Flipkart Freedom Sale 2026: 8 ऑगस्टपासून सेल; iPhone पासून लॅपटॉपपर्यंत मोठी बचत! ऑफर्स पाहून व्हाल खुश, शॉपिंगपूर्वी नक्की वाचा!

ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म Flipkart ची बहुप्रतीक्षित Freedom Sale 2026 सुरू होत आहे. Flipkart Freedom Sale ची सर्वसाधारण ग्राहकांसाठी सुरुवात 8 ऑगस्ट 2026 पासून होणार आहे. मात्र, Flipkart Plus आणि VIP सदस्यांना 7 ऑगस्टपासूनच अर्ली अॅक्सेस देण्यात आला आहे. त्यामुळे सदस्यांना इतर ग्राहकांपेक्षा एक दिवस आधी सेलमधील ऑफर्सचा लाभ घेता येत आहे..या सेलमध्ये ग्राहकांना विविध श्रेणीतील उत्पादनांवर आकर्षक सवलती आणि अतिरिक्त बँक ऑफर्स मिळण्याची शक्यता आहे. विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्ट टीव्ही, होम अप्लायन्सेस, फॅशन, लाइफस्टाइल तसेच ऑडिओ डिव्हाइसेस खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी ही सेल महत्त्वाची ठरणार आहे..लॅपटॉप आणि इलेक्ट्रॉनिक्सवर मोठे ऑफर्सFlipkart Freedom Sale मध्ये लॅपटॉप आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनांवर विशेष ऑफर्स उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. नवीन लॅपटॉप, मॉनिटर, टॅबलेट किंवा इतर इलेक्ट्रॉनिक वस्तू खरेदी करण्याचा विचार करणाऱ्या ग्राहकांना सेलदरम्यान किंमतीत बचत करण्याची संधी मिळू शकते.स्मार्ट टीव्ही आणि होम अप्लायन्सेसस्मार्ट टीव्ही तसेच घरगुती उपकरणांवरही विविध ऑफर्स देण्यात येत आहेत. टीव्ही, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एअर कूलर आणि इतर होम अप्लायन्सेस खरेदी करणाऱ्यांसाठी सेलमध्ये आकर्षक डील्स उपलब्ध आहेत..Flipkart वरून आता ऑर्डर करू शकता गरमागरम जेवण; झोमॅटो अन् स्विगीला टक्कर, फूड डिलिव्हरी सर्विस होतेय सुरू.फॅशन आणि लाइफस्टाइल उत्पादनांवरही ऑफर्सकपडे, फुटवेअर, अॅक्सेसरीज आणि इतर लाइफस्टाइल उत्पादनांवरही Flipkart कडून सवलती दिल्या जात आहेत. त्यामुळे आगामी सण किंवा वैयक्तिक वापरासाठी खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना या सेलचा फायदा होऊ शकतो.ऑडिओ डिव्हाइसेस आणि अॅक्सेसरीजहेडफोन, इअरबड्स, स्पीकर्स आणि मोबाइल अॅक्सेसरीजवरही सेलदरम्यान ऑफर्स मिळत आहेत. मोबाइलसोबत आवश्यक असणाऱ्या चार्जर, केबल, कव्हर आणि इतर अॅक्सेसरीजवरही ग्राहकांना बचतीची संधी आहे..बँक ऑफर्समधून अतिरिक्त बचतFlipkart Freedom Sale मध्ये निवडक बँक कार्डच्या माध्यमातून पेमेंट केल्यास ग्राहकांना अतिरिक्त बचत करता येणार आहे. मात्र, बँक ऑफर्ससाठी किमान खरेदी, पेमेंट पद्धत, कमाल डिस्काउंट आणि पात्र कार्ड यांसारख्या अटी लागू असू शकतात. त्यामुळे खरेदी करण्यापूर्वी ऑफरच्या नियम व अटी तपासणे महत्त्वाचे आहे.खरेदी करण्यापूर्वी या गोष्टी लक्षात ठेवासेलमध्ये उत्पादनावर मोठी सूट दिसत असली तरी खरेदी करण्यापूर्वी अंतिम किंमत, बँक ऑफर, वॉरंटी आणि रिटर्न पॉलिसी तपासा. तसेच EMI पर्याय घेत असल्यास व्याज आणि इतर शुल्काची माहिती जरूर पाहा. वेगवेगळ्या विक्रेत्यांकडील किंमतींची तुलना केल्यानंतरच ऑर्डर केल्यास अधिक चांगली बचत करता येऊ शकते..Flipkart वरून फूड डिलिव्हरी कधी सुरु होणार? Zomato-Swiggy ला टक्कर देण्यासाठी कंपनीची खास रणनीती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.