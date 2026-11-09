मित्रांचे मेसेज-कॉल बघून होतेय चिडचिड? सावध व्हा, तुम्ही 'फ्रेंडशिप फटीग'चे तर शिकार नाही ना? जाणून घ्या लक्षणे आणि उपाय

Friendship Fatigue Signs and Solutions: आजच्या धकाधकीच्या आणि व्यस्त जीवनशैलीमध्ये प्रत्येक व्यक्ती आपल्या कामात, करिअरमध्ये आणि कुटुंबात व्यस्त असते. अशातच स्वतःसाठी वेळ काढणे देखील अनेकांसाठी कठीण होऊन बसते. अशा वेळी मित्रांचे फोन कॉल्स घेणे, त्यांच्या मेसेजला रिप्लाय करणे किंवा सोशल गॅदरिंगमध्ये सहभागी होणे अनेकांना एखाद्या मोठ्या कामासारखे किंवा ओझ्यासारखे वाटू लागते. या मानसिक स्थितीलाच 'फ्रेंडशिप फटीग' (Friendship Fatigue) असे म्हटले जाते.मित्रांवर तुमचे कितीही प्रेम असले, तरी रोजच्या धावपळीमुळे मानसिक ऊर्जा संपून जाते आणि मित्रांशी संपर्क साधणे त्रासदायक वाटू लागते. या समस्येची लक्षणे कोणती आणि या मानसिक थकव्यापासून स्वतःचा बचाव कसा करावा, याविषयीची सविस्तर माहिती जाणून घेऊया- .नेमके काय आहे 'फ्रेंडशिप फटीग'?फ्रेंडशिप फटीग ही अशी मानसिक स्थिती आहे, ज्यामध्ये व्यक्तीला आपल्या जिवलग मित्रांसोबत उठणे-बसणे, त्यांच्या फोन किंवा मेसेजला उत्तर देणे किंवा कोणत्याही सामाजिक कार्यक्रमात जाणे अत्यंत कंटाळवाणे वाटू लागते. हा थकवा शारीरिक नसून पूर्णपणे मानसिक असतो. याचा अर्थ असा अजिबात नाही की तुम्ही मित्रांचा द्वेष करता किंवा त्यांना पसंत करत नाही; याचा सरळ अर्थ हा असतो की रोजच्या ताणतणावामुळे तुमची 'सोशल बॅटरी' संपूर्णपणे संपलेली असते..Parenting Style: नॉर्वे-स्वीडनमध्ये मुलांना एकटं का सोडलं जातं? जाणून घ्या स्कैंडिनेवियन देशांमधील पेरेंटिंगचे '७' अनोखे नियम!.'फ्रेंडशिप फटीग'ची प्रमुख लक्षणे कोणती?मेसेज-कॉल बघून चिडचिड: मोबाईलवर मित्राचा फोन किंवा मेसेज येताच तो उचलण्याऐवजी 'नंतर बोलेन' असा विचार मनात येतो किंवा एक प्रकारची अनामिक चिडचिड आणि वैताग जाणवतो.प्लॅन रद्द करणे: मित्रांसोबत ठरलेले भेटीचे बेत किंवा प्लॅन सतत रद्द करणे आणि त्यांना टाळण्यासाठी वेगवेगळी कारणं शोधणे.गिल्ट किंवा अपराधी भाव: मित्रांना न भेटल्यामुळे किंवा त्यांच्याकडे दुर्लक्ष होत असल्यामुळे मनात सतत अपराधीपणाची (Guilt) भावना निर्माण होणे..फ्रेंडशिप फटीगपासून स्वतःचा बचाव कसा करावा?प्रत्येक व्यक्तीची मानसिक ऊर्जा किंवा सोशल बॅटरी ही मर्यादित असते. त्यामुळे या समस्येवर मात करण्यासाठी काही सोप्या गोष्टींची काळजी घेणे गरजेचे ठरते-स्वतःच्या मर्यादा ओळखा: आपल्या मानसिक क्षमतेची सीमा ओळखा आणि स्वतःवर कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्त सामाजिक दबाव येऊ देऊ नका.नाही म्हणायला शिका: प्रत्येक पार्टीत किंवा कार्यक्रमात उपस्थित राहणे गरजेचे नाही. जर तुम्ही खरोखरच थकले असाल, तर आपल्या मित्रांना प्रेमाने आणि प्रामाणिकपणे नकार द्या. तुमचे खरे मित्र तुमचे कारण नक्की समजून घेतील आणि त्यासाठी तुम्हाला खोटी कारणं बनवावी लागणार नाहीत.डिजिटल डिटॉक्स करा: सोशल मीडियावर सतत सक्रिय राहण्याची किंवा प्रत्येक मेसेजला सेकंदात रिप्लाय देण्याची सवय सोडा. काही काळ डिजिटल जगापासून दूर राहिल्याने (Digital Detox) मानसिक थकवा दूर होण्यास मदत होते आणि मित्रांशी संवाद साधताना ताण जाणवत नाही..Friend Bonding Numerology: 'या' ३ जन्मतारखांचे लोक बनतात बेस्ट फ्रेंड! भांडण झाले तरी तुटत नाही मैत्रीचे नाते... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.