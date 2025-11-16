Friendship or Flirting: फक्त मैत्री की गुपचूप फ्लर्टिंग? 'हे' 10 पॉइंट्स देतील अचूक उत्तर

best tips to identify flirting in conversation: कधीकधी मैत्री कुठे संपते आणि फ्लर्टिंग कुठे सुरू होते हे सांगणे कठीण असतं. हा गोंधळ टाळण्यासाठी एखादी व्यक्ती फक्त चांगले असण्याऐवजी खरोखर फ्लर्टिंग करत आहे याची चिन्हे ओळखणे मदत करते. शेवटी, काही सिग्नल वाचणे कठीण असू शकते! प्रत्येकजण वेगवेगळ्या प्रकारे आकर्षण व्यक्त करतो. खोलीत प्रवेश करताच एक व्यक्ती लाजवू शकते, तर दुसरी व्यक्ती आतमध्ये उलट वाटत असूनही अलिप्तपणे वागू शकते. त्यामुळेच हेतू समजून घेणे गोंधळात टाकणारे असते..पण जर तुम्हाला फ्लर्टी आणि मैत्रीपूर्ण वर्तनातील फरक कसा ओळखायचा हे माहित असेल - आणि सूक्ष्म संकेतांकडे लक्ष दिले तर - तुम्ही सहसा ते शोधू शकता.ते फक्त तुमच्यासोबतच असे वागतात का?जर ते फक्त तुमच्यासाठी कौतुक किंवा अतिरिक्त दयाळूपणा राखून ठेवत असतील तर ते कदाचित फ्लर्टिंग असेल. जर ते सर्वांना समान वागवतील तर ते नैसर्गिकरित्या मैत्रीपूर्ण असतील - किंवा सर्वांशी खूप फ्लर्टी असतील.. डोळ्यांत पाहाणेजाणूनबुजून, सतत डोळ्यांचा संपर्क साधणे ही सर्वात मोठी देणगी आहे. जर ते तुमच्याशी सतत संपर्क साधत राहिले - अगदी खोलीच्या पलीकडूनही - तर ते फक्त सहज मैत्रीपेक्षा जास्त आहे असे म्हणणे सुरक्षित आहे.अविवाहित असल्याचे संकेत देतातसहज किंवा थेट, ते तुम्हाला खात्री करून देतात की ते उपलब्ध आहेत. का? कारण ते स्वारस्य दर्शवत आहेत—सोप्या भाषेत..Interesting Facts: गाडीचे टायर काळेच का असतात? 99% लोकांना माहिती नाही खरं कारण!.तुमच्यावर पूर्ण लक्ष देतातजर ते तुमच्यावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी त्यांच्या मार्गाबाहेर जात असतील - कदाचित तुम्हाला लक्ष विचलित न करता बोलण्यासाठी बाजूला खेचत असतील - तर ते फ्लर्टिंगचे एक खास लक्षण आहे. ते तुम्हाला खास वाटावे असे इच्छितात.मस्करीत चिडवतातबालपण जसे तुम्हाला चिडवते, तसेच खेळकर छेडछाड हा सहसा रस दाखवण्याचा एक मार्ग असतो. जर ते इतरांपेक्षा तुमच्याशी जास्त विनोद करत असतील तर ते कदाचित फ्लर्ट करत असतील..बाहेर फिरायला बोलावतातनक्कीच, मित्र बाहेर फिरतात - पण संदर्भ महत्त्वाचा असतो. जर त्यांनी वैयक्तिक भेटीची योजना आखली, विशेषतः अधिक वैयक्तिक सेटिंगमध्ये, तर ते फ्लर्टिंग करत असल्याचे स्पष्ट लक्षण आहे..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.