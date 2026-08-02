Gen Z's New Craze: 'स्नेल मेल' ट्रेंड नक्की आहे तरी काय? जेन झीला अचानक का आवडायला लागलीत हाताने लिहिलेली पत्रे!

Gen Z Goes Analog;Snail Mail: व्हॉट्सॲप, जीमेल आणि इन्स्टंट मेसेजिंगच्या काळात 'टपाल' किंवा 'पत्र' ही गोष्ट भूतकाळात जमा झाली आहे असे वाटत असतानाच एका नव्या ट्रेंडने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. डिजिटल क्रांतीच्या युगात लहानाची मोठी झालेली आजची तरुणाई म्हणजेच 'जेन झी' (Gen Z) आता हाताने लिहिलेल्या आणि सुंदर सजवलेल्या पत्रांसाठी उत्सुकतेने वाट पाहत आहे. सोशल मीडियावर सध्या 'स्नेल मेल' (Snail Mail) नावाचा हा ट्रेंड चांगलाच लोकप्रिय होत आहे..स्नेल मेल म्हणजे नेमके काय ?पूर्वी पारंपारिक टपाल व्यवस्थेला गंमतीने किंवा संथ गतीमुळे 'स्नेल मेल' (गोगलगाईच्या गतीने जाणारे पत्र) म्हटले जायचे. पण, आजच्या काळात या संकल्पनेचे एका आधुनिक व्यवसाय मॉडेलमध्ये रूपांतर झाले आहे.या अंतर्गत कलाकार आणि नवनिर्मितीची आवड असणाऱ्या व्यक्ती एकत्र येऊन 'स्नेल मेल क्लब्स' चालवतात. या क्लब्सचे सदस्य झाल्यानंतर दरमहा ग्राहकांच्या घरी टपाल किंवा कुरिअरद्वारे एक सुंदर लिफाफा पाठवला जातो. यात हाताने लिहिलेले पत्र, कॅलिग्राफी, स्टिकर्स, सुंदर पोस्टकार्ड्स, वाशी टेप, सुकलेली फुले आणि इतर लहान-सहान कलात्मक वस्तूंचा समावेश असतो..Japanese Parenting: रागावणं नाही,ओरडणं नाही! जपानी लोक आपल्या मुलांना अशी लावतात शिस्त!.क्लब्सचे कामकाज आणि वर्गणीहे स्नेल मेल क्लब्स प्रामुख्याने इन्स्टाग्राम आणि पिनटरेस्टसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून चालवले जातात.थीम आधारित पत्रे: प्रत्येक महिन्याला पत्रांची थीम ठरवली जाते. यात प्रवास, प्रेरणादायी विचार, साहित्यिक, विनोदी किंवा निसर्गावर आधारित थीमचा समावेश असतो.रहस्य आणि उत्सुकता: लिफाफ्यात नेमके काय लिहिले आहे किंवा कोणत्या कलावस्तू आहेत, याचे रहस्य शेवटपर्यंत कायम ठेवले जाते.दरमहा वर्गणी: या सेवांसाठी साधारणपणे महिना ३०० ते ५०० रुपये किंवा त्याहून अधिक शुल्क आकारले जाते..डिजिटल युगात ॲनालॉगचा नवा अनुभवभारतात पूर्वी पेन-पॅल्स (पत्राद्वारे जोडलेले मित्र) किंवा पत्रलेखनाची परंपरा होती. आजच्या 'जेन झी'साठी हा केवळ जुन्या आठवणींना उजाळा देण्याचा प्रकार नसून, डिजिटल स्क्रीनपासून दूर जाऊन काहीतरी भौतिक आणि स्पर्श करता येण्याजोगा (Tactile) अनुभव घेण्याचा एक मार्ग आहे.दिवसभरात येणारे असंख्य मेसेज, ई-मेल्स आणि नोटिफिकेशन्सच्या गदारोळात जेव्हा हाताने लिहिलेले पत्र दारात येते, तेव्हा ते वाचण्याचा आनंद काही वेगळाच असतो. त्यामुळेच इन्स्टंट मेसेजिंगच्या या काळातही शांतपणे बसून, पत्राचे सौंदर्य न्याहाळत ते वाचण्याचा अनुभव तरुणाईला आकर्षित करत आहे.."कोणताच प्लॅन नाही, डायरेक्ट ट्रिप!" Anti-Itinerary Travel का बनतोय Gen-Z चा नवा फेव्हरेट ट्रॅव्हलिंग ट्रेंड?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.