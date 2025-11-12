लाइफस्टाइल

Google Doodle Celebrating Quadratic Equation: गूगलला गणिताची भूरळ, मॅथ्स फॉर्म्युला वापरून बनवलं डूडल, काय आहे कारण?

Google Doodle celebrating quadratic equation: आज सकाळी जेव्हा तुम्ही तुमचे गुगल होमपेज ओपन केले तेव्हा तुम्हाला आजचे गुगल थोडे वेगळे वाटले असेल. असे का हे जाणू घेऊया.
Google Doodle celebrating quadratic equation

Google Doodle celebrating quadratic equation

Sakal

पुजा बोनकिले
Updated on

Google Doodle celebrating quadratic equation: आज सकाळी जेव्हा तुम्ही तुमचे गुगल होमपेज ओपन केले तेव्हा तुम्हाला आजचे गुगल थोडे वेगळे वाटले असेल. गुगल, नेहमीप्रमाणेच साधे नव्हते आज बदलले आहे; रंगांपासून ते लोगोपर्यंत, गुगल वेगळ्या पद्धतीने चमकत असल्याचे दिसून येते. आजचे अॅनिमेटेड डूडल पाहून, तुम्हाला कदाचित प्रश्न पडला असेल की आजचे गुगल होमपेज एक वर्गखोली का आहे. आम्ही तुम्हाला सांगतो की, आजचे गुगल डूडल "चतुर्भुज समीकरण"(Quadratic Equation) दर्शवते. त्याच्या होमपेजवर, गुगल गणिताच्या एका मूलभूत पण शक्तिशाली संकल्पनेचा सन्मान करत आहे ज्याने विज्ञान, अभियांत्रिकी आणि दैनंदिन जीवनातील अनेक रहस्ये उलगडण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. चला सविस्तरपणे जाणून घेऊया.

Loading content, please wait...
lifestyle
Google
Google Doodle
Google search
Engineering
mathematics

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com