Food Blogging Career: खाता-खाता कमाईही जोरदार ! फूड ब्लॉगिंगच्या जगात तरुणाईची चविष्ट भरारी

Food Influencer Career Tips: काय खाऊ आणि कसे खाऊ, या प्रश्नाचे उत्तर आता केवळ पोटापुरते मर्यादित राहिले नाही. जिभेचे चोचले पुरवतानाच लाखोंची उलाढाल करणारी फूड ब्लॉगिंगची नवी लाट सध्या तरुणाईमध्ये चांगलीच लोकप्रिय होत आहे. .हॉटेलमधील खमंग पदार्थांचे चित्रीकरण आणि सोशल मीडियावरील रिल्सच्या माध्यमातून अनेक जण आता घरबसल्या कमाई करत आहेत. काहा वर्षांपूर्वीपर्यंत हॉटेलिंग म्हणजे केवळ फिरणे आणि खाणे इतपतच मर्यादित होते, मात्र इन्स्टग्राम आणि युट्यूबच्या विस्तारामुळे छंदाला आता व्यावसायिक स्वरूप या प्राप्त झाले आहे. फूड ब्लॉगिंगच्या नादात अनेक आयटी इंजिनिअर्स आणि महाविद्यालयीन विद्याथ्यर्थ्यांनी मूळ नोकरीसोबतच फूड ब्लॉगिंग म्हणून करिअर सुरू केले आहे..या क्षेत्रातील कमाई फक्त व्हिडिओच्या व्ह्युजवर अवलंबून नसून त्यात मोठे वेगळेपणा पाहायला मिळते. नामांकित हॉटेल्स, कॅफे आणि फूड अॅण्ड आपल्या प्रमोशनसाठी ब्लॉगर्सना मोठी रक्कम देतात ऐवढेच नाही तर नवीन मेनू लॉन्च करताना खास पेड रिव्ह्यूसाठी त्यांना आमंत्रित केले जाते. याशिवाय युट्यूब आणि फेसबुकवरील जाहिरातींमधून मिळणारे उत्पन्न आणि खाद्यपदार्थांच्या मार्केटिंगमधून मिळणारे कमिशन यामुळे तरुणांची मोठी कमाई होत आहे..ब्लॉगिंगच्या जगात केवळ माहिती महत्त्वाची नसते तर ती आपल्या फॉलोअर्ससमोर किती आकर्षक आणि प्रभावी पद्धतीने सादर केली जाते यालाही तितकेच महत्त्व असते. सातत्याने मेहनत घेणे आणि दररोज दर्जेदार कंटेन्ट पोस्ट करणे हे ब्लॉगिंग मागच्या यशाचे प्रमुख सूत्र आहे.- कृतिका रामटेके, फूड ब्लॉगर.