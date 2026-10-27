Gas Saving Tips for Diwali: दिवाळीच्या फराळाची तयारी करताना गॅसची बचत कशी कराल? सिलिंडरचा वापर कमी करण्यासाठी जाणून घ्या ५ सोपे उपाय!

DIWALI FESTIVAL COOKING TIPS: दिवाळी अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपली आहे. त्यामुळे प्रत्येक घरात फराळाची तयारी, चिवडा, लाडू, चकली आणि करंज्या बनवण्याची लगबग सुरू झाली असेल. सणासुदीच्या काळात स्वयंपाकघरात गॅसचा वापर तेवढाच वाढतो. अशावेळी गॅस सिलिंडर लवकर संपला की ऐन दिवाळीत अडचण होऊ शकते. म्हणून तो स्मार्टली कसा वापरता येईल आणि जास्तीत जास्त गॅसचा वापर कसा करता येईल हा प्रश्न प्रत्येक गृहीणीला पडतोच पडतो. तुम्हालाही दिवाळीच्या फराळाची तयारी करताना गॅसची बचत करायची असेल, तर स्वयंपाकाच्या पद्धतीत हे छोटे बदल नक्की करून पाहा. यामुळे गॅसचा योग्य वापर करण्यास मदत होऊ शकते..१. स्वयंपाक करताना भांड्यावर झाकण ठेवाभाजी, डाळ किंवा भात शिजवताना भांड्यावर झाकण ठेवा. यामुळे वाफ आणि उष्णता बाहेर कमी जाते. परिणामी, अन्न लवकर शिजण्यास मदत होते आणि गॅसचा वापर कमी होऊ शकतो. त्यामुळे शक्य असेल तेव्हा स्वयंपाक करताना भांड्यावर झाकण ठेवण्याची सवय लावा.२. डाळी आणि कडधान्ये आधी भिजवाहरभरा, चणे, राजमा यांसारखी कडधान्ये शिजण्यासाठी बराच वेळ लागतो. त्यामुळे स्वयंपाक करण्यापूर्वी ती काही तास पाण्यात भिजत ठेवा. यामुळे शिजण्याचा वेळ कमी होण्यास मदत होते. डाळी आणि कडधान्ये भिजवल्यामुळे गॅसची बचत होऊ शकते..Diwali Furniture Polishing Tips: दिवाळीच्याआधी लाकडी फर्निचर चमकवायचंय? घरातल्याच 'या' वस्तू येतील उपयोगी.३. भांड्याच्या आकारानुसार बर्नर निवडाछोट्या भांड्यासाठी मोठा बर्नर वापरणे टाळा. चहा किंवा थोडेसे अन्न तयार करताना लहान बर्नरचा वापर करा. तसेच, गॅसची ज्योत भांड्याच्या तळाशी राहील एवढीच ठेवा. ज्योत भांड्याच्या बाजूंनी बाहेर जात असल्यास उष्णतेचा अपव्यय होऊ शकतो.४. गॅसवर ठेवण्यापूर्वी भांडे कोरडे करास्वयंपाकासाठी भांडे गॅसवर ठेवण्यापूर्वी त्याच्या बाहेरील तळाचा भाग कोरडा करा. भांड्यावरील पाणी पुसून घेतल्यास ते गरम करण्यासाठी अतिरिक्त उष्णता खर्च होणार नाही. ही छोटी सवय गॅसचा योग्य वापर करण्यास मदत करू शकते..५. गॅस बर्नरची नियमित स्वच्छता कराबर्नरच्या छिद्रांमध्ये तेल किंवा अन्नाचे कण अडकल्यास ज्योत व्यवस्थित येण्यास अडचण होऊ शकते. त्यामुळे बर्नरची नियमित स्वच्छता करा. गॅसची ज्योत सामान्यतः निळी असावी. ज्योत सतत पिवळी दिसत असल्यास किंवा जळण्यासंबंधी काही समस्या जाणवत असल्यास तंत्रज्ञाकडून तपासणी करून घ्या..दिवाळीच्या मेकअपआधी त्वचेची घ्या अशी काळजी! फॉलो करा सेलिब्रिटी डायटिशिअन रुजुता दिवेकरांच्या ४ सोप्या टिप्स.गॅसची बचत करताना सुरक्षिततेचीही घ्या काळजीगॅसची बचत करण्यासाठी योग्य आकाराची भांडी वापरा आणि गरजेनुसार ज्योत कमी-जास्त करा. बाजारात मिळणारी गॅस सेवर रिंग वापरण्यापूर्वी ती तुमच्या शेगडीसाठी योग्य आणि सुरक्षित आहे का, हे तपासा. अशा उपकरणांमुळे ठरावीक प्रमाणात बचत होईलच, याची खात्री नसते. तसेच, गॅसची गळती रोखण्यासाठी शेगडी आणि रेग्युलेटरची वेळोवेळी तपासणी करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.