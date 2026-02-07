Galentine’s Day म्हणजे काय आणि कसा साजरा करावा? जाणून घ्या एका क्लिकवर

What is Galentine’s Day: व्हॅलेंटाईन डे १४ फेब्रुवारी हा सर्वांनाच माहिती आहे. पण तुम्ही कधी Galentine’s Day विषयी ऐकलंय का? जर नाही, तर आजचा हा खास लेक तुमच्यासाठी आहे. प्रत्यक्षात, गॅलेंटाईन डे हा व्हॅलेंटाईन डे पासून पूर्णपणे वेगळा आहे..हा विशेषतः मुलींसाठी असतो. जिथे व्हॅलेंटाईन वीक मध्ये कपल्स एकमेकांना खास भेट वस्तू देतात, तिथेच महिला मित्रत्व सहसा मागे राहते. Galentine’s Day म्हणजे महिलांच्या मैत्रीचं सण १३ फेब्रुवारी रोजी साजरा केला जातो. यात गर्ल गैंग, बेस्ट फ्रेंड्स आणि सोल सिस्टर्ससोबत टाइम स्पेंड केले क्षण साजरे केले जातात.आजच्या काळात, जेव्हा महिला त्यांच्या करिअर, स्वप्ने आणि ओळखीबद्दल अधिक जागरूक असतात, तेव्हा गॅलेंटाईन डे त्यांना एकमेकांच्या यशाचा आणि कामगिरीचा आनंद घेण्याची संधी देतो, तसेच मुक्त हास्य, गप्पा आणि स्वाभिमानाचा स्वीकार करतो. या कारणास्तव, हा दिवस हळूहळू तरुणांमध्ये लोकप्रिय होत आहे आणि मैटिला एक नवीन ओळख देते..YouTube New Update: कोरियन असो की इंग्रजी, यूट्यूब आता 27 भाषांमध्ये ऑटो डबिंग करणार.गॅलेंटाईन डेची सुरुवात कधी झाली?गॅलेंटाईन डेची सुरुवात ही २०१० मध्ये झाली होती. खरंतर, हा दिवशी हॉलीवूडच्या Parks and Recreation या टीव्ही शोमध्ये साजरा करण्यात आला होता. शोमधील एका पात्राने आपल्या महिला मैत्रिणीसोबत ब्रंच प्लॅन केला होता आणि त्याला Galentine’s Day असे नाव दिले. त्यानंतर हा दिवस इतका लोकप्रिय झाला की आज तो जगाच्या अनेक भागांमध्ये साजरा केला जातो..गॅलेंटाईन डे साजरा कसा करावा?1. एकमेकांना गिफ्ट द्यागॅलेंटाईन डे रोज आपल्या मैत्रिणींना गिफ्ट देऊन त्यांना स्पेशल फील करू शकता. तुमच्या मैत्रिणीला जे काही आवडते ते गिफ्ट म्हणून देऊ शकता. यासाठी तुम्ही ड्रेस, बॅग, इअररिंग्स किंवा कोणतेही हँडमेड गिफ्ट देऊ शकता. हँडमेड कार्ड किंवा ब्रेसलेट बनवून देखील देऊ शकता.2. मूव्ही डेट प्लॅन कराबिझी लाइफस्टाईलमुळे मैत्रिणींसाठी वेळ काढणं कठीण झालं आहे. अशा वेळी तुम्ही गॅलेंटाईनच्या खास दिवशी आपल्या गर्ल गैंगसोबत मूव्ही डेट प्लॅन करू शकता. मित्रांसोबत सिनेमाहॉलमध्ये जाऊन किंवा घरीच मूव्ही पाहू शकता. मूव्ही पाहताना तुम्ही आपल्या मैत्रिणीसोबत खूप मजा करू शकता.3. पिकनिकचा प्लॅन कराफेब्रुवारीचं हवामान खूप छान असतं. अशा वेळी पिकनिकचा प्लॅन खूप छान असतो. कोणत्याही पार्कमध्ये जाऊन आपल्या गर्ल गैंगसोबत पिकनिक साजरी करा. सर्वांनी चांगलं ड्रेसअप करून पार्कमध्ये पिकनिकचा आनंद घेऊ शकता. तिथे तुम्ही काही गेम्स देखील खेळू केला. हे एकमेकांसोबत वेळ घालवण्यासाठी सर्वोत्तम मार्ग आहे..Valentine Week Horoscope Marathi: या व्हॅलेंटाईन वीकमध्ये कोणाच्या प्रेमाला मिळणार हिरवा कंदील? जाणून घ्या १२ राशींची प्रेमकहाणी.4. छोटीशी पार्टी होस्ट कराजर तुम्ही मोकळेपणाने एंजॉय करू इच्छित असाल, तर गॅलेंटाईन डे रोज छोटीशी पार्टी होस्ट करा. या पार्टीमध्ये म्युझिक, फूड आणि काही गेम्ससह तुम्ही पूर्ण मजा करू शकता.5. गर्ल गैंगसोबत ट्रिप प्लॅन करामैत्रिणीसोबत जितका वेळ घालवला तरी कमी वाटतो. अशा वेळी तुम्ही 2 दिवसांसाठी आपल्या गर्ल गैंगसोबत कुठेही ट्रिपवर जाऊ शकता. जसे की शिमला, मनाली, मसूरी, जयपूर, उदयपूर किंवा गोवा यांसारख्या ठिकाणी गर्ल गैंगसोबत ट्रिपसाठी उत्तम आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.