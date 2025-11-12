Google Doodle Celebrating Quadratic Equation: गूगलला गणिताची भूरळ, मॅथ्स फॉर्म्युला वापरून बनवलं डूडल, काय आहे कारण?

Google Doodle celebrating quadratic equation: आज सकाळी जेव्हा तुम्ही तुमचे गुगल होमपेज ओपन केले तेव्हा तुम्हाला आजचे गुगल थोडे वेगळे वाटले असेल. गुगल, नेहमीप्रमाणेच साधे नव्हते आज बदलले आहे; रंगांपासून ते लोगोपर्यंत, गुगल वेगळ्या पद्धतीने चमकत असल्याचे दिसून येते. आजचे अॅनिमेटेड डूडल पाहून, तुम्हाला कदाचित प्रश्न पडला असेल की आजचे गुगल होमपेज एक वर्गखोली का आहे. आम्ही तुम्हाला सांगतो की, आजचे गुगल डूडल "चतुर्भुज समीकरण"(Quadratic Equation) दर्शवते. त्याच्या होमपेजवर, गुगल गणिताच्या एका मूलभूत पण शक्तिशाली संकल्पनेचा सन्मान करत आहे ज्याने विज्ञान, अभियांत्रिकी आणि दैनंदिन जीवनातील अनेक रहस्ये उलगडण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. चला सविस्तरपणे जाणून घेऊया..आज गुगल डूडलमध्ये काय दिसते?आजच्या डूडलमध्ये गुगल हा शब्द गणिताचे सूत्र आणि समीकरणांनी अतिशय सर्जनशील पद्धतीने दाखवण्यात आले आहे. गुगल या शब्दाच्या मध्यभागी प्रसिद्ध गणित समीकरण ax² + bx + c = 0 दिसत आहे. या समीकरणाभोवती, गुगलने असे अॅनिमेटेड घटक जोडले आहेत जे गणित अतिशय सुंदरपणे सादर करत आहेत. आलेख, संख्या आणि चलांचा पॅराबोला जो समीकरण सोडवण्याची प्रक्रिया दर्शवित आहे. .तसेच, खेळांमध्ये गती स्पष्ट करण्यासाठी पुस्तकांमध्ये समीकरणे वापरली जातात त्याचप्रमाणे गुगलने आपल्या डूडलमध्ये अशीच कला दाखवली आहे. डुडल बनवणाऱ्यांनी “गुगल” शब्दाचे तिसरे अक्षर O हे बास्केटबॉलसारखे दाखवले आहे, ज्याला चौथे अक्षर g आणि शेवटचे अक्षर e ने किक मारली जात आहे..आजच का हे डूडल दिसत आहे?गुगलने हे डूडल विशेषतः शैक्षणिक दिनदर्शिकेनुसार विद्यार्थी आणि शिक्षकांसाठी सादर केले आहे. ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबरच्या सुमारास, जगभरातील अनेक शिक्षण प्रणाली त्यांच्या अभ्यासक्रमात चतुर्भुज समीकरणे समावेश करतात. या विशेष गणित-थीम असलेल्या डूडलद्वारे, गुगल विद्यार्थ्यांना आणि शिक्षकांना आठवण करून देत आहे की गणित परस्परसंवादी आणि मजेदार असू शकते. गणित ही भीती बाळगण्याची गोष्ट नाही, तर ती समजून घेण्याची कला आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.