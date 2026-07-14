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आई झाल्यानंतर आनंदी राहण्याऐवजी भीती वाटतेय? मग हे वाचाच! तज्ज्ञ देतात महत्त्वाचा इशारा

Postpartum Depression: प्रसूतीनंतरचा काळ हा शारीरिक, मानसिक आणि हार्मोनल बदलांचा महत्त्वाचा टप्पा असतो. या काळात मनःस्थितीत बदल होणे सामान्य असले, तरी सततचा मानसिक ताण किंवा भावनिक त्रास दुर्लक्षित करू नये.
How to identify postpartum depression and anxiety | Edinburgh Postnatal Depression Scale

How to identify postpartum depression and anxiety

sakal

Anushka Tapshalkar
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What is Edinburgh Postnatal Depression Scale: प्रसूतीनंतरचा काळ (चौथा तिमाही) म्हणजे थकवा, डोळ्यांत पाणी येणे, सतत विचारांचे चक्र सुरू राहणे आणि भावनिक चढ-उतार यांचा काळ असतो, असे अनेकदा गृहीत धरले जाते. त्यामुळेच प्रसूतीनंतरची चिंता (Postpartum Anxiety – PPA) आणि प्रसूतीनंतरचे नैराश्य (Postpartum Depression – PPD) या मानसिक आरोग्याशी संबंधित समस्या अनेक महिलांमध्ये वेळेवर निदान न होता दुर्लक्षित राहतात. ही लक्षणे नवमातृत्वातील सामान्य अडचणी समजून दुर्लक्ष केली जातात, परंतु प्रत्यक्षात ती गंभीर मानसिक आरोग्य समस्येची सुरुवात असू शकते.

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