Father's Day 2026: मुलांसाठी बनला आई आणि बाबा दोघेही! फादर्स डेमागची खरी कहाणी

Who Started Father's Day: वडील हे अनेकदा आपल्या भावना शब्दांत व्यक्त करत नाहीत, पण त्यांच्या कृतीतून त्यांचे प्रेम आणि काळजी सतत जाणवत असते. मुलांच्या शिक्षणापासून ते त्यांच्या प्रत्येक छोट्या-मोठ्या स्वप्नांपर्यंत, वडील कायम त्यांच्या पाठीशी उभे असतात. म्हणूनच त्यांनी दिलेले मार्गदर्शन, घेतलेले कष्ट आणि निःस्वार्थ प्रेम याची कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी दरवर्षी जूनच्या तिसऱ्या रविवारी फादर्स डे साजरा केला जातो. यंदा हा दिवस आज २१ जून रोजी साजरा केला जात आहे. मात्र हा दिवस साजरा करण्याची सुरूवात कशी झाली? हा दिवस कोणी सुरू केला हे जाणून घेणही तितकेच महत्त्वाचे आहे. .फादर्स डे दरवर्षी आपल्या बाबांप्रती असलेला अभिमान, प्रेम आणि कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी जूनच्या तिसऱ्या रविवारी फादर्स डे साजरा केला जातो. भारत कॅनडा आणि युनायटेड किंगडमसह काही देश अमेरिकन पद्धतीनुसार जूनच्या तिसऱ्या रविवारी हा दिवस साजरा करतात, तर काही देशांमध्ये त्यांच्या संस्कृतीनुसार फादर्स डे साजरा केला जातो. .फादर्स डेचा इतिहासफादर्स डेची सुरुवात 1908 मध्ये अमेरिकेतील वेस्ट व्हर्जिनिया राज्यातील फेअरमाँट शहरात झाली. एका मोठ्या खाण दुर्घटनेत 362 पुरुषांचा मृत्यू झाल्यानंतर त्यांच्या स्मरणार्थ विशेष कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. यालाच फादर्स डेच्या सुरुवातीचे पहिले पाऊल मानले जाते..Father's Day Wishes in Marathi: "न बोलता प्रेम व्यक्त करणारा व्यक्ती म्हणजे बाबा!" फादर्स डे निमित्त बाबांना द्या खास मराठी शुभेच्छा आणि प्रेमळ संदेश!.यानंतर सोनोरा स्मार्ट डॉड या महिलेने फादर्स डे साजरा करण्याची कल्पना पुढे मांडली. तिच्या आईच्या निधनानंतर तिच्या वडिलांनी एकट्याने सहा मुलांचे संगोपन केले होते. वडिलांचे प्रेम, त्याग आणि कष्ट यांचा सन्मान व्हावा, यासाठी मदर्स डेप्रमाणेच वडिलांसाठीही एक विशेष दिवस असावा, असे तिला वाटले.1909 मध्ये तिने ही कल्पना मांडली. स्थानिक चर्च, YMCA संस्था आणि इतर अनेकांनी तिला पाठिंबा दिला. त्यानंतर 19 जून 1910 रोजी अमेरिकेतील स्पोकेन शहरात पहिला अधिकृत फादर्स डे साजरा करण्यात आला. पुढे ही परंपरा अमेरिकेसह जगभर पसरली आणि आज अनेक देशांमध्ये जून महिन्याच्या तिसऱ्या रविवारी फादर्स डे साजरा केला जातो..फादर्स डेचे महत्त्वफादर्स डे हा फक्त भेटवस्तू देण्याचा दिवस नाही. वडिलांनी आपल्या मुलांसाठी आणि कुटुंबासाठी केलेले कष्ट, त्यांचे प्रेम, काळजी आणि मार्गदर्शन याबद्दल आभार मानण्याचा हा दिवस आहे. वडील, आजोबा, सावत्र वडील किंवा वडिलांप्रमाणे साथ देणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीचा सन्मान या दिवशी केला जातो..फादर्स डेवरील प्रेरणादायी विचार- “वडिलांचे एक हसू मुलाचा संपूर्ण दिवस आनंदी करू शकते.” – सुझॅन गेल- “प्रेमामुळे साधा माणूसही आपल्या मुलांसाठी नायक बनतो.” – पॅम ब्राउन- “वडील ‘मी तुझ्यावर प्रेम करतो’ असे नेहमी म्हणत नाहीत, पण ते आपल्या कृतीतून ते दाखवतात.” – दिमित्री द स्टोनहार्ट- “बालपणात वडिलांच्या संरक्षणाइतकी महत्त्वाची दुसरी गरज नसते.” – सिग्मंड फ्रॉईड- “मुलाला जन्म देणे सोपे आहे, पण त्याचे संगोपन करण्यासाठी धैर्य लागते; तेच खऱ्या अर्थाने वडील बनवते.” – बराक ओबामा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.