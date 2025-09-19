लाइफस्टाइल

Garba Look Tips: दांडिया नाईटला जाणार आहात? मग ट्राय करा असा 'गरबा विथ ग्लॅम' गुजराती लुक!

Gujarati Glam Style For Navratri: तुम्ही या नवरात्रीत दांडिया खेळायला जाणार असाल आणि हटके लुक हवा असेल, तर पारंपरिक पोशाखाला द्या मॉडर्न ट्विस्ट आणि दिसा एकदम खास
Esakal

Monika Shinde
Updated on

थोडक्यात:

पारंपरिक गुजराती पोशाखाला मॉडर्न रंग आणि कट्सद्वारे ग्लॅमरस टच द्या.

हेअरस्टाईल आणि मेकअपने लुकला स्टायलिश आणि आकर्षक बनवा.

ग्लॅमरस सँडल्स आणि स्टायलिश क्लचने संपूर्ण लुक पूर्ण करा.

Gujarat
Navratri Festival
Fashion Trends
fashion tips
Traditional
Tradition
Garba
garbage news
Shardiya Navratri
Navratri
Navratri Culture
Navratri Celebration
Earring styles

