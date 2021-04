फ्रिजी आणि चिकट केसांपासून मुक्त होण्यासाठी फॉलो करा हेयर केयर रूटीन

कोल्हापूर : उन्हाळ्यात त्वचा आणि केसांशी संबंधित अनेक समस्या येतात. कडक उन्हात केसांसाठी एक तासासाठी केस सोडल्यास ते केवळ फ्रिजी होतात असे नाही चिकट देखील बनतात.हे आपल्या केसांची मुळे कमकुवत करतात, यामुळे केस गळतीची समस्या उद्भवते. मऊ आणि कोमल केस मिळविण्यासाठी मुली अनेक पर्याय शोधत असतात. परंतु एक चूक त्यांच्या मेहनीतीवर पाणी फिरवावे लागते.अनहेल्दी हेयर्स बरे होण्यासाठी काही महिने लागतात, म्हणून हवामान लक्षात घेऊन केसांची निगा राखण्याची पद्धत बदलण्याची खात्री करा.प्रत्येकाची स्वतःची केसांची निगा राखण्याची दिनचर्या असते, परंतु जर आपले केस फ्रिजी आणि चिकट असतील तर काही गोष्टींची काळजी घ्या.जर आपल्याला केसांमधील या समस्या दूर करायच्या असतील तर आपण या घरगुती औषधाचा वापर करून पाहू शकता. ऑईलिंग हा प्रत्येक समस्येवर आहे उपाय

फ्रिजी केसांपासून मुक्त होण्यासाठी ऑईलिंग हा एक चांगला आणि जुना मार्ग आहे. स्वयंपाकघरमध्ये असलेल्या काही नैसर्गिक घटकांचा वापर तेल वापरण्यासाठी देखील केला जाऊ शकतो. शिया बटरमध्ये नारळ तेल मिसळून आपल्या टाळूची मालिश करू शकता. हे केवळ केसांचे पोषण करणार नाही तर केसांच्या समस्या देखील दूर करेल.नारळ तेल सर्व प्रकारच्या केसांसाठी चांगले असते आणि ते निरोगी राहण्यासाठी कार्य करते. शीया लोणी केसांमधील हरवलेली चमक परत आणण्याचे काम करते. वारंवार केस धुण्यामुळे नुकसान होऊ शकते

हिवाळ्याच्या तुलनेत बर्‍याच स्त्रिया उन्हाळ्यात दररोज केस धुतात. मात्र जास्त धुण्यामुळे केस कोरडे होऊ शकतात. कमीतकमी तीन दिवसांनी केस धुवून घ्या. दुसरीकडे, वारंवार केस धुण्यामुळे टाळूमधून अतिरिक्त तेल बाहेर पडते, ज्यामुळे टाळू चिकट होते.म्हणून, धुण्यापूर्वी आपल्या केसांना तेलाने मालिश करा. तेल लावताना टाळूसह केसांवर तेल लावा. आपल्या केसांना असे करा डीप कंडीशनर

आपले केस कुरळे किंवा पातळ असतील तर कंडीशन करणे विसरू नका. कंडीशनर वापरण्यासाठी वारंवार शैम्पूची आवश्यकता नसते. तुम्ही केवळ कंडीशनर वापरू शकता. हे आपले केस स्वच्छ ठेवेल. फक्त ते लक्षात ठेवा की तेल लावल्यानंतरच कंडिशनर वापरू नका. तेल लावल्यानंतर केस धुणे आवश्यक आहे, नंतर आपण कंडीशनर करू शकता. आपण आपल्या केसांमध्ये जेव्हा टॉवेलचा वापर करतो तेव्हा

कपड्यांचा केसांवरही खोल परिणाम होतो. मग झोपेच्या वेळी ते डोक्याखाली घेतलेली उशी असो किंवा केस पुसण्यासाठी टॉवेल असो.म्हणून जेव्हा आपण केसांसाठी टॉवेल्स वापरता तेव्हा फॅब्रिकची काळजी जरूर घ्या. आपल्या केसांसाठी मऊ टॉवेल वापरा जेणेकरून केस गळणार नाहीत. मऊ आणि चमकदार केसांसाठी सीरम लावा जेव्हा केस फ्रिजी होतात, तेव्हा कोम्बिंग करताना ती तुटू लागतात. यामुळे, केवळ केसांच्या वाढीवर परिणाम होत नाही तर त्याचे स्प्लिट केस होण्याचीही शक्यता आहे.तर आपण केस धुल्यानंतर कोंबिंग करत असाल तर प्रथम सीरम वापरा. सीरम आपले केस गुळगुळीत आणि चमकदार बनवते जेणेकरून ते निरोगी राहील.

