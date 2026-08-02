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Gen Z's New Craze: 'स्नेल मेल' ट्रेंड नक्की आहे तरी काय? जेन झीला अचानक का आवडायला लागलीत हाताने लिहिलेली पत्रे!

Gen Z’s New Aesthetic Obsession: पत्रांची वही, स्टिकर्स आणि सुकलेली फुले; फक्त मेसेज पाठवणे नाही, तर कलात्मकतेचा नवा छंद बनतोय 'स्नेल मेल'!
A Touch of Nostalgia: Why Gen Z Loves Physical Letters? Snail mails are getting viral over social media

A Touch of Nostalgia: Why Gen Z Loves Physical Letters? Snail mails are getting viral over social media

सकाळ डिजिटल टीम
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Gen Z Goes Analog;Snail Mail: व्हॉट्सॲप, जीमेल आणि इन्स्टंट मेसेजिंगच्या काळात 'टपाल' किंवा 'पत्र' ही गोष्ट भूतकाळात जमा झाली आहे असे वाटत असतानाच एका नव्या ट्रेंडने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. डिजिटल क्रांतीच्या युगात लहानाची मोठी झालेली आजची तरुणाई म्हणजेच 'जेन झी' (Gen Z) आता हाताने लिहिलेल्या आणि सुंदर सजवलेल्या पत्रांसाठी उत्सुकतेने वाट पाहत आहे. सोशल मीडियावर सध्या 'स्नेल मेल' (Snail Mail) नावाचा हा ट्रेंड चांगलाच लोकप्रिय होत आहे.

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