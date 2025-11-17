लाइफस्टाइल

Groom Squad Glow-up: लग्नात सगळ्यांच्या नजरा खिळतील तुमच्यावर! Groom Glow साठी फॉलो करा ‘हा’ स्किनकेअर रुटिन

Groom Skin Care Tips : मुलांसाठी स्किनकेअर आणि ग्रूमिंगच्या वाढत्या संख्येमुळे पुरुषांच्या स्वतःच्या काळजीमध्ये मोठा बदल दिसून येतो. ज्याप्रमाणे वधू त्यांच्या त्वचेची काळजी घेतात, त्याचप्रमाणे वर त्यांच्या त्वचेवर, केसांवर आणि एकूणच दिसण्यावर लक्ष केंद्रित करू लागले आहेत
Groom Squad Glow-up

Groom Squad Glow-up

Sakal

पुजा बोनकिले
Updated on

Pre-Wedding Groom Skincare Routine : लग्नाचा सिझन सुरु झाला आहे. मुलांसाठी स्किनकेअर आणि ग्रूमिंगच्या वाढत्या संख्येमुळे पुरुषांच्या स्वतःच्या काळजीमध्ये मोठा बदल दिसून येतो. ज्याप्रमाणे वधू त्यांच्या त्वचेची काळजी घेतात, त्याचप्रमाणे वर त्यांच्या त्वचेवर, केसांवर आणि एकूणच दिसण्यावर लक्ष केंद्रित करू लागले आहेत. जर तुमचेही लग्न होणार असेल तर त्वचेची कसी काळजी घ्यावी हे जाणून घेऊया.

Loading content, please wait...
marriage
Face Beauty
skin care
marriage ceremony
Skin Care Products
married life

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com