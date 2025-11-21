Google Name Facts: गुगलच्या नावात आहेत तब्बल 10 “O”! जाणून घ्या यामागचा खरा अर्थ

Meaning behind Google name and its hidden characters: आजकाल सर्वचजण कोणत्याही प्रश्नांचे उत्तर शोधण्यासाठी गुगलचा वापर करतात. गुगलचा वापर लहानांपासून ते मोठ्यांपर्यंत सर्वजण करतात. कारण गुगलवर माहितीचा खजिनाच मिळतो. आपण वर्षानुवर्ष गुगलचा वापर करत आहोत, पण कधी गुगलचे नाव किंवा त्याच्या स्पेलिंगकडे लक्ष दिले आहे का? .जेव्हा तुम्ही गुगलवर काहीतरी सर्च करता आणि सर्च रिझल्ट्स दिसतात. गुगल स्पेलिंगमध्ये दोन "Os" नसून दहा "Os" असतात. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, पण ते अगदी खरे आहे. गुगलमध्ये तुम्हाला दहा "Os" कसे दिसतात आणि या दहा "Os" चा अर्थ काय आहे हे सोप्या शब्दात समजून घेऊया. .जेव्हा तुम्ही एखाद्या विषयाची माहिती शोधण्यासाठी किंवा प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी Google वर सर्च करता तेव्हा तुम्हाला उत्तर मिळते. जरी तुम्हाला उत्तराचे फक्त एकच पेज दिसत असले तरी, जर तुम्ही खाली स्क्रोल केले आणि Google स्पेलिंगकडे लक्ष दिले तर तुम्हाला लक्षात येईल की Google च्या नावात दहा "O" असतात. .Interesting Facts: गाडीचे टायर काळेच का असतात? 99% लोकांना माहिती नाही खरं कारण!.दहा 'O' चा अर्थ काय?हे दहा O म्हणजे सर्च रिझल्टच्या दहा पानांचे प्रतिनिधित्व करतात. दहा 10 म्हणजे तुम्ही सर्च रिझल्टचे दहा पेज सहज पाहू शकता. जर तुम्हाला अकरा किंवा त्याहून अधिक सर्च रिझल्ट पाहायचे असतील तर "Next" क्लिक करावे लागेल..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.