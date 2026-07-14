आई झाल्यानंतर आनंदी राहण्याऐवजी भीती वाटतेय? मग हे वाचाच! तज्ज्ञ देतात महत्त्वाचा इशारा

What is Edinburgh Postnatal Depression Scale: प्रसूतीनंतरचा काळ (चौथा तिमाही) म्हणजे थकवा, डोळ्यांत पाणी येणे, सतत विचारांचे चक्र सुरू राहणे आणि भावनिक चढ-उतार यांचा काळ असतो, असे अनेकदा गृहीत धरले जाते. त्यामुळेच प्रसूतीनंतरची चिंता (Postpartum Anxiety – PPA) आणि प्रसूतीनंतरचे नैराश्य (Postpartum Depression – PPD) या मानसिक आरोग्याशी संबंधित समस्या अनेक महिलांमध्ये वेळेवर निदान न होता दुर्लक्षित राहतात. ही लक्षणे नवमातृत्वातील सामान्य अडचणी समजून दुर्लक्ष केली जातात, परंतु प्रत्यक्षात ती गंभीर मानसिक आरोग्य समस्येची सुरुवात असू शकते..प्रसूतीनंतरचा काळ हा महिलांच्या शारीरिक, मानसिक आणि हार्मोनल बदलांचा महत्त्वाचा टप्पा असतो. या काळात मनःस्थितीत काही प्रमाणात बदल होणे सामान्य असले, तरी सातत्याने जाणवणारा मानसिक ताण किंवा भावनिक त्रास हा मातृत्वाचा नैसर्गिक भाग समजून दुर्लक्षित करू नये. अनेक महिला प्रसूतीनंतरची चिंता किंवा नैराश्याची सुरुवातीची लक्षणे ही केवळ थकवा, झोपेची कमतरता किंवा बाळाची काळजी घेण्याचा ताण आहे असे समजतात. त्यामुळे योग्य वेळी निदान आणि उपचार मिळण्यास उशीर होतो..Pregnancy Test Kit : प्रेग्नन्सी टेस्ट किट नेमकं कसं काम करते? जाणून घ्या त्यामागचं विज्ञान .प्रसूतीनंतर दिसणाऱ्या तात्पुरत्या "बेबी ब्लूज" आणि प्रसूतीनंतरच्या नैराश्यात फरक ओळखणे अत्यंत आवश्यक आहे. बाळाच्या जन्मानंतरच्या पहिल्या काही दिवसांत बेबी ब्लूज जाणवू शकतो आणि तो साधारणतः दोन आठवड्यांच्या आत आपोआप कमी होतो. या अवस्थेत रडू येणे, मनःस्थिती सतत बदलणे, चिडचिड होणे आणि भावनिक संवेदनशीलता वाढणे अशी लक्षणे दिसू शकतात. मात्र, ही लक्षणे दोन आठवड्यांपेक्षा जास्त काळ टिकून राहिली, तीव्र झाली किंवा दैनंदिन कामकाज आणि आई-बाळातील नात्यावर परिणाम करू लागली, तर प्रसूतीनंतरच्या नैराश्याची शक्यता तपासणे आवश्यक ठरते..अनेकदा सामान्य समजून दुर्लक्षित केली जाणारी सुरुवातीची लक्षणे:सततची चिंता आणि काळजी: बाळाची एक-दोन वेळा नव्हे, तर वारंवार तपासणी करण्याची अनावर गरज वाटणे.अतिरिक्त चिडचिड किंवा राग: झोपेच्या कमतरतेमुळे असे होत आहे असे वाटू शकते; मात्र चिडचिडीसोबत सतत भीती, अस्वस्थता किंवा तणाव जाणवत असेल, तर ते प्रसूतीनंतरच्या चिंतेचे लक्षण असू शकते.पूर्वी आवडणाऱ्या गोष्टींमध्ये रस कमी होणे: हे नैराश्याचे महत्त्वाचे लक्षण आहे..Baby Planning साठी परफेक्ट वय कोणतं? डॉक्टरांनी सांगितले 3 महत्त्वाचे फॅक्टर्स.नकोशा आणि त्रासदायक विचारांचा सतत त्रास: बाळाला काही अपघात होईल किंवा इजा होईल अशा अनिच्छित व भीतीदायक विचारांचे वारंवार येणे.स्पष्ट कारण नसताना शारीरिक त्रास: हृदयाचे ठोके वाढणे, मळमळ, छातीत दडपण जाणवणे यांसारखी लक्षणे केवळ हार्मोनल बदल किंवा स्तनपानामुळे होत आहेत असे समजले जाते; मात्र ती चिंतेची शारीरिक लक्षणे असू शकतात..बाळाशी भावनिक नाते जोडण्यात अडचण येणे किंवा भावनाशून्यता जाणवणे: अनेक महिला इतर काय म्हणतील या भीतीने हे लपवतात आणि केवळ "मी खूप थकले आहे" किंवा "सगळ्याचा कंटाळा आला आहे" असे सांगतात.प्रत्येक गोष्ट परिपूर्ण करण्याचा अट्टहास आणि सतत सावध राहणे: बाळाच्या खाण्याच्या वेळा, दिनक्रम किंवा काळजी याबाबत अतिशय कठोर नियम पाळण्यामागे अंतर्गत चिंता कारणीभूत असू शकते..जोखीम वाढवणारे घटकप्रसूतीनंतरच्या मानसिक आरोग्य समस्यांचा धोका काही महिलांमध्ये अधिक असू शकतो. यामध्ये पूर्वी नैराश्य किंवा चिंतेचा इतिहास असणे, कुटुंबाचा किंवा सामाजिक आधार नसणे, वैवाहिक किंवा नातेसंबंधातील तणाव, झोपेची कमतरता, कठीण प्रसूती, गर्भधारणेदरम्यानच्या गुंतागुंती, आर्थिक अडचणी किंवा नवजात बाळाला अतिदक्षता विभागात (NICU) उपचारांची गरज भासणे यांचा समावेश होतो..Sickle Cell Test: लग्नाआधी करा 'ही' रक्त तपासणी; भविष्यात तुमच्या बाळाच्या आरोग्यासाठी ठरू शकते महत्त्वाची.वेळीच निदान आणि उपचार आवश्यकप्रसूतीनंतरच्या मानसिक आरोग्य समस्यांमध्ये सुरुवातीपासूनच योग्य ओळख आणि उपचार अत्यंत महत्त्वाचे असतात. कुटुंबीयांनी आईच्या वर्तनात किंवा भावनिक स्थितीत सातत्याने होणारे बदल लक्षात घ्यावेत आणि कोणत्याही प्रकारच्या संकोच किंवा भीतीशिवाय तिला तज्ज्ञांची मदत घेण्यासाठी प्रोत्साहित करावे..प्रसूतीनंतरच्या तपासण्यांदरम्यान एडिनबर्ग पोस्टनॅटल डिप्रेशन स्केल (Edinburgh Postnatal Depression Scale - EPDS) सारख्या प्रमाणित चाचण्यांचा वापर करून या समस्येचे लवकर निदान करता येते. मात्र, यासाठी महिलांनी स्वतःची लक्षणे प्रामाणिकपणे सांगणे आवश्यक आहे. - डॉ. आशा दलाल Director of Obstetrics and Gynaecology at Sir H.N. Reliance Foundation Hospital.सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, प्रसूतीनंतरची चिंता आणि नैराश्य ही वैद्यकीयदृष्ट्या उपचारयोग्य मानसिक आरोग्य समस्या आहेत; ती कोणत्याही महिलेची कमजोरी किंवा अपयशाचे लक्षण नाहीत. योग्य समुपदेशन, मानसोपचार, जीवनशैलीतील आवश्यक बदल, कुटुंबाचा आधार आणि गरजेनुसार औषधोपचार यांच्या मदतीने बहुतांश महिला पूर्णपणे बऱ्या होतात आणि आपल्या बाळासोबत निरोगी व आनंदी नाते निर्माण करू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.