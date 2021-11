रोबोटला द्या तुमचा चेहरा आणि मिळवा 1.5 कोटी!

ज्या लोकांना जुळे बहिण भाऊ असतात त्यांना आपलेा जुडवा पाहण्याची सवय झालेली असते. पण जर तुम्हाला कोणीही जुळे बहिण- भाऊ नसतील आणि अचानक तुमच्या समोर तुमच्यासारखी दिसणारी व्यक्ती आली तर तुम्ही गोंधळात पडाल. आता एक कंपनी तुम्हाला तुमचा जुडवा पाहण्याची संधी देत आहे. रोबोट बनविणारी ही कंपनीने ही ऑफर देत आहे की जर तुम्ही तुमचा चेहरा वापण्याची परवानगी (Permission to Use Face on Robot) दिली तर कंपनी तुम्हाला 1.5 कोटी रुपये (Robotics Company offering 1.5 crore rupees) देऊ शकते. (Give permission to use your face for Humanized Robot)

अमेरिकेची रोबोटिक कंपनी (American Robotics Company) प्रोमोबॉट (Promobot) गेल्या काहीदिवासांपासून काही वॉलेंटिअर्सचा शोध घेत आहे. खरं तर ही कंपनी काही रोबोटस् बनविणार आहे ज्यामध्ये ते कोणत्याही व्यक्तीचा चेहरा (Human Face on Robots) लावू इच्छित आहे. कंपनीचे म्हणणे आहे की, जर कोणतीही व्यक्ती आपला चेहरा रोबोटवर वापरण्याची परवानगी देत असेल तर त्या व्यक्तीला दीड करोड रुपये मिळू शकतात. कोणत्याही व्यक्तीला फक्त आपला चेहरा वापरण्याचा अधिकार द्यावा लागेल.

एअरपोर्ट, मॉल्समध्ये दिसणार रोबोट

2023 सालापर्यंत व्यक्तीच्या चेहरा दिसणापा रोबोट मॉल्स, एअरपोर्ट, हॉटेल इत्यादी ठिकाणी दिसू शकतो. कंपनीद्वारे बनविला जाणारा ह्युमानॉईड रोबोट असिस्टेंट खूप अद्भूत आहे जो आवश्यक ठिकाणी लोकांच्या सोयीसाठी वापरणार आहे. डेली स्टारच्या रिपोर्टनुसार, कंपनीने ही स्कीम इंग्लंडमधील लोकांसाठी सध्या सुरु केली आहे. परावनगी देणारी व्यक्तीचा चेहरा अमेरिका आणि मिडल ईस्टमधील दिसणार आहे.

या आधीही बनवले गेले आहे असे रोबोट्स

कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार कंपनी फेशिअल रिकनिशन, स्पीच, ऑटोनॉमस नैविगेशन आणि आर्टिफिशिअल इंटेलिजेंसच्या दिशेनी काम करत आहे. कंपनीने सांगितले की, त्यांनी 2019 साली ह्युमनाईड रोबोट बनविण्याच्या दिशेने काम करत आहोत. आमचा नवीन क्लाइंट लार्ज स्केल प्रोजेक्टवर कामर करत आहे ज्यासाठी नवीन रोबोटते अपीयरन्स त्यांना हवा आहे. कोणत्याही परवानगीशिवाय चेहरा वापरून कोणत्याही कायदेशीर कारावाईमध्ये अडकू नये असे त्यांना वाटते. चेहरा वापरण्याची परावनगीसाठी अर्ज दाखल करणाऱ्या कोणत्याही वयाच्या किंवा लिंगाच्या असू शकतात. तुम्हाला ऐकून आश्चर्य वाटेल की कंपनी रोबोट आतापर्यंत 43 देशांमध्ये काम करत आहे. 2019 साली एक रोबोटिक फर्मने चेहरा वापरण्यासाठी 1 कोटी रुपये देण्याचे वचन दिले होते.