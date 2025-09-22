Gold Jewelry: सोन्याचे दागिने हे केवळ शोभेचे साधन नसून, सांस्कृतिक वारसा अन्..

सोन्याचे दागिने केवळ शोभेचे साधन नसून, सांस्कृतिक वारसा आणि आधुनिक स्टाइल यांचा संगम आहेत. पारंपरिक पिवळ्या सोन्यासोबत रोझ गोल्ड आणि व्हाइट गोल्ड यांनाही मागणी आहे. कस्टमाइज्ड पेंडंट्स, जियोमेट्रिक आकारातील दागिने आणि स्टेटमेंट इअररिंग्स हेही ट्रेंड्स आहेत. लाइटवेट ज्वेलरीला नोकरदार महिलांची पसंती आहे..सोन्याचे दागिने हे केवळ शोभेचे साधन नसून, सांस्कृतिक वारसा आणि आधुनिक स्टाइल यांचा सुंदर संगम आहे. दैनंदिन वापरासाठी साधे डिझाइन्स आणि खास प्रसंगांसाठी पारंपरिक जडजवाहीर अशा दोन्ही प्रकारांत सोन्याची चमक कायम आहे. पारंपरिक पिवळ्या सोन्यासोबत आता ‘रोझ गोल्ड’ आणि व्हाइट गोल्ड’ यांनाही मागणी आहे. कस्टमाइज्ड नावाचे पेंडंट्स, जियोमेट्रिक आकारातील दागिने आणि स्टेटमेंट इअररिंग्स हेही ट्रेड्स आहेत. पारंपरिक डिझाइन्सची ज्वेलरी लग्नसमारंभ किंवा खास प्रसंगांमध्ये परिधान केले जातात. कुंदन, मीनाकारी, पोल्की वर्क, टेम्पल ज्वेलरी ही डिझाइन्स अजूनही लोकप्रिय आहेत. दक्षिण भारतीय शैलीतील देव-देवतांचे कोरीव काम असलेले हार किंवा बांगड्या, तसेच महाराष्ट्रातील पैठणी आणि मोरपंखी डिझाइन्स अजूनही आवडीने घातले जातात. .स्त्रीच्या एकूण व्यक्तिमत्त्वात मोलाची भर घालतात ती तिची आभूषणं. विशेषत: सोन्याच्या अलंकारांवर प्रेम वाढत आहे. महिलांची पारंपरिक रूपं बदलत गेली. मात्र, अलंकारांची आवड कायम आहे. दिवसेंदिवस सोनं आवाक्याबाहेर गेलं, पण कौटुंबिक कार्यक्रमातून सोन्याचा वापर, त्याची हौसमौज कमी झालेली नाही. सोनं, दागदागिने निव्वळ हौस म्हणून वापरण्यात येत असले तरी त्यातली गुंतवणूक महिलांना फायदेशीर आहे.एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे दागिने देण्याची पद्धत आहे. स्त्री-मग ती विशीतली असो वा साठीतली... तिला दागिन्यांचा मोह नाही असं क्वचितच घडतं. सध्याचा ट्रेन्ड म्हणजे ‘लेस इज मोअर...’ एखादा मोजकाच दागिना वापरण्याचा सध्याचा ट्रेन्ड आहे. पूर्वी शुभ कार्यात महिला असतील नसतील तेवढी आभूषणं अंगावर चढवत. कधी-कधी हे दागिने त्या स्त्रीचं व्यक्तिमत्त्व उठावदार करण्याऐवजी तिचं व्यक्तिमत्त्व झाकोळून टाकत. कारण गळ्यात एक नव्हे तर अनेक हार घालण्यात येतात. आता एखादा नाजूकसा हार गळ्यात घालण्याकडे महिलांचा कल दिसून येतो..सोन्याच्या लाइटवेट ज्वेलरीला पसंतीतरुणींना आवडणारे साधे, पण ग्रेसफुल दिसणारे दागिने जास्त आवडतात. तसेच अनेक महिलांना दररोज नोकरी आणि व्यवसाय करत असल्यामुळे त्यांना साजेसे असे अनेक सोन्याचे दागिने परिधान करता येतील, असे दागिने सराफांकडे उपलब्ध आहेत. त्यातही डिझायनर ज्वेलरी, कार्पोरेट ज्वेलरी असे अनेक प्रकार आहेत. ज्वेलरीमध्ये ड्रेसवर मॅच होणारी आणि फार बटबटीत नसलेले पर्याय उपलब्ध आहेत. विविध प्रकारचे रंगीत खड्यांची आणि कमी वजनामध्ये सोन्यात घडवलेली असते. त्यामुळे दररोज वापरलीतरीही चकाकी कायम असते. नेहमीच्या वापरासाठी लाइटवेट आणि सांभाळायला कमी जोखीम असलेल्या ज्वेलरीला नोकरदार महिलांची जास्त पसंती असते. त्यात मंगळसूत्र, बांगड्या, नेकलेस, अंगठी, इअररिंग्स, ब्रेसलेट, चेन, पारंपरिक आणि इतर विविध प्रकार उपलब्ध आहेत. कॅज्युअल वेअर, ऑफिसच्या रोजच्या वापरासाठी आणि सणासमारंभासाठी लाईटवेटपासून ते हेवी ज्वेलरीला महिलांची पसंती आहे..सध्याचे सोन्याचे ट्रेड्सहलके, लेयरिंग स्टाइल यात अनेक पातळ चैन किंवा बांगड्या एकत्र घालणे. टेम्पल ज्वेलरीमध्ये दक्षिण भारतीय शैलीतील देवी-देवतांच्या मूर्ती किंवा पारंपरिक आकृतिबंध असलेले दागिने पुन्हा ट्रेडमध्ये आहेत. तसेच ‘रोझ गोल्ड’ आणि व्हाइट गोल्ड’ पारंपरिक पिवळ्या सोन्याबरोबर हे दोन शेड्सही महिलांना आवडतात. तसेच कस्टमाइज्ड ज्वेलरीत नावाचे पेंडंट्स, अक्षर किंवा इनिशिअल असलेले ज्वेलरी येते. मोठे वेगळ्या आकाराचे कानातले ड्रेसिंगला वेगळा लुक देतात. स्टेटमेंट इअररिंग्स, चौकोन, त्रिकोण, ओव्हल यासारख्या मॉडर्न आकारांचे सोन्याचे दागिने. तसेच जियोमेट्रिक डिझाईन्स, चोकर नेकलेस पारंपरिक तसेच वेस्टर्न लूकसाठी एकावेळी सूट होणारे हेरिटेज ज्वेलरीमध्ये कुंदन, मीनाकारी, पोल्की वर्क असलेले सोन्याचे दागिने अजूनही लग्नात परिधान करण्याचा ट्रेंड आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.