पॅकिंग कसे कराल?१. कोरडे पदार्थ निवडा:कुरकुरीत, तेलकट नसलेले पदार्थ निवडावेत. उदा. चकली, लाडू, शंकरपाळे, बाकरवडी.ओले किंवा फ्रीजमध्ये ठेवावे लागणारे पदार्थ टाळावेत.२. एअरटाइट पॅकिंग करा:प्रत्येक फराळाचा प्रकार वेगळ्या डब्यात भरावा.डबे मजबूत आणि गळतीरोधक असावेत.झिपलॉक बॅग्सही उपयोगी ठरतात.३. सुरक्षित बाह्य पॅकिंग:डब्यांना बबल रॅप लावून सर्व सामान एकाच कडक बॉक्समध्ये भरावे.बॉक्समध्ये रिकामी जागा न ठेवता पेपर/थर्मोकॉल वापरावा.बाहेरून "Homemade Food - Not for Sale" असे स्पष्ट लिहावे.४. लेबलिंग आणि माहिती:प्रत्येक डब्यावर काय आहे ते लिहावे.संपूर्ण पत्ता, फोन नंबर आणि देशाचा कोड योग्य लिहावा.कस्टम डिक्लरेशनसाठी लिस्ट तयार ठेवा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.