लाइफस्टाइल

मित्रांचे मेसेज-कॉल बघून होतेय चिडचिड? सावध व्हा, तुम्ही 'फ्रेंडशिप फटीग'चे तर शिकार नाही ना? जाणून घ्या लक्षणे आणि उपाय

धावपळीच्या जीवनशैलीत मित्रांशी बोलणे किंवा भेटणे ओझे वाटू लागले आहे का? मानसिक आरोग्यावर परिणाम करणाऱ्या 'फ्रेंडशिप फटीग'बद्दल वाचा सविस्तर माहिती आणि त्यापासून बचावाचे सोपे उपाय!
Friendship Fatigue Signs, Causes, and How to Overcome Social Burnout

Friendship Fatigue: Signs, Causes, and How to Overcome Social Burnout

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

Friendship Fatigue Signs and Solutions: आजच्या धकाधकीच्या आणि व्यस्त जीवनशैलीमध्ये प्रत्येक व्यक्ती आपल्या कामात, करिअरमध्ये आणि कुटुंबात व्यस्त असते. अशातच स्वतःसाठी वेळ काढणे देखील अनेकांसाठी कठीण होऊन बसते. अशा वेळी मित्रांचे फोन कॉल्स घेणे, त्यांच्या मेसेजला रिप्लाय करणे किंवा सोशल गॅदरिंगमध्ये सहभागी होणे अनेकांना एखाद्या मोठ्या कामासारखे किंवा ओझ्यासारखे वाटू लागते. या मानसिक स्थितीलाच 'फ्रेंडशिप फटीग' (Friendship Fatigue) असे म्हटले जाते.

मित्रांवर तुमचे कितीही प्रेम असले, तरी रोजच्या धावपळीमुळे मानसिक ऊर्जा संपून जाते आणि मित्रांशी संपर्क साधणे त्रासदायक वाटू लागते. या समस्येची लक्षणे कोणती आणि या मानसिक थकव्यापासून स्वतःचा बचाव कसा करावा, याविषयीची सविस्तर माहिती जाणून घेऊया-

Loading content, please wait...
lifestyle
Message
mental health
digital
DIGITAL DETOX
fatigue
Causes of Fatigue
Digital detox strategies
friendship stories for teens
mental health awareness
friendship values and lessons
lifestyle changes for better health
mental clarity exercises
digital detox for mental health
mental health awareness resources