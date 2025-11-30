Gen Z's Chanaging Food Culture and Cafe Hopping

Gen Z's Chanaging Food Culture and Cafe Hopping

sakal

लाइफस्टाइल

Gen Z's Changing Food Culture: जेन-झी पिढीचा कोरियन खाद्यसंस्कृतीकडे वाढता कल; कॅफे कल्चरही जोमात

Korean Food Craze Among Gen Z: जेन-झी पिढीमध्ये कोरियन खाद्यसंस्कृती आणि कॅफे कल्चरचा वाढता ट्रेंड तरुणांच्या बदलत्या लाइफस्टाइलचं प्रतिबिंब दाखवतो.
Published on

Korean Culture India: नव्या काळाच्या वेगाने बदलणाऱ्या जीवनशैलीमुळे नागरिकांच्या आवडीनिवडींमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल दिसून येत आहे. विशेषतः तरुण पिढी म्हणजेच जेन-झी ही आंतरराष्ट्रीय प्रभावाखालील खाद्यसंस्कृती स्वीकारण्यात अग्रेसर ठरत आहे. गेल्या काही वर्षांत कोरियन संगीत (के-पॉप), कोरियन चित्रपट (के-ड्रामा), वेब सिरीज आणि नाट्यसंस्कृती यांची जगभरात वाढलेली लोकप्रियता भारतीय तरुणांनाही मोठ्या प्रमाणावर आकर्षित करत आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून कोरियन खाद्यपदार्थांना मिळणारे प्रचंड प्रतिसादाचे चित्र शहरात पाहायला मिळत आहे.

Loading content, please wait...
lifestyle
food recipe
Life
food news
food news in marathi
korean food
food culture
youngsters
food section
food stalls
Food marathi news
'food
korean
Gen Z
Marathi News Esakal
www.esakal.com