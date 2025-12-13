Year End 2025: गुगलवर Gen Z नी 2025 मध्ये कोणत्या गोष्टी सर्वाधिक सर्च केल्या? वाचा एका क्लिकवर

Gen Z search habits and interests 2025: जनरेशन झेड तरुणांच्या गोष्टींच वेगळ्या आहेत. तसेच त्यांची विचार करण्याचीही पद्धत देखील खुप वेगळी आहे. गुगलवर अनेक लोक विविध गोष्टी सर्च करत आहेत पण जनरेशन झेड गुगलवर काय सर्च करत आहेत हा प्रश्न सर्वांना पडला आहे. एका अहवालानुसार जेनरेशन झेड काय सर्च करतील याचा डेटा समोर आला आहे. त्यांनी पुढील ७ गोष्टी गुगलवर सर्च केल्या आहेत. या गोष्टी वाचून तुम्हालाही आश्चर्य वाटेल. .5201314 कोडजनरेशन झेडच्या लोकांनी गुगलवर हा सात-अंकी कोड सर्वात जास्त सर्च केला आहे. याचा अर्थ माहिती नव्हता यामुळे अनेकांनी याचा अर्थ सर्च केला आहे. हा शब्द सोशल मिडिया, कनेक्शन शब्ध म्हणून गृहित घेतला गेला. CeasefireGen. Z तरुणांनी युद्ध आणि संघर्ष संदर्भातील माहिती सर्च केली आहे. ceasefire शब्दाचा अर्थ आणि उदाहरणे समजून घेण्यासाठी हा शब्द वापरला आहे. .Baba Vanga Prediction 2025: बाबा वेंगाची भविष्यवाणी खरी ठरली...! ‘या’ घटनेने जग हादरलं.मॉक ड्रिल आणि Maydayजनरेशन झेड तरुणांमध्ये आपत्कालीन शब्द आणि तयारीबद्दल अधिक जिज्ञासा दिसली. या दोन शब्दांचा अर्थ माहिती नसल्याने गुगलवर हे दोन शब्द सर्वाधिक सर्च करण्यात आले. IPL आणि क्रिकेट ट्रेंड्सतरुण मंडळींनी क्रिकेटबद्दल सतत सर्च केले आहे. 2025 मध्ये IPL आणि महिला क्रिकेट सारख्या स्पोर्ट्स सर्च ट्रेंडमध्ये होते..Year End 2025: गुगलवर सर्वाधिक सर्च झाले भारतातील 'हे' शहर, जाणून घ्या कारण.टेक्नॉलॉजी ट्रेंडस2025 मध्ये अनेक एआय ट्रेंड व्हायरल झाले. AI मॉडेल, टूल्स आणि नवीन तंत्रज्ञान तरुणांमध्ये उत्सुकता होती. यामुळे हे ट्रेंड गुगलवर सर्वाधिक सर्च केल्या गेले. तसेच हे ट्रेंड या गटात लोकप्रिय ठरले आहे. Pookieजनरेशन झेड लोकांनी पुकी या व्हायरल शब्दांचा अर्थ सर्वाधिक सर्च केला आहे. Pookie सारखे शब्दांचा अर्थ यंदा सर्च केला गेला आहे. .लबूबूवर्षात लबूबू डॉल सर्वाधिक व्हायरल झाली. जनरेशन झेडच्या तरुणांनी याला सर्वधिक गुगलवर सर्च केले आहे. तसेच हा ट्रेड या जनरेशनमध्ये लोकप्रिय ठरला. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.