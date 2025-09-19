Garba Look Tips: दांडिया नाईटला जाणार आहात? मग ट्राय करा असा 'गरबा विथ ग्लॅम' गुजराती लुक!

थोडक्यात:पारंपरिक गुजराती पोशाखाला मॉडर्न रंग आणि कट्सद्वारे ग्लॅमरस टच द्या.हेअरस्टाईल आणि मेकअपने लुकला स्टायलिश आणि आकर्षक बनवा.ग्लॅमरस सँडल्स आणि स्टायलिश क्लचने संपूर्ण लुक पूर्ण करा..Dandiya Night Stylish Outfit: नवरात्री म्हणजे रंगांनी, उत्साहाने आणि आनंदाने भरलेला नऊ रात्रींचा सोहळा! या सणात प्रत्येकजण गरबा-दांडियाच्या तालावर नाचण्यास खूप उत्सुक असतो, विशेषतः तरुणांमध्ये या उत्साहाची वेगळेच रंग असते..दांडिया नाईट्समध्ये लक्ष वेधून घ्यायचं असेल, तर फक्त नृत्य नव्हे तर तुमचा लुकही हटके आणि स्टायलिश असणं फार गरजेचं आहे. यंदा पारंपरिक गुजराती लुकाला थोडा मॉडर्न ट्विस्ट देऊन रंगीबेरंगी घाघरा-चोळीमध्ये करा तुमची एंट्री, आणि सगळ्यांचे लक्ष स्वतःकडे खेचून घ्या....Medical Admission 2025: वैद्यकीय प्रवेशासाठी दुसऱ्या फेरीचे वेळापत्रक जाहीर; आता निवड यादीकडे सर्वांचे लक्ष.पारंपरिक पोशाखाला मॉडर्न टच कसा द्याल?- घेरदार लेहंगा निवडताना पारंपरिक रंगांऐवजी पेस्टल, मेटॅलिक किंवा ब्राइट शेड्स वापरून तुमचा लुक फ्रेश आणि आकर्षक बनवा.- मिरर वर्क लेहंगा दिव्यांच्या प्रकाशात खास चमकतो, त्याला स्लीक कट किंवा मॉडर्न टॉपसोबत कंप्लीट करा आणि लुक अधिक ग्लॅमरस करा..- हेअरस्टाईलमध्ये लूज वेव्ह्स, ब्रेड्स किंवा फ्लोरल अॅक्सेसरीज घालून सौंदर्य वाढवा.- मेकअपमध्ये स्मोकी आयज, हायलायटर आणि ग्लॉसी लिप्सचा वापर करून तुमचा लुक अधिक उठावदार आणि ग्लॅमरस बनेल.- फूटवेअर म्हणून पारंपरिक चप्पल ऐवजी ग्लॅमरस सँडल्स वापरा.- सोबत छोटासा स्टायलिश क्लच बॅग घेऊन पोशाखाला परफेक्ट फिनिशिंग टच द्या..RBI Recruitment 2025: रिझर्व बँकेत नोकरीची सुवर्णसंधी! ग्रेड-बी ऑफिसर पदासाठी १२० जागांची भरती सुरू; जाणून घ्या पगार आणि अर्ज प्रक्रिया.FAQsQ1: गरबा नाईटसाठी पारंपरिक पोशाखाला कसा मॉडर्न टच द्यावा? (How to give a modern touch to traditional attire for Garba nights?)पेस्टल, मेटॅलिक रंग निवडा, मिरर वर्क आणि मॉडर्न कटसह लेहंगा घाला, आणि स्टायलिश अॅक्सेसरीज वापरा.Q2: गरबा लुकसाठी कोणते मेकअप आयडिया चांगले आहेत? (What are good makeup ideas for Garba look?)स्मोकी आयज, हायलायटर आणि ग्लॉसी लिप्स वापरून ग्लॅमरस आणि उठावदार लुक तयार करा.Q3: गरबा नाईटसाठी फूटवेअरमध्ये काय वापरावे? (What footwear to use for Garba night?)पारंपरिक चप्पल ऐवजी ग्लॅमरस सँडल्स वापरणे उत्तम.Q4: गरबा नाईटसाठी हेअरस्टाईल कसे करावे? (How to do hairstyle for Garba night?)लूज वेव्ह्स, ब्रेड्स किंवा फ्लोरल अॅक्सेसरीज वापरून हेअरस्टाईल सौंदर्य वाढवा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.