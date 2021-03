उभा चेहऱ्यांच्या महिलांसाठी या पाच हेअर स्टाईल  ठरतील महत्वाच्या

कोल्हापूर : जर तुमचा चेहरा लांबट आहे आणि हेअर स्टाईल आणि हेअर कट सोबत एक्सपिरिमेंट करायचे आहेत का ? लांब चेहऱ्याच्या मुलींची अडचण असते की त्यांना आपला केसांमध्ये एक्सपेरिमेंट करावे किंवा हेअर स्टाईल करायला मिळत नाही. मग ट्रॅडिशनल कपडे असतील किंवा पारंपारीक एकच हेअर स्टाईल केली जाते. केस लहान असतील किंवा मोठी तुम्ही तुमच्या केसां बरोबर एक्सपेरिमेंट करू शकता. वेगळ्या केलेल्या हेअर स्टाईल मध्ये काही अश्या हेअर स्टाईल असतील ज्या तुमच्या परमनंट देखील होऊ शकतात. करीना पासून बिपाशा आणि मलायका यासारख्या लांब चेहऱ्यांच्या महिलांनकडून इन्स्पिरेशन घेऊ शकता आणि आपला लूक स्टायलिश बनवू शकता .लांबट चेहरा असणाऱ्या महिला किंवा मुलींसाठी एक महत्वाची गोस्ट म्हणजे एक्सपरिमेन्ट करण्यास वाव आहे. पोनी किंवा बॅंग्स जर आपला चेहरा लांब असेल तर आपल्याबरोबर एक चांगली गोष्ट आहे ती म्हणजे आपण प्रयोग करू शकता कारण त्या नंतर चेहरा छोटा दिसणार नाही.हा प्रयोग करण्यापूर्वी, केस कापण्याच्या वेळी आपल्या केसांची निगा राखण्यासाठी थोडे बैंग्स सुध्दा ट्रिम करा. कोणत्याही पारंपारिक ड्रेसवर बॅंग्जला सरळ किंवा कर्ल केल्या जाऊ शकतात. त्याचबरोबर पोनी ही घालू शकता. हे बॅंग्स कोणत्याही ड्रेससह जातील आणि लुकसुद्धा बर्‍यापैकी स्टाईलिश दिसेल. बँग्ससह स्ट्रेट , लहरी किंवा कुरळे केस-

आपल्याला आंबाडा बांधायचे नसल्यास आपण त्याऐवजी आपले केस देखील मोकळे ठेवू शकता. जर बॅंग्स अशा बनवल्या गेल्या की त्या तोंडासमोर दिसल्या तर आपण केसांनी दोन्ही प्रकारे प्रयोग करू शकता. आपण ते करण्यास हरकत नाही. केस लहान किंवा लांब असले तरीही आपण त्यांना या पद्धतीने स्टाईल करू शकता. आपल्याला पाहिजे तेव्हा केस कर्ल किंवा सरळ करा. दोन्ही लांब चेहऱ्यावर चांगले दिसतील.हे लक्षात ठेवा की आपण कर्लिंग किंवा सरळ करण्यापूर्वी उष्णता संरक्षण केसांचा सीरम वापरला पाहिजे. कारण जास्त उष्मामुळे केसांचे नुकसान होऊ शकते. बॉब कट

केशरचना करण्यापूर्वी लोकांना त्यांच्या चेहर्‍याची रचना समजणे सर्वात महत्वाचे आहे. जशी केशरचना असेल तसेच बाजूच्या बॅंग्ससह ते चेहरा आवश्यक वैशिष्ट्ये ठळक करेल.

त्यात कपाळाचा फारसा रोल नाही, पण गालची हाडे खूपच ठळकपणे दिसतील. केस फार पातळ नसल्यास हा कोन धाटणी बर्‍यापैकी छान दिसेल.या कटचे संरक्षण करण्यासाठी, आपण गोल ब्रशच्या सहाय्याने दररोज आपले केस स्टाईल करा. अशा साइड बॅंग्ससह हे हेअरकट आणि हेअरस्टाईल चेहरा अधिक सुंदर बनविण्यात मदत करते. पनीटेल किंवा पफसह स्नफ

फक्त बॅंग्सच नाही तर लांब चेहर्‍यावरील पफ देखील छान दिसतील. आपण हे पोनीटेल किंवा जुडा देखील वापरुन पाहू शकता. याचा अर्थ असा नाही की चेहरा पातळ किंवा भरलेला आहे, तो दोन्ही बाबतीत चांगला दिसेल

