मुंबई : एका अभ्यासात असे आढळून आले आहे की स्त्रीचे लक्ष वेधण्यासाठी पुरुष २६ वेगवेगळ्या तंत्रांचा वापर करतात, तर महिला फक्त १४ तंत्रे वापरतात. (Do boys or girls flirt more? )

पुरुष आणि स्त्रिया केवळ फ्लर्टिंगचा आनंद घेत नाहीत तर बरेच जण त्यांना हवे ते मिळवण्यासाठी ते करतात. असे दिसून आले आहे की महिलांमध्ये फ्लर्ट करण्याची प्रवृत्ती थोडी जास्त असली तरी, पुरुषांनी फ्लर्टिंगचे कौशल्य आणि तंत्राच्या बाबतीत थोडे चांगले काम केले.

पुरुष जास्त फ्लर्ट करतात का ?

वैयक्तिक फायद्यासाठी अशा वर्तनात केवळ स्त्रियांपेक्षा पुरुष गुंतण्याची शक्यता जास्त असते असे नाही, परंतु बहुतेक वेळा कमी ताकद असलेले पुरुष स्वतःला "सेक्स अपील" सह "मोहक फ्लर्ट" करतात जे सामाजिक लैंगिक वर्तन सुरू करतात आणि विनाकारण शक्तिप्रदर्शन करतात.

स्त्रिया फ्लर्ट का करतात ?

'लोक फ्लर्ट का करतात, या प्रश्नाचे सर्वात सामान्य उत्तर म्हणजे आकर्षण. जोडीदाराला आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करताना लोक अनेकदा फ्लर्ट करतात. जेव्हा ते एखाद्यावर क्रश असतात तेव्हा ते सहजपणे फ्लर्ट देखील करू शकतात.

मुलींना फ्लर्टींग आवडते का ?

एखाद्या मुलाने फ्लर्ट केल्यास मुलींना ते आवडते. फ्लर्टिंग हा विरुद्ध लिंगातील एखाद्याशी संवाद साधण्याचा एक निश्चित निरोगी मार्ग आहे.

मुली मुलांसोबत फ्लर्ट कसे करतात ?

त्याच्याशी बोलत असताना नजरेला नजर देतात. हसणे हा फ्लर्ट करण्याचा उत्तम मार्ग असू शकतो. परंतु जर तुम्ही एखाद्या माणसाशी बोलत असाल आणि तुम्ही त्याच्या बोलण्यावर हसत असाल, तर तुम्ही त्याला गोंधळात टाकाल.

मुली थेट फ्लर्ट कसे करतात ?

स्वत:च्या खऱ्या व्यक्तिमत्त्वाप्रमाणेच वागणे.

विचारपूर्वक प्रश्न विचारणे.

स्वतःबद्दल बोलणे.

चेहऱ्यावर स्मितहास्य ठेवणे.

सूक्ष्म देहबोलीचा वापर.

नजरेला नजर देणे.

प्रामाणिकपणे वागणे.