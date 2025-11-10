लाइफस्टाइल

Bridal Skin Care: केमिकल नाही, आयुर्वेदिक सिक्रेटने मिळवा ब्राइडल ग्लो, चेहऱ्यावर दिसेल नैसर्गिक सौंदर्य

Bridal Skin Care: आरोग्य आणि सौंदर्यासाठी अनेक पिढ्या आयुर्वेदिक उपायांचा अवलंब करत आहेत. अलिकडे आयुर्वेदिक उपाय वापरून त्वचेची काळजी घेण्याची लोकप्रियता वाढली आहे.
पुजा बोनकिले
Ayurvedic beauty secrets: आरोग्य आणि सौंदर्यासाठी अनेक पिढ्या आयुर्वेदिक उपायांचा वापर करत आहेत. अलिकडे आयुर्वेदिक पद्धतीने त्वचेची काळजी घेण्याची लोकप्रियता वाढली आहे. आयुर्वेदिक उपायांनुसार त्वचेची काळजी रसायनांऐवजी नैसर्गिक घटकांचा वापर करते आणि त्यामुळे ते त्वचेला आतून शुद्ध आणि चमकदार बनवते. आयुर्वेदात वापरल्या जाणाऱ्या अनेक नैसर्गिक घटकांचा वापर सहज उपलब्ध आहे. हे घटक त्वचेचे पोषण करण्यास आणि ती उजळ, नितळ आणि निरोगी बनविण्यास मदत करतात.

