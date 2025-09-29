Navratri Garba and Condom Sales: नवरात्रीत गरबा दांडियाचा आणि कंडोम विक्री वाढण्याचा काय आहे संबंध? आकडेवारीतून कळेल सिक्रेट

Navratri Garba and Condom Usage: नवरात्र म्हटलं की गरबा दांडियाच्या रंगीबेरंगी रात्री, देवीची आरती, पारंपरिक पोशाख आणि उत्साहपूर्ण वातावरण असे चित्र डोळ्यासमोर येते. पण या सणासोबत दरवर्षी एक वेगळी चर्चा होते, ती म्हणजे कंडोम आणि गर्भनिरोधक गोळ्यांच्या विक्रीत होणारी वाढ.सण आले की नातेवाईक आणि मित्र-मैत्रिणींना भेटणे हे येतेच. तर सध्या प्रत्येक सणाच्या वेळी तरुण-तरुणींचे मेळावे अधिक प्रमाणात होताना दिसतात..धार्मिक वातावरण, उपवास आणि परंपरांचा माहोल अशा नवरात्रीत गरबा रात्री तरुण-तरुणींना एकमेकांना भेटण्याची आणि जवळ येण्याची संधी मिळते. त्यामुळे या काळात मेडिकल्स आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म्सवर गर्भनिरोधक उत्पादनांच्या विक्रीत वाढ झाल्याचे अनेक अहवालांमध्ये नमूद केले आहे.या दोन विरुद्ध गोष्टी; एकीकडे देवीची पूजा आणि दुसरीकडे तरुणांची बदलती सवय आणि जीवनशैली हे नवरात्रीतीतील दरवर्षी चर्चेत येणारे विषय आहेत..Garba Meaning: नवरात्रीत खेळल्या जाणाऱ्या 'गरबा'चा अर्थ माहित आहे का? देवीशी असलेल्या या नात्याबद्दल जाणून घ्या.नवरात्र आणि बदललेल्या सामाजिक रूढी-परंपराघटस्थापनेपासून दरवर्षी नवरात्र उत्सवाला प्रारंभ होतो. त्यानंतरच्या नऊ दिवसांत देवीच्या नऊ रूपांची भक्तिभावाने पूजा केली जाते. या काळात अनेकजण उपवास करतात आणि देवीची मनोभावे आराधना करतात. पारंपरिक पद्धतीने सात्त्विकतेवर भर दिला जातो. संध्याकाळी विविध ठिकाणी गरबा - दांडियाचे कार्यक्रम रंगतात. या कार्यक्रमात युवा पिढी, तरुण-तरुणी मोठ्या संख्येने सहभागी होतात आणि आनंदात हा सण साजरा करतात. मात्र हेच गरबा - दांडियाचे कार्यक्रम केवळ धार्मिक नाहीत तर सामाजिकरीत्या जवळ येण्याची संधी तरुण तरुणींना मिळते. त्यामुळे नवीन नाती तयार होणे किंवा आधीच्या नात्यांमध्ये अधिक जिव्हाळा वाढणे साहजिक आहे. आणि याच निमित्ताने याच काळात कंडोम आणि गर्भनिरोधक गोळ्यांच्या विक्रीत वाढ दिसून येत आहे..Navratra Bhondla: नवरात्रात भोंडला का खेळतात? हे त्यामागील कारण.विक्रीच्या वाढीची निरीक्षणे आणि दावेनवरात्रीच्या काळात कंडोम विक्रीत वाढ झाल्याचे दावे काही नवीन नाहीत. काही वर्षांपूर्वी इकॉनॉमिक टाइम्सच्या अहवालात नमूद करण्यात आले होते की, गरबा-दांडियाच्या मैदानांच्या जवळच्या मेडिकल्स आणि फार्मसींमध्ये कंडोम विक्रीत २५ ते ५० टक्क्यांनी वाढ झाली होती.नुकतेच राज शमानी यांच्या पॉडकास्टमध्ये मॅनकाइंड फार्माचे संचालक राजीव जुनेजा यांनी याबाबत चर्चा केली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, पावसाळ्यानंतरची थंड हवा आणि सणांचे आनंदी वातावरण युवकांमध्ये अधिक आकर्षण निर्माण करते. त्यामुळेच सणांच्या काळात या गोष्टी घडताना दिसतात..लैंगिक आरोग्यविषयक उत्पादनांची मागणीफक्त कंडोमच नाही, तर लैंगिक आरोग्याशी संबंधित इतर साधनांची मागणी या काळात वाढते. इंडिया टुडेच्या २०१७ च्या एका लेखानुसार, गुजरातमध्ये नवरात्रीच्या काळात ल्युब्रिकेंट्स, प्लेझर रिंग्ज आणि इतर उत्पादनांच्या विक्रीतही वाढ झाल्याचे दिसून आले. असुरक्षित संबंधांमुळे गर्भनिरोधक गोळ्यांच्या खरेदीतही वाढ होते, असे काही अहवाल सूचित करतात.नवरात्री हा उत्सव संयम, श्रद्धा आणि सात्त्विकतेचा आदर्श घालतो. या काळात अनेकजण उपवास करतात, मांसाहार टाळतात आणि भौतिक सुखांपासून दूर राहण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु दुसरीकडे, गरबा - दांडियाच्या कार्यक्रमांमुळे तरुणांना भेटीगाठींसाठी खुला मंच मिळतो, ज्यामुळे या काळात गर्भनिरोधकांच्या विक्रीत वाढ झाल्याची चर्चा पुन्हा चर्चेत येते. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.