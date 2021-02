'या' टीप्स फॉलो केल्या तर इस्त्रीच्या कपड्यांवर पडणार नाहीत घड्या

पुणे : घरातून बाहेर पडायचे म्हणजे पूर्वनियोजन करावे लागते. त्यात उद्या कुठे जायचे आहे, त्यासाठी कोणते कपडे घालायचे यापासून तयारी करावी लागते. यात रोजच्या धावपळीच्या दिवसांमध्ये बर्‍याचदा सकाळी लवकर ऑफिसला जाण्यासाठी काहीजण कपडे इस्त्री करुन ठेवतात. परंतु कधीकधी कपडे प्रेस असूनही कपड्यांवर घड्या पडतात. ज्यामुळे अंगावर घातलेले कपडे विचित्र दिसू लागतात. तर यासाठी आज आम्ही तुम्हाला अशा काही टिप्संबद्दल सांगणार आहोत, ज्यामुळे तुमच्या कपड्यांवर घड्या दिसणार नाहीत. हे ही वाचा : लॉंजरी : जी प्रत्येक नववधू जवळ असायला पाहिजे कपडे धुताना विशेष काळजी घ्या कपडे धुण्यापूर्वी सुती आणि कॉटन कपडे वेगळे करा. बर्‍याच घरांमध्ये कपडे धुण्यासाठी एकत्र ठेवले जातात. पण ही पद्धत चुकीची आहे. असे केल्याने कपडे एकत्र अडकतात आणि अधिक खराब होतात. ड्रायर योग्य पद्धतीने वापरणे महत्वाचे बऱ्याचवेळा काही लोक वेळ वाचवण्यासाठी शॉर्टकटचा वापर करतात. म्हणजे कपडे लगेच सुकतील, असा विचार करून हार्ड ड्रायर वापरतात. परंतु हे केल्याने कपडे खराब होतात. त्यामुळे खूपच गरज असेल तरच ड्रायरचा वापर करा अथवा कपडे हाताने धुवून काढलेले कधीही उत्तमच. कपडे सुकवताना काळजी घ्या बहुतेक लोक ड्रायरमधून कपडे काढल्यानंतर दोरीवर कपडे तसेच वाळू घालतात. परंतु ही चुकीची पद्धत आहे. दोन्ही हातांनी कपडे पकडून ते कपडे झटकून घ्या आणि नंतर दोरीवर वाळायला टाका. याशिवाय तुमच्याकडे शर्ट किंवा कुर्ता असल्यास त्यांना हॅन्गरमध्ये घालून वाळवत चला. असे केल्याने कपडे व्यवस्थित राहतील. सुकलेले कपडे काढताना काळजीपूर्वक काढा



कधीही सुकवलेल्या कपड्यांचा ढीग एकत्र करून कपडे दोरीवरून काढू नका. एकेक करून दोरीवरून कपडे काढून घ्या आणि कपड्यांची घडी घाला. प्रत्येक कपड्यांच्या फोल्डिंगची एक पद्धत असते, त्याच प्रकारे कपडे घडी घाला. कपड्यांवर घड्या पडत असतील तर लक्ष द्या जर वरील सर्व उपाय करूनही तुमच्या कपड्यांवर काही घड्या पडत असतील तर त्या भागांना हाताने चोळा. असे केल्याने तो भाग चांगला दिसेल. यानंतर, कपडे व्यवस्थित दुमडा आणि कपाटात ठेवा. संपादन : सुस्मिता वडतिले

