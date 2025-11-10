Bridal Skin Care: केमिकल नाही, आयुर्वेदिक सिक्रेटने मिळवा ब्राइडल ग्लो, चेहऱ्यावर दिसेल नैसर्गिक सौंदर्य

Ayurvedic beauty secrets: आरोग्य आणि सौंदर्यासाठी अनेक पिढ्या आयुर्वेदिक उपायांचा वापर करत आहेत. अलिकडे आयुर्वेदिक पद्धतीने त्वचेची काळजी घेण्याची लोकप्रियता वाढली आहे. आयुर्वेदिक उपायांनुसार त्वचेची काळजी रसायनांऐवजी नैसर्गिक घटकांचा वापर करते आणि त्यामुळे ते त्वचेला आतून शुद्ध आणि चमकदार बनवते. आयुर्वेदात वापरल्या जाणाऱ्या अनेक नैसर्गिक घटकांचा वापर सहज उपलब्ध आहे. हे घटक त्वचेचे पोषण करण्यास आणि ती उजळ, नितळ आणि निरोगी बनविण्यास मदत करतात..हळदहळद ही त्वचेसाठी एक अद्भुत नैसर्गिक घटक आहे. त्यात अँटीबॅक्टेरियल गुणधर्म आहेत जे मुरुमांपासून बचाव करतात आणि त्यात असलेले कर्क्यूमिन त्वचेचा रंग एकसमान ठेवण्यास मदत करते. घरी बनवलेल्या फेस पॅकमध्ये चिमूटभर हळद किंवा हळद पावडर घालून चेहऱ्यावर लावता येते. यामुळे त्वचेला मऊ सोनेरी चमक मिळेल. हळदीचे दूध किंवा चहा प्यायल्याने त्याचे फायदे आणखी शोषण्यास मदत होते..चंदनचंदन त्वचेला शांत करणारे दाहक घटक आहे. ते तेलाचे उत्पादन कमी करण्यास मदत करते जे मुरुमे आणि ब्लॅकहेड्स प्रतिबंधित करते. चंदन पावडर गुलाबपाण्यात मिसळून त्वचेवर लावल्याने त्वचेची त्वचा एक्सफोलिएट होते आणि घाण, बॅक्टेरिया आणि मृत त्वचा निघून जाते..Kidney Disease: भारतात किडनीच्या आजारांचा विळखा, तब्बल 10 कोटींपेक्षा जास्त रुग्ण, अहवालात धक्कादायक माहिती समोर.कडुलिंबकडुलिंब हे त्याच्या औषधी आणि विषारी पदार्थ काढून टाकणाऱ्या गुणांसाठी ओळखले जाते. ते मुरुमांसाठी एक मजबूत घटक आहे. ते जळजळ, तेल उत्पादन आणि लालसरपणा देखील कमी करते. कडुलिंबाचा फेस मास्क लावल्याने किंवा 2 ते 3 कडुलिंबाची पाने चावून खाल्ल्याने रक्त शुद्ध होऊन त्वचेच्या समस्या दूर होतात. कडुलिंबाच्या पानांनी उकळलेले पाणी चेहरा धुण्यासाठी वापरले जाऊ शकते..पुढील गोष्टी ठेवा लक्षातत्वचेची काळजी घेण्यासोबतच, आयुर्वेद संतुलित आणि पौष्टिक आहार घेण्यास सांगतो. फळे, भाज्या खाणे आणि भरपूर पाणी पिणे हे देखील त्वचेच्या काळजीसाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. नैसर्गिक आयुर्वेदिक घटकांचा वापर करून चांगला आहार आणि त्वचेची काळजी घेण्याचा चांगला दिनक्रम त्वचेच्या आरोग्यात खूप मोठा फरक पाडतो..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.