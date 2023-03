General Knowldge : वेळपुढे वापरल्या जाणाऱ्या 'AM' अन् 'PM' चा फुल फॉर्म माहितीये का?

General Knowldge : अनेकदा वेळ सांगताना, लिहताना आपण वेळेसमोर AM आणि PM चा वापर करतो. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे अलार्म लावताना याचं सर्वात जास्त महत्त्व असतं. कारण AM च्या जागी PM आणि PM च्या जागी AM झालं तर खूप मोठी गडबड होऊ शकते ज्यामुळे तुमचा अलार्म टाईम चुकू शकतो. त्यामुळे AM- PM चं महत्त्व समजून घेणे खूप गरजेचे आहे.

सोबतच या AM - PM शब्दाचा फुल फॉर्म तुम्हाला माहिती आहे का? जर माहिती नसेल तर लगेच जाणून घ्या. आज आपण AM - PM विषयी सविस्तर जाणून घेऊया. (General Knowldge Do you know full form of AM PM Word)

AM - PM चे महत्त्व

AM - PM हे शब्द वेळेसमोर लावले जाते. अनेकांना वाटतं की हे वेळ मोजण्याचं पॅरामीटर आहे, तुमचाही असाच गैरसमज असेल तर लगेच दूर करा. AM - PM हे शब्द वेळेला 24 तासास विभागतात म्हणजेच रात्री 12 ते सकाळी 11.59 पर्यंत वेळेसमोर AM असतं तर सकाळी 12 पासून रात्री 11.59 पर्यंत PM असतं.

तुम्हाला वाटेल असं का, तर हे समजून घेण्यासाठी आधी तुम्हाला AM-PM चे फुल फॉर्म जाणून घ्यावे लागतील. चला तर जाणून घेऊया.

AM - PM चे फुल फॉर्म

AM आणि PM हे दोन्ही संक्षिप्त शब्द आहेत जे लॅटीन भाषेतून आले आ AM चा फुल फॉर्म हा Ante Meridiem (आंते मेरीदीयम) ज्याचा अर्थ मध्यरात्रीनंतरची वेळ तर PM चा फुल फॉर्म Post Meridiem (पोस्ट मेरीदीयम) ज्याचा अर्थ दुपारनंतरची वेळ होय. या AM PM मुळेच घड्याळाची रचना ही फक्त 12 तासांची करण्यात आली आहे.