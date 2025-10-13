Gold Check : तुमचं सोनं किती प्युअर आहे चेक करायचंय? 24k,20k,18k,14k.. कॅरेटमधील फरक घरच्या घरी जाणून घ्या..ही आहे सोपी ट्रिक

Gold Carat Check : धनत्रयोदशी आणि दिवाळीच्या शुभ मुहूर्तावर सोन्याची खरेदी ही भारतीय संस्कृतीतील महत्त्वाची परंपरा आहे. मात्र बाजारात वाढत्या मागणीमुळे बनावट किंवा भेसळयुक्त सोन्याचा धोका वाढतो. अशा वेळी सोन्याची शुद्धता तपासणे अत्यंत गरजेचे आहे. आता तुम्हाला यासाठी सोनाराकडे जाण्याची गरज नाही; तुमच्या मोबाईल फोनच्या साहाय्याने घरी बसूनच सोन्याची शुद्धता तपासता येते. पण कसे? चला जाणून घेऊया...मोबाईलवरून सोन्याची शुद्धता तपासण्याची सोपी पद्धतसोन्याची शुद्धता तपासण्यासाठी तुमच्या मोबाईलमध्ये BIS Care अॅप डाउनलोड करा. या अॅपद्वारे तुम्ही दागिन्यांवरील 6 अंकी HUID (Hallmark Unique Identification) क्रमांक टाकून काही सेकंदात सोन्याची गुणवत्ता जाणून घेऊ शकता..DMart Sale : वीकेंड संपताच डीमार्टमध्ये नवा सेल; 'या' वस्तू झाल्या आणखी स्वस्त, 70% पेक्षा जास्त डिस्काउंट, सर्व ऑफर्स पाहा एका क्लिकवर.स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसBIS Care अॅप डाउनलोड करा आणि मोबाईल नंबरने नोंदणी करा.दागिन्यांवर छापलेला HUID क्रमांक नोंदवा.अॅपमध्ये हा क्रमांक टाका आणि सोन्याची शुद्धता तपासा.हे अॅप ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) द्वारे प्रमाणित आहे जे सोन्याच्या गुणवत्तेची हमी देते. हॉलमार्क हे सोन्याच्या शुद्धतेचे अधिकृत चिन्ह आहे जे दागिन्यांची विश्वासार्हता सुनिश्चित करते..iPhone 16 Pro ची किंमत अचानक कोसळली; मिळतोय चक्क 50 हजारपेक्षा जास्त डिस्काउंट, खरेदीसाठी ग्राहकांची रांग, इथे सुरुय ऑफर...सोन्यातील कॅरेट समजून घ्यासोन्याची शुद्धता कॅरेट (K) मध्ये मोजली जाते. 24K सोने 100% शुद्ध असते, तर 22K मध्ये 91.67% सोने आणि बाकी इतर धातू असतात. 18K मध्ये 75% आणि 14K मध्ये 58.33% सोने असते. जास्त कॅरेटचे सोने मौल्यवान पण मऊ असते तर कमी कॅरेटचे सोने टिकाऊ असते. याउलट रत्नांचे वजन कॅरेट (ct) मध्ये मोजले जाते जिथे 1 कॅरेट म्हणजे 200 मिलीग्राम. हिर्याचे मूल्य त्याच्या वजनासह कट, रंग आणि स्पष्टतेवर अवलंबून असते..आजचे सोन्याचे दर (Gold Price Today)13 ऑक्टोबर सोन्याचे दर खालीलप्रमाणे24K सोने- 1,22,629 रुपये (10 ग्रॅम)22K सोने- 1,12,328 रुपये (10 ग्रॅम)18K सोने- 91,972 रुपये (10 ग्रॅम)14K सोने- 71,738 रुपये (10 ग्रॅम)चांदी- 1,59,550 रुपये (प्रति किलो).FAQsHow can I check the purity of gold at home?घरी सोन्याची शुद्धता कशी तपासता येईल?BIS Care अॅप डाउनलोड करा, दागिन्यांवरील 6 अंकी HUID क्रमांक टाका आणि काही सेकंदात शुद्धता तपासा.What is a hallmark on gold jewelry?सोन्याच्या दागिन्यांवरील हॉलमार्क म्हणजे काय?हॉलमार्क हे BIS द्वारे प्रमाणित चिन्ह आहे, जे सोन्याच्या शुद्धतेची आणि गुणवत्तेची हमी देते.What is the difference between carat and karat?कॅरेट आणि कॅरटमध्ये काय फरक आहे?कॅरेट (K) सोन्याची शुद्धता मोजते, तर कॅरट (ct) रत्नांचे वजन मोजते (1 कॅरट = 200 मिलीग्राम).Why is 24K gold considered the purest?24K सोने सर्वात शुद्ध का मानले जाते?24K सोने 100% शुद्ध असते, कारण त्यात इतर धातूंची भेसळ नसते.How does the BIS Care app help in gold testing?BIS Care अॅप सोने तपासणीसाठी कशी मदत करते?हे अॅप HUID क्रमांकाद्वारे सोन्याची शुद्धता तपासते आणि दागिन्यांची विश्वासार्हता सुनिश्चित करते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.