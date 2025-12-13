Google Search: सकाळच्या वेळी लोक प्रामुख्याने 'या' 8 गोष्टी करतात सर्च? यादी वाचून येईल चक्कर

Daily Morning Searches On Google: सकाळी उठल्यावर मोबाईल हातात घेताच अनेक लोक Google ओपन करतात. दिवसाची सुरुवात माहितीने करण्याची सवय आज अनेकांना लागली आहे. Google वर सकाळच्या वेळेत लोक प्रामुख्याने 8 गोष्टी सर्च करतात, ज्या जाणून घेतल्यावर तुम्हालाही आश्चर्य वाटेल. .आजचे राशीभविष्य (Daily Horoscope Today) सकाळी उठल्यावर काही लोक सर्वात पहिले राशिभविष्य सर्च करतात. कारण आजचा दिवस कसा असणार आहे याची उत्सुकता त्यांना असते. आजचे हवामान अपडेट (Today Weather Forecast)अनेक लोक सकाळी उठल्यावर आपल्या भागातील हवामान चेक करतात. कारण कुठे फिरायला जायचे असेल किंवा कामानिमित्त कुठे जायचे असेल तर हवामानानुसार प्रवासाचे नियोजन करतात. .Year End 2025: 'या' 5 रेसिपी वर्षभरात गुगलवर सर्वाधिक केल्या सर्च, यादी वाचून व्हाल थक्क .आजच्या ताज्या बातम्या (Morning News Headlines)सकाळी उठल्यावर लोक चहासोबत आजच्या ताज्या बातम्या कोणत्या आहेत हे सर्च करतात. कारण त्यांना सकाळच्या ब्रेकिंग बातम्या वाचायला आवडतात. तर काहींना अपडेट राहायला आवडते. गुड मॉर्निंग मेसेज, कोट्स आणि शुभेच्छा (Good Morning Wishes)सकाळी उठल्यावर सगळ्यात आधी गुड मॉर्निंग मेसेज, कोट्स आणि शुभेच्छा देखील सर्च करतात. कारण आपल्या नातेवाईकांना आणि मित्रपरिवाराला खास संदेश पाठवायचे असतात. .Baba Vanga Prediction 2025: बाबा वेंगाची भविष्यवाणी खरी ठरली...! ‘या’ घटनेने जग हादरलं.आजचा पंचांग, तिथी व शुभ मुहूर्तसकाळी उठल्यावर काही लोक आजच पंचांग, तिथी आणि शुभ मुहूर्त सर्च करतात. कारण त्यानुसार पूजाविधी आणि शुभ कामाची तयारी करतात. झटपट व हेल्दी नाश्ता रेसिपी (Morning Breakfast Recipe)सकाळी नाश्त्यात काय बनवावे हा प्रश्न महिलांना पडलेला असतो. अशावेळी अनेक महिला सकाळी उठल्यावर गुगलवर लवकर तयार होणारे पदार्थ सर्च करतात. ज्यामुळे त्यांना जास्त वेळ न घालवता घरच्यांना आनंदी करता येते. .आजचा सुविचार व मोटिवेशनल विचार (Motivational Quote)अनेक लोक सकाळी उठल्यावर सुविचार आणि मोटिवेशनल विचार सर्च करतात. कारण यामुळे त्यांना सकाळी सकारात्मक विचाराने कामाची सुरुवात करता येते. आरोग्य टिप्स – सकाळी काय खावे आणि काय टाळावे (Morning Health Tips)अनेक लोक आरोग्याबाबत खुप जागृक असतात. अनेक लोक सकाळी उठल्यावर काय खावे आणि काय खाउ नये हे सर्च करतात. तसेच सकाळी कोणत्या गोष्टी केल्यास आरोग्य निरोगी राहते हे देखील सर्च करतात. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.