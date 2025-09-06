लाइफस्टाइल

Fast Food : फास्ट फूड नव्हे, आजारांचे आमंत्रण: या धोक्यांपासून सावधान

The Impact of Fast Food on health : सध्याच्या धकाधकीच्या जीवनात अनेक लोक हे फास्ट फूडचे सेवन रोज करत असतात पण याचा तुमच्या आरोग्यावर कसा आणि काय परिणाम होउ शकतो जाणून घ्या.
sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

आजच्या आधुनिक जीवनशैलीत फास्ट फूड हे एक लोकप्रिय आणि सोयीस्कर आहार बनले आहे. फास्ट फूडच्या आकर्षक स्वादामुळे अनेक लोकं त्याचे सेवन नियमितपणे करतात, पण यामध्ये लपलेले स्वास्थ्याचे धोके अनोळखी असू शकतात. जास्त प्रमाणात फास्ट फूड खाल्याने शरीरावर विविध नकारात्मक परिणाम होऊ शकतात, ज्यामुळे अनेक गंभीर आजार होऊ शकतात. जास्त प्रमाणात फास्ट फूड खाल्यास कोण कोणत्या आजारांना सामोरे जावे लागू शकते जाणून घ्या.

