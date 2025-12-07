Garlic Winter Benefits: लसूणचा हिवाळी हेल्थ बूस्टर! सांधेदुखीपासून कोलेस्टेरॉलपर्यंत कसे मिळते अप्रतिम लाभ? जाणून घ्या एका क्लिकवर!

Benefits of Garlic for Joint Pain Relief: हिवाळा सुरू झाला की शरीरातील उष्णता कमी होते आणि प्रतिकारशक्तीही घटू लागते. यामुळे अनेकांना सर्दी-खोकला, सांधेदुखी, थकवा अशा अनेक छोट्या मोठया समस्या वाढतात. .अशावेळी स्वयंपाकघरातील एक छोटासा पण प्रभावी घटक लसूण तुमच्या आरोग्यसाठी मोठा वरदान ठरू शकतो. आयुर्वेदात लसणाला “नैसर्गिक औषध” मानले जाते कारण तो शरीरातील रोगप्रतिकारशक्ती वाढवून अनेक आजारांना दूर ठेवतो.सांधेदुखीथंडीमुळे हिवाळ्यात अनेकांना सांधे आणि स्नायूंमध्ये कडकपणा जाणवतो.जर तुम्ही नियमित लसूणच्या २ पाकळ्या खाल्याने शरीरात उष्णता निर्माण होते आणि रक्ताभिसरण सुधारतो. त्यामुळे सांधेदुखी, सूज आणि स्नायूंच्या जखमा कमी होण्यास मदत होते. तसेच लसूण तेलाची मालिश सांधेदुखीसाठी विशेष लाभदायक मानली जाते..पचन सुधारते आणि गॅसची समस्या कमी होतेहिवाळ्यात सतत जड पदार्थ खाल्ल्याने गॅस, ऍसिडिटी किंवा पोट फुगणे असे समस्या होतात. अशा वेळी लसूण खाल्ल्याने पचनक्रिया सुधारतो, अपचन दूर करतो आणि पोट हलके ठेवतो. त्यातील उष्ण गुणधर्म पचनतंत्र सक्रिय ठेवतात.हृदयाचे आरोग्य मजबूत करतोलसूण कोलेस्टेरॉलचे प्रमाण कमी करण्यात मदत करतो. यामुळे रक्तातील वाईट चरबी कमी होते, रक्तदाब संतुलित राहतो आणि हृदयरोगाचा धोका कमी होतो. हिवाळ्यात हृदयावर ताण वाढतो, त्यावेळी लसूण नैसर्गिक संरक्षण कवचासारखे काम करतो..रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवतोथंडीत सर्दी, व्हायरल आणि खोकल्याचे प्रमाण वाढते. लसूणमध्ये असलेले अँटीबॅक्टेरियल आणि अँटीव्हायरल घटक शरीराला रोगांपासून संरक्षण देतात. रोज सकाळी कच्चा किंवा भिजवलेला लसूण खाल्ल्यास प्रतिकारशक्ती दुप्पट वाढते..लसूण कसा खाल्यास मिळते फायदे?भिजलेले लसूण१-२ पाकळ्या रात्री पाण्यात भिजवासकाळी रिकाम्या पोटी त्याचे पाणी प्या किंवा पाकळ्या चावाकोलेस्टेरॉल आणि रक्तदाब कमी करण्यासाठी उत्तमलसूण तेलानी मालिश करासांधेदुखी, स्नायू कडकपणा आणि सूज कमी करते.रक्ताभिसरण सुधारते आणि वातदोष दूर होतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.