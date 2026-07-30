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फ्युजन रेसिपी : कॉर्न पकोडे

मक्याच्या किसातून बनलेले कुरकुरीत कॉर्न पकोडे; बेसन, कांदा, हिरवी मिरची व कोथिंबिरीच्या संगतीत चटपटीत फ्युजन चव
crispy corn pakoda recipe in marathi rainy season evening snacks fresh maize pakoda recipe with besan easy homemade fusion recipe

crispy corn pakoda recipe in marathi rainy season evening snacks fresh maize pakoda recipe with besan easy homemade fusion recipe

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

रश्‍मी जोशी

साहित्य : दोन-तीन मक्याची कणसे, दोन कांदे, सात-आठ हिरव्या मिरच्या, थोडी कोथिंबीर, अर्धी वाटी बेसन पीठ, अर्धा चमचा हळद व चवीनुसार मीठ.

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