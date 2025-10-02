Gandhi Jayanti 2025: विद्यार्थ्यांनी गांधीजींच्या 'या' ७ शिकवणीतून अवश्य घ्यावे अमूल्य धडे

Life Lessons to Learn From Mahatma Gandhiji for Students: आज महात्मा गांधीजींची जयंती आहे. हा दिवस राष्ट्रपित्याचा वाढदिवस म्हणून साजरा करण्याचा नाही, तर त्यांच्या विचारांची, मूल्यांची आणि तत्त्वांची आठवण करून देणारा विशेष दिवस आहे. महात्मा गांधींनी त्यांच्या तत्त्वांवर ठाम राहून आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी संपूर्ण आयुष्य लढा दिला. त्यांची हीच मूल्ये आणि विचार आजही आपल्याला योग्य दिशा दाखवण्यासाठी मदत करतात. विशेषतः विद्यार्थ्यांसाठी गांधीजींच्या शिकवणी प्रेरणादायी ठरतात. एक चांगले व्यक्तिमत्व घडवण्यासाठी आणि शिक्षणात गांधीजींच्या मूल्यांच्या आधारे खूप काही शिकता येते.चला पाहूया, गांधीजींच्या शिकवणीतून विद्यार्थ्यांनी आत्मसात करावेत असे ७ अमूल्य धडे:.स्वतःशी प्रामाणिक राहागांधीजींना विश्वास होता की एखादा व्यक्ती आपल्या विचारांशी आणि तत्त्वांशी प्रामाणिक राहिला पाहिजे तर तो त्याचं ध्येय नक्की साध्य करू शकतो. अडचणी आल्या तरी योग्य मार्गावर ठाम राहणे हीच खरी शक्ती आहे. विद्यार्थ्यांनीही परिस्थिती कशीही असो, स्वतःच्या ध्येयांशी आणि मूल्यांशी प्रामाणिक राहिले पाहिजे..प्रामाणिकपणा व सत्याचा मार्ग स्वीकारागांधीजींच्या जीवनाचे मुख्य तत्त्व 'सत्य आणि अहिंसा' होते. त्यांनी नेहमीच सत्य बोलणे, प्रामाणिक राहणे आणि इतरांशी विश्वासाने वागणे यावर जोर दिला. विद्यार्थ्यांनीही त्यांच्या अभ्यासात, वर्तनात आणि संबंधांमध्ये प्रामाणिकतेला महत्त्व द्यावे..अहिंसेचा मार्ग अनुसरागांधीजींनी दाखवून दिले की अहिंसेच्या मार्गानेही मोठे परिवर्तन साधता येते. मतभेद असले तरी संवाद आणि शांततेच्या मार्गाने समस्यांचे निराकरण करणे योग्य आहे. विद्यार्थ्यांनी रागाऐवजी संयम आणि शांततेचा मार्ग अनुसरावा.क्षमा करण्याची वृत्ती ठेवागांधीजींचा विश्वास होता की क्षमा, माफी यांमुले द्वेष कमी होतो आणि नाती आणि संबंध सुधारतात. मनातील राग, कटूता सोडून दिली तर नवे नातेसंबंध बांधता येतात. विद्यार्थ्यांनीही चूक मान्य करून इतरांना माफ करण्याची वृत्ती ठेवावी..जिद्द आणि चिकाटीने ध्येय साध्य करागांधीजींनी कठीण परिस्थितीतही कधीच हार मानली नाही. त्यांनी संघर्षाचा मार्ग स्वीकारून आपली लढाई चालू ठेवली. विद्यार्थ्यांनीही अभ्यासात किंवा जीवनातील आव्हानांसमोर हार न मानता आपले ध्येय साध्य करण्यासाठी प्रयत्नशील राहिले पाहिजे.साधेपणात समाधान शोधागांधीजींनी साधं जीवन जगलं. त्यांनी हे जगाला हे दाखवलं की आनंद वस्तूंमध्ये नसून विचारांमध्ये आहे. विद्यार्थ्यांनी भौतिक वस्तूंपेक्षा ज्ञान, नाती आणि अनुभवांना महत्त्व देणं शिकायला हवं..करुणा आणि सहानुभूती जोपासागांधीजी नेहमीच इतरांच्या दुःखात सहभागी व्हायचे आणि मदतीसाठी तत्पर असायचे. विद्यार्थ्यांनीही देखील गरजू लोकांबद्दल संवेदनशील राहून शक्य ती मदत करावी. यामुळे समाजात आपुलकी वाढते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.