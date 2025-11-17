Groom Squad Glow-up: लग्नात सगळ्यांच्या नजरा खिळतील तुमच्यावर! Groom Glow साठी फॉलो करा ‘हा’ स्किनकेअर रुटिन

Pre-Wedding Groom Skincare Routine : लग्नाचा सिझन सुरु झाला आहे. मुलांसाठी स्किनकेअर आणि ग्रूमिंगच्या वाढत्या संख्येमुळे पुरुषांच्या स्वतःच्या काळजीमध्ये मोठा बदल दिसून येतो. ज्याप्रमाणे वधू त्यांच्या त्वचेची काळजी घेतात, त्याचप्रमाणे वर त्यांच्या त्वचेवर, केसांवर आणि एकूणच दिसण्यावर लक्ष केंद्रित करू लागले आहेत. जर तुमचेही लग्न होणार असेल तर त्वचेची कसी काळजी घ्यावी हे जाणून घेऊया. .लग्नापूर्वी त्वचेची काळजी घेणे हे केवळ मुलींसाठीच नाही तर मुलांसाठी देखील आवश्यक आहे. त्वचेला उजळ, हायड्रेट आणि टवटवीत करण्यासाठी काम करणारे उपचार मुलांना त्यांच्या लग्नाच्या दिवशी ताजेतवाने, निरोगी आणि आत्मविश्वासू दिसण्यास मदत करू शकतात. लग्नापूर्वी तुमच्या चेहऱ्याचे रंग सुधारायचे आहेत आणि ताजेतवाने दिसायचे असेल तर पुढील उपाय करु शकता. .हायड्राफेशियल यामुळे मृत त्वचा निघून जाते. तसेच खोलवर हायड्रेट करते आणि छिंद्र स्वच्छ करते. त्यामुळे घामाच्या, तेलकट उन्हाळ्यातील त्वचेसाठी योग्य आहे. लग्नाच्या आठवड्यातील ग्लोसाठी लग्नाच्या ७-१० दिवस आधी हे करा. ऑक्सिजन फेशियलउष्णता आणि प्रदूषणामुळे होणाऱ्या निस्तेजपणाशी लढण्यासाठी ते तुमच्या त्वचेत शुद्ध ऑक्सिजन आणि सीरम्स भरते. लग्नाच्याडेच्या आधी महिन्यातून आठवड्यातून एकदा हे करा. केमिकल पिलिंगत्वचेचा वरचा थर हळूवारपणे एक्सफोलिएट करून ते असमान त्वचेचा रंग, सनटॅन आणि मुरुमांच्या खुणा कमी करण्यास मदत करते. लग्नाच्या २-३ आठवडे आधी हे करा. डेटन थेरपीहे चेहरा, मान, हात यावरील सन टॅन काढून टाकते आणि बाहेर फिरायला गेलेल्या वरांसाठी योग्य आहे. लग्नाच्या समारंभाच्या ३-५ दिवस आधी हे करा. आइस ग्लोब फेशियल मसाजते उन्हाळ्यातील काळपट पडलेल्या त्वचेला आराम देते. चेहऱ्याच्या स्नायूंना आराम देते. ताजेतवाने, तणावमुक्त लूकसाठी कार्यक्रमाच्या एक दिवस आधी हे करा. चारकोल फेशियलहे छिद्रे बंद करते आणि चमक नियंत्रित करते. दमट शहरांमध्ये तेलकट त्वचेच्या वरांसाठी हे उत्तम आहे, म्हणून लग्नाच्या ४-५ दिवस आधी हे करा. बॉडी पॉलिशिंगते संपूर्ण शरीराला एक्सफोलिएट करते आणि मॉइश्चरायझ करते, जे तुम्ही खोल गळ्यासह किंवा लहान बाह्यांसह एथनिक कपडे घालत असाल तर आदर्श आहे. लग्नाच्या एक आठवडा आधी हे करा..Men In Relationships: पुरुषांना रिलेशनशिपमध्ये आवश्यक वाटतात 'या' 5 गोष्टी, पण कधीच होत नाहीत व्यक्त.पुढील गोष्टींचाही करु शकता वापर 1. लेसर टोनिंगते असमान टोन, डाग आणि सूर्यप्रकाशामुळे होणारे नुकसान यावर लक्ष केंद्रित करते, म्हणून आदर्शपणे ते ४-६ आठवडे आधीपासून अनेक सत्रांमध्ये सुरू केले पाहिजे.2. पीआरपीसह मायक्रोनीडलिंगते कोलेजनला उत्तेजित करते. बारीक रेषा आणि मुरुमांच्या चट्टे गुळगुळीत करते. 2 महिने आधीच सुरुवात करा कारण त्यासाठी डाउनटाइम आणि अनेक सत्रांची आवश्यकता असते.3. एलईडी लाईट थेरपीलाल प्रकाश चमक वाढवतो तर निळा प्रकाश मुरुम निर्माण करणारे बॅक्टेरिया मारतो म्हणून, तेलकट, उन्हाळ्यातील त्वचेसाठी हे उत्तम आहे. लग्नापूर्वी आठवड्यातून एकदा ४-६ वेळा हे करा. फेशियल असो, दाढी ट्रिम असो किंवा स्किनकेअर ट्रीटमेंट असो, लग्नापूर्वीचे ग्रूमिंग हे पुरुषांसाठी तितकेच आवश्यक आहे जितके ते मुलींसाठी आहे. योग्य स्किनकेअर आणि ग्रूमिंगसह नवरदेव मुलाचेही सर्वजण कौतुक करतील. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.