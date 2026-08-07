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Flipkart Freedom Sale 2026: 8 ऑगस्टपासून सेल; iPhone पासून लॅपटॉपपर्यंत मोठी बचत! ऑफर्स पाहून व्हाल खुश, शॉपिंगपूर्वी नक्की वाचा!

Flipkart Freedom Sale 2026 Brings Deals on Electronics, Fashion and Home Appliances : Flipkart Freedom Sale 2026 मध्ये लॅपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्ट टीव्ही, होम अप्लायन्सेस, फॅशन आणि ऑडिओ उत्पादनांवर आकर्षक ऑफर्स मिळणार आहेत.
Flipkart Freedom Sale 2026

Flipkart Freedom Sale 2026

esakal

Sandip Kapde
Updated on

ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म Flipkart ची बहुप्रतीक्षित Freedom Sale 2026 सुरू होत आहे. Flipkart Freedom Sale ची सर्वसाधारण ग्राहकांसाठी सुरुवात 8 ऑगस्ट 2026 पासून होणार आहे. मात्र, Flipkart Plus आणि VIP सदस्यांना 7 ऑगस्टपासूनच अर्ली अॅक्सेस देण्यात आला आहे. त्यामुळे सदस्यांना इतर ग्राहकांपेक्षा एक दिवस आधी सेलमधील ऑफर्सचा लाभ घेता येत आहे.

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