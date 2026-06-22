ग्रॅमी पुरस्कार: संगीत विश्वात मोठा बदल ! पण जगभरातील चाहते का आहेत चिंतेत ?

संगीत क्षेत्रात जगातील सर्वात प्रतिष्ठित समजल्या जाणाऱ्या 'ग्रॅमी पुरस्कारांमध्ये' (Grammy Awards) महत्त्वाचे बदल होणार आहेत. रेकॉर्डिंग अकॅडमीने जाहीर केल्यानुसार, २०२७ च्या ग्रॅमी अवॉर्ड्सपासून ५ नवीन श्रेणींचा समावेश केला जाणार आहे. यामध्ये आशियाई संगीताचा गौरव करण्यासाठी 'बेस्ट एशियन पॉप म्युझिक परफॉर्मन्स' (Best Asian Pop Music Performance) या विशेष पुरस्काराचा समावेश आहे.याशिवाय 'बेस्ट न्यू आर्टिस्ट' आणि 'बेस्ट अल्बम' या मुख्य पुरस्कारांच्या नियमांमध्येही मोठे बदल करण्यात आले आहेत..आशियाई संगीताचा डंका: 'Best Asian Pop' कॅटेगरी नक्की काय आहे?गेल्या काही वर्षांत जगभरात आशियाई संगीत, विशेषतः के-पॉप (K-pop) ची क्रेझ प्रचंड वाढली आहे. याच जागतिक प्रभावाची दखल घेत ग्रॅमीने ही नवीन श्रेणी सुरू केली आहे.• कोणाला मिळणार पुरस्कार ? आशियाई बाजारपेठेत लोकप्रिय असलेल्या पॉप संगीताला हा पुरस्कार दिला जाईल. यामध्ये के-पॉप (K-pop), जे-पॉप (J-pop) आणि सी-पॉप (C-pop) चा समावेश असेल, ज्या गाण्यांमध्ये आशियाई भाषांचा प्रभावी वापर केला गेला आहे.• 'BTS' ची मोठी दावेदारी: नुकत्याच झालेल्या जागतिक टूरनंतर, प्रसिद्ध कोरियन बँड 'BTS' या श्रेणीत पुरस्काराचा मुख्य दावेदार मानला जात आहे..ग्रॅमीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) हार्वे मेसन ज्युनियर म्हणाले, "आशियाई पॉप संगीत आणि तिथल्या कलाकारांचा जागतिक प्रभाव लक्षात घेता, त्यांच्या कलेचा सन्मान करण्यासाठी ही योग्य वेळ आहे. या भागातून चांगले संगीत समोर येत असून पुढील वर्षीच्या शोमध्ये त्याचा गौरव करण्यासाठी आम्ही उत्सुक आहोत.".इतर ४ नवीन श्रेणी कोणत्या?एशियन पॉप शिवाय ग्रॅमीने खालील ४ नवीन पुरस्कारही जोडले आहेत.१. बेस्ट लॅटिन सॉन्ग (Best Latin Song)२. बेस्ट आर अँड बी कोलॅबोरेशन किंवा ड्युओ/ग्रुप परफॉर्मन्स (Best R&B Collaboration or Duo/Group Performance)३. बेस्ट ट्रेडिशनल पॉप व्होकल अल्बम (Best Traditional Pop Vocal Performance)४. बेस्ट ट्रेडिशनल फोक अल्बम (Best Traditional Folk Album).चाहत्यांच्या प्रतिक्रियाग्रॅमीच्या या निर्णयाचे काहींनी स्वागत केले असले, तरी संगीतप्रेमींमध्ये काही चिंताही आहे. चाहत्यांना अशी भीती वाटते की, 'एशियन पॉप' आणि 'लॅटिन सॉन्ग'साठी वेगळी कॅटेगरी केल्यामुळे या कलाकारांना ग्रॅमीच्या मुख्य ४ मोठ्या पुरस्कारांच्या (Big Four - Album of the Year, Record of the Year, Song of the Year, Best New Artist) शर्यतीतून बाजूला पाडले जाऊ शकते..नियमांमध्ये काय झाले बदल?नवीन कॅटेगरीशिवाय ग्रॅमीने दोन महत्वाच्या पुरस्कारांचे नियम सोपे केले आहेत.• बेस्ट न्यू आर्टिस्ट: आता कोणताही नवीन कलाकार या श्रेणीसाठी जास्तीत जास्त ४ वेळा नॉमिनेट (Nominate) होऊ शकतो.• बेस्ट अल्बम: कोणत्याही अल्बमला या श्रेणीत पात्र ठरण्यासाठी आधी ७५% नवीन गाणी असणे आवश्यक होते, ती मर्यादा आता कमी करून ६६% करण्यात आली आहे. या बदलांमुळे नवीन कलाकारांना जास्त संधी मिळतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.